Die Youngster der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben ihre erste Saisonniederlage vom vorherigen Wochenende gegen den TV Oyten recht gut weggesteckt und sieben Tage später beim VfL Fredenbeck III einen verdienten 31:29 (16:14)-Erfolg in der Handball-Landesliga Bremen für sich verbuchen können.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich nach der Partie HSG-Coach Stefan Buß. „Wir haben eine komplett andere Einstellung an den Tag gelegt. In der Abwehr haben wir gegen die Routiniers des VfL gut gestanden und nach vorn konnten wir unser Tempospiel zielgenau durchziehen. Zudem hatten wir mit Sönke Dierks auf der Rückraummitte und Bennet Krix auf Linksaußen zwei Akteure, die sich als treffsicher präsentierten“, lautete das Resümee von Stefan Buß. Allerdings gab es in einigen Phasen Fehler, die noch abgestellt werden müssen – beispielsweise in der Zeit zwischen der 13. und 19. Minute, als die Buß-Schützlinge eine 9:5-Führung verspielten und plötzlich mit 9:10 zurücklagen. Doch die junge Truppe zeigte sich schnell wieder stabil. Mit ihrer gut stehenden 5:1-Deckung, die das Angriffsspiel der Gastgeber stören sollte, gelang es den Buß-Schützlingen, das Spiel bis zur Pause wieder zu drehen und mit einer 16:14-Führung in die Halbzeit zu gehen.

Spannende Schlussphase

Bis zur 53. Minute war der Erfolg beim Stande von 28:22 nicht gefährdet. Als die Gastgeber dann aber zunächst Sönke Dierks und wenig später Sören Döhle mit Manndeckung aus dem Spiel nahmen, kam Sand ins Getriebe. Die Buß-Sieben wurde hektisch, traf falsche Entscheidungen und ließ gute Torchancen liegen. So erhielten die Gastgeber noch einmal Oberwasser und kamen Tor um Tor näher. 40 Sekunden vor dem Schluss netzten sie sogar zum 29:30 ein. Im letzten Angriff spielten die Gäste den Ball aber ruhig und gekonnt durch und setzten mit dem 31:29 durch Niklas Ordemann den Schlusspunkt. Damit waren zwei weitere Punkte gesichert und der fünfte Tabellenplatz mit 9:3 Zählern gefestigt.