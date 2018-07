Grüppenbühren. Tammo Hoffmann springt von seinem galoppierenden Pony herunter und landet sicher auf seinen Füßen – kurz dreht sich der Achtjährige zu seiner Mutter Anne Hoffmann um und grinst verschmitzt. Genauso locker, wie er von seinem tierischen Gefährten abgesprungen ist, steigt er auch wieder auf: Er läuft neben seinem Pony her und sitzt mit einem gekonnten Hopser wieder im Sattel. Übrigens steht ihm seine Schwester Lea Hoffmann in Sachen Auf- und Abspringen in nichts nach. Verwunderlich ist das nicht, schließlich gehören die Geschwister zu den „Grübis“, dem Mounted-Games-Team des RV Grüppenbühren.

Mounted Games? Was sind die überhaupt? Nun, vor allem in Großbritannien genießen sie einen hohen Bekanntheitsgrad, sind sogar eine Art Nationalsport. Davon sind die Mounted Games hierzulande zwar noch weit entfernt, doch sie tauchen immer häufiger im Angebot der Reitvereine auf. „Salopp gesagt, ähneln sie den Reiterspielen. Allerdings sind sie ein Mannschaftssport“, erklärt Anne Hoffmann. Bei den insgesamt 30 Spielen sind sowohl die reiterlichen als auch athletischen Fähigkeiten der Sportler gefragt. Eingeteilt werden die Mannschaften dabei in Altersklassen – in der offenen Klasse können auch Erwachsene antreten. Außerdem spielt die Größe der Tiere eine Rolle. „Es gibt da klare Grenzen“, sagt Anne Hoffmann.

Abfall sammeln auf spezielle Art

Die Aufgaben, die von den Reitern bewältigt werden müssen, erinnern dabei erst mal an die von Ponyspielen. Allerdings sind sie wesentlich komplexer. „Das ist richtiger Sport, es wird viel gefordert“, betont Hoffmann. Ein Beispiel: Bei dem Spiel „Abfall sammeln“ müssen die Reiter eine Plastikdose mithilfe eines Stabes vom Boden aufsammeln und im Anschluss in eine Tonne werfen – wohlgemerkt alles, während sie auf dem Pferd sitzen. Jedes Team erhält dabei nur einen Stab, dieser muss also immer wieder übergeben werden. „Bei den Wettbewerben werden die Koordination und das Kognitive geschult. Die Kinder lernen mehr als bei jedem Reiterwettbewerb“, meint Anne Hoffmann. Ein weiteres Spiel ist das „Ballon stechen“. Mit einer Lanze „bewaffnet“ muss jedes Teammitglied einen Ballon zum Platzen bringen. Ein Lieblingsspiel der sechsjährigen Lea Hoffmann ist derweil das „Ring stechen“: Auf vier Stangen werden vier Ringe befestigt, jeder Reiter eines Teams probiert beim Vorbeireiten, einen auf seinen Degen zu laden. Dieser wird dann wieder dem nächsten Teammitglied überreicht.

Lea und ihr Bruder Tammo Hoffmann haben übrigens das Glück, auf dem Familienhof die Spiele der Mounted Games üben zu können. „Man kann das gut in den Alltag einbauen. Manchmal bauen die beiden den Garten voll und laufen so eine Strecke auf und ab“, erzählt Anne Hoffmann, während ihre Kinder grinsend auf ihren Ponys sitzen. Bei den Mounted Games steht allerdings nicht nur der sportliche Aspekt im Vordergrund. Gerade die Kinder sollen das Reiten erlernen. So manövrieren sie ihren tierischen Begleiter meistens mit einer Hand über die Spielstrecke. „Das sind schon schnelle Ponys, wenn sie älter werden, dann gewinnen sie nochmals an Geschwindigkeit. Es ist viel Speed dabei“, berichtet Hoffmann. An oberster Stelle steht jedoch der Umgang mit den Pferden beziehungsweise Ponys. Wer sich dem Tier gegenüber unfair verhält, wird disqualifiziert.

Trotz dieser breiten Ausrichtung sind die Mounted Games in unserem Verbreitungsgebiet noch nicht sonderlich bekannt. „Wir sind der einzige Verein im Bezirk Weser-Ems, der das derzeit überhaupt anbietet“, weiß Anne Hoffmann zu berichten. Wie es dazu kam, dass der RV Grüppenbühren den Sport mit in sein Angebot aufgenommen hat? Ein Tierarzt aus Kiel erzählte Anne Hoffmann, dass seine Kinder mit den Mounted Games angefangen hätten. Dabei schwärmte er von dem Sport. Irgendwann bot Denise Oetjen dann einen Schnupperkurs beim RV Grüppenbühren an, mittlerweile ist sie Trainerin der „Grübis.“ Anne Hoffmann: „Das muss schon alles passen. Wir haben Glück, dass wir einen Verein haben, der so etwas einfach aus dem Boden stampft.“

Und obwohl die Abteilung noch recht jung ist, kann sie schon auf einige Erfolge zurückblicken. Das U14-Team findet sich in der bundesweiten Rangliste in dieser Klasse aktuell auf dem sechsten Rang von insgesamt 15 wieder. Bei einem Wettkampf in Visselhövede reichte es für das Team von Denise Oetjen zu Rang zwei. Dadurch dürften die „Grübis“ in der Bundesrangliste weiter nach vorne rücken. Tammo Hoffmann und die neunjährige Tomke von Waaden haben sogar schon ihr Debüt auf internationaler Bühne gefeiert: Das Duo startete bei der 27. World Paris Championship – eine Variante der Mounted Gamens, die paarweise geritten wird. „Sie haben sich in Dänemark gut präsentiert, und es war für alle ein Erlebnis“, sagt Anne Hoffmann und ergänzt: „Die anderen Duos waren schon zwölf, also doch älter.“

Wer sich selbst von den Mounted Games überzeugen will, kann das am 16. September tun. Dann richtet der RV Grüppenbühren nämlich ein Turnier aus. Allerdings nicht auf der Vereinsanlage, sondern auf dem Geländeplatz der Familie Hoffmann in Bookhorn.