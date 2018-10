Enrico Köhler (am Ball) avancierte zum Matchwinner für den TV Jahn. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Die A-Junioren-Fußballer des TV Jahn Delmenhorst gehören in die obere Tabellenhälfte der Bezirksliga. Das untermauerten sie mit einem 6:1 (3:0)-Heimsieg gegen den FC Rastede, der ihnen nach schwachem Saisonstart Platz sieben bescherte. Trotz des klaren Erfolges wurde deutlich, dass den Violetten noch etwas das Gleichgewicht fehlt. „Das sieht man auch am Torverhältnis“, sprach Co-Trainer Sean Gradtke nach dem Abpfiff die Mängel in der Rückwärtsbewegung an. Das steht nach acht Spielen bei 23:23, die Anzahl der Gegentore ist noch zu hoch. „Trotzdem war es eine klare Steigerung zu den letzten Spielen“, betonte Gradtke den Fortschritt.

Cheftrainer René Rohaczynski weilte auf einem Lehrgang, sein Assistent konnte sich aber besonders auf Enrico Köhler verlassen. Die Nummer zehn vom TV Jahn verdoppelte seine Saisonbilanz durch drei cool erzielte Treffer auf sechs Tore. Jeder Treffer fiel zum passenden Zeitpunkt und raubte den Gästen so den Mut. Denn Rastede hatte sich sichtlich etwas vorgenommen, war aber in der Offensive plan- und vor allem harmlos. Jahn-Keeper Len Bosse, der den Stammtorwart Florian Kroeger hervorragend vertrat, musste kaum einmal richtig zupacken.

Die ersten beiden Wirkungstreffer von Köhler waren fast identisch: Kapitän Aaron Dixon spielte im richtigen Moment gut getimte Steilpässe auf den einlaufenden Köhler, der beim 1:0 (8.) ins lange Eck schob und beim 2:0 (22.) noch Rastedes Keeper Philco Schwarz ausspielte. Bis dahin war Rastede zumindest optisch gleichwertig, stand sich aber meistens selbst im Wege. Der Tabellenelfte hatte nur eine gute Möglichkeit durch den freistehenden Mehmet Varligan (12.), der den Ball nicht traf. Da waren die Gastgeber weitaus zielstrebiger. Kevin Schewiola traf nach Köhler-Ecke zunächst per Kopf nur die Latte (23.), legte dann aber im Nachschuss nach Hereingabe von Ali-Ilian Igde das 3:0 (29.) nach. Kurz darauf verhinderte Bosse mit guter Reaktion gegen Niels Korth Rastedes Anschlusstreffer. „Die Führung zur Halbzeit ist korrekt, aber drei Tore besser waren wir nicht“, ordnete Gradtke den 3:0-Pausenstand richtig ein.

Die Gäste aus dem Ammerland gaben sich noch nicht auf und kamen schnell durch den eingewechselten Serhat Orke auf 1:3 heran (47.). FCR-Trainer Emin-Remzi Tenikeci stand beim Torjubel zehn Meter auf dem Spielfeld, wurde aber schnell wieder von Köhler ernüchtert. Hannes Havekost zerlegte Rastedes Deckung mit einem Diagonalpass, den Köhler zum 4:1 (51.) verwertete. Damit war das Rasteder Strohfeuer wieder gelöscht, Jahn spielte jetzt geordneter und legte schnell das fünfte Tor nach. Vorbereiter war zum zweiten Mal Igde – diesmal mit einem Solo durchs Mittelfeld. Schewiola nahm den Ball auf und traf aus 18 Metern mit Hilfe des linken Innenpfostens zum 5:1 (55.). Damit hatte Schewiola seine Affinität zum Aluminium aber noch nicht abgelegt, denn auch sein Kopfball nach 56 Minuten landete an der Latte.

Bessere Leistung in Hälfte zwei

„In der zweiten Hälfte waren wir weitaus dominanter. Da haben wir auch unsere Unachtsamkeiten in der Defensive weitgehend abgestellt“, sah Gradtke eine klare Leistungssteigerung. Pascal Sroka, der zuvor nach Standards immer wieder Gefahr ausgestrahlt hatte, machte schließlich per Kopf das halbe Dutzend voll – 6:1 (70.). Damit war neben der Punktebilanz (je vier Siege und Niederlagen) auch die Tordifferenz ausgeglichen. „Gegen stärkere Mannschaften wie demnächst gegen den TuS Heidkrug müssen wir noch eine Schippe drauflegen“, blickte Gradtke voraus. Vorher haben die Violetten aber noch drei Wochen spielfrei und können am 20. Oktober mit einem Sieg beim Schlusslicht VfL Wildeshausen weiter in der Tabelle klettern.