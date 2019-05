Daniel von Seggern hat bereits das Pokalfinale in 14 Tagen im Blick. Die Ligaspiele auf dem Weg dahin haben eher Testcharakter. (INGO MÖLLERS)

Rein vom Ergebnis her ist der Einstand von Interimstrainer Daniel von Seggern misslungen. Der SV Atlas Delmenhorst hat in der Fußball-Oberliga beim 1. FC Wunstorf mit 0:1 (0:1) verloren. Doch spielerisch zeigten die Blau-Gelben laut von Seggern eine gute Leistung, auch wenn der entscheidende Pass fehlte. „Rein fußballerisch gesehen haben wir eine richtig gute Partie gemacht“, meinte der ehemalige Kapitän.

Erst am Donnerstag hatte von Seggern den Trainerjob angetreten, nachdem sich der Atlas-Vorstand um Präsident Manfred Engelbart dazu entschlossen hatte, Olaf Blancke nach gerade mal zehn Ligaspielen zu entlassen. Die Verantwortlichen waren mit der sportlichen Entwicklung der Mannschaft unzufrieden und rechnen sich mit von Seggern an der Seitenlinie größere Chancen aus, den Niedersachsenpokal der Amateure am Sonnabend, 25. Mai, in Hannover gegen den TuS Bersenbrück zu gewinnen. Da Atlas den Klassenerhalt bereits geschafft hat, hat nur noch das Finale sportliche Relevanz. Die Partie in Wunstorf sowie das abschließende Ligaspiel am Sonnabend, 18. Mai, gegen den Heeslinger SC sind eher von einem Testspielcharakter unter Wettbewerbsbedingungen geprägt.

Von Seggern leitete vor der Partie am Freitagabend in Wunstorf lediglich das Abschlusstraining, aber er kennt die Mannschaft gut. Vor zwei Jahren stand er in der Aufstiegssaison regelmäßig auf dem Rasen und bereits Ende vergangenen Jahres übernahm er das Traineramt der Oberliga-Mannschaft für drei Partien, nachdem Jürgen Hahn entlassen worden war.

In Wunstorf stand etwas überraschend das Delmenhorster Talent Niklas Göretzlehner statt Florian Urbainski im Kasten. „Schon bevor ich übernommen habe, war das so abgesprochen. Niklas soll Oberliga-Erfahrung sammeln und hineinschnuppern, außerdem ist Benno leicht angeschlagen“, erklärte von Seggern. Und er fand Lob für den Auftritt des 20 Jahre jungen Schlussmanns, der vor der Saison vom TuS Heidkrug kam. „Er hat das richtig gut gemacht, gut mitgespielt, wenn er an den Ball kam“, berichtete von Seggern.

Weitere angeschlagene Spieler der Delmenhorster standen nicht im Kader, darunter Marlo Siech und Marco Prießner. Hierbei handelte es sich laut von Seggern um Vorsichtsmaßnahmen. „Wir versuchen natürlich, alle Mann für das Pokalfinale fit zu bekommen“, sagte er. Zudem fehlte Marvin Osei nach seiner Roten Karte gegen den SC Spelle-Venhaus gesperrt. Zurück im Kader war hingegen Stefan Bruns, der die gesamte bisherige Rückrunde fehlte. „Bei einem anderen Spielverlauf hätte ich ihm ein paar Minuten gegeben. Er ist so weit, dass er spielen kann“, sagte von Seggern.

Taktisch liefen die Blau-Gelben beim abstiegsgefährdeten Gegner im 4-2-3-1 auf. Thomas Mutlu verteidigte links, da Leon Lingerski in der Innenverteidigung benötigt wurde. Thade Hein und Nick Köster bildeten die Doppelsechs hinter Zehner Musa Karli. Bei Ballbesitz formierten die Delmestädter einen Dreiersturm mit Patrick Degen und Oliver Rauh auf Außen sowie Aladji Barrie im Zentrum.

Die Blau-Gelben hatten mehr vom Spiel: „Wir waren zwar entspannt im Aufbau, aber dabei nicht langsam. Wir haben ein paar Chancen kreiert und die Box auch gut besetzt, aber die letzte Konsequenz oder der letzte Pass haben gefehlt“, berichtete von Seggern. Sein Team stand hoch und hatte viel Ballbesitz. „Da kann es schon mal passieren, dass man einen Konter kassiert“, meinte der Interimscoach.

Das 1:0 für die Hausherren entsprang eher einem Zufallsprodukt: „Ein abgefälschter Ball sprang in den Strafraum und der Wunstorfer kommt zwischen Verteidigern und Torwart an den Ball und lupft ihn rein“, beschrieb von Seggern die Szene. Maurice Kirsch zeichnete für den Treffer verantwortlich (25.). Atlas spielte in der Folge nach vorne, etwas Zählbares kam dabei aber nicht rum. „Alle haben sich reingehauen und wollten den Ball. Nur so kann man sich Selbstbewusstsein holen“, erklärte von Seggern. Und darum ging es ihm in erster Linie, das Ergebnis spielte nur eine nebensächliche Rolle aus seiner Sicht.