Peer Rene Hollmann (weiß), zwingt seine Gegner mit Hebeln oder Würgern zur Aufgabe. So sicherte er sich die Deutsche Meisterschaft. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Er ist 1,90 Meter groß, wiegt 96 Kilogramm, und er wenn er im Ju-Jutsu auf die Matte geht, verlässt er diese fast immer als Sieger. Meistens hat sein Gegner vorher aufgegeben. Peer Rene Hollmann ist amtierender Deutscher Meister im Ju-Jutsu-Bodenkampf, NeWaza oder Brasilian Ju-Jutsu (BJJ) genannt.

Der 16-Jährige kämpft in der U18-Konkurrenz in der Gewichtsklasse 81+ Kilogramm. Der Modellathlet investiert seine gesamte Zeit jedoch nicht in den Kampfsport: Er komponiert, absolviert gerade eine studienvorbereitende Ausbildung an der Musikschule und hält Geschichtsvorträge. Der Schüler des Willms-Gymnasiums will Lehrer werden. Zwischen Musik und Kampf sieht er Analogien. Ein Porträt.

Hollmann hat eine beeindruckende Statur mit breitem Kreuz. Er strahlt Selbstbewusstsein aus, formuliert klar, egal ob er über Musik, Geschichte oder Ju-Jutsu spricht. Musik und Kampf wirken zunächst sehr gegensätzlich, doch der 16-Jährige sieht Parallelen. „Auf der Matte zu kämpfen, ist ähnlich, wie ein Musikstück zu improvisieren. Das Rüstzeug beziehungsweise die Grundfähigkeiten sind da. Man muss dann einschätzen können, wann man was macht. Es geht jeweils um Handlungsschnelligkeit“, erklärt Hollmann. Es gebe eine Analogie zwischen Schlagzeug-Spiel und Bodenkampf: „Ich muss wissen, wo welche Tom steht und die treffen, da kann man nicht jedes Mal vorher hingucken. Beim Kampf am Boden sieht man manchmal auch nichts, wenn der Gegner auf einem sitzt. Es geht jeweils um die Koordination von Armen und Beinen“, erzählt der 16-Jährige.

Seine Erfolgsliste im Ju-Jutsu ist lang: Bei 38 Turnierstarts erkämpfte er sich 34 Medaillen darunter 18 goldene. Dieses Jahr siegte er – wie 2017 und 2015 – bei den Landesmeisterschaften.

Im Anschluss holte er bei den Deutschen Meisterschaften neben dem NeWaza-Sieg auch den Vizetitel im Fighting. Ab der kommenden Saison kämpft Hollmann allerdings im U21-Bereich. „Das sind dann ganz andere Kaliber. Gerade in Süddeutschland trainieren die Leute teilweise sechsmal pro Woche“, blickt er voraus. Zudem müsse er zwei Kilo abnehmen, um nicht in der offenen Gewichtsklasse, sondern in der bis 94 Kilogramm antreten zu können.

Zum Ju-Jutsu kam Hollmann als Siebenjähriger. „Ich wollte eigentlich wie jeder Junge Fußball spielen. Aber ich wusste auf dem Feld nicht, was zu tun ist. Das hat man auch gesehen. Meine Mutter ist dann auf die erst kurz davor gegründete Ju-Jutsu-Abteilung von Reiner Sonntag beim Delmenhorster TV gestoßen und hat mich da hingebracht. Ich hab das dann einfach mal ausprobiert“, erinnert sich Hollmann. In den ersten Jahren ging es ihm nur darum, die Technik zu erlernen, an Wettkämpfen nimmt der Delmenhorster erst seit rund fünf Jahren teil. „Das ist mehr Sport. Das Erfolgsgefühl, wenn man einen Gegner besiegt, ist einfach größer, als wenn man eine Gürtelprüfung besteht. Daher habe ich mich auf Wettkämpfe konzentriert und die Gürtel etwas zurückgestellt“, berichtet der 16-Jährige. Dennoch legte er auch Prüfungen ab, zuletzt die für den Braungurt. Den Schwarzgurt kann er erst bekommen, wenn er volljährig ist.

Zunächst trat Hollmann im Fighting an. Hier liegt der Fokus auf Schlägen, Tritten und Würfen. „Aber ich hasse Würfe, und bei Tritten bin ich auch nicht der Beweglichste“, sagt der 16-Jährige. Bodenkampf sei seine Domäne. „Das macht mir einfach mehr Spaß“, fügt er hinzu. Hier gibt es ein magisches Dreieck, das zum Erfolg führt: Technik, Ausdauer und Kraft. „Technik ist dabei am wichtigsten, macht etwa 50 Prozent aus“, schätzt Hollmann. Es geht darum, den Gegner zu lesen und die passende Antwort auf dessen Aktionen parat zu haben. Mit Arm-, Fuß- oder Genickhebeln versucht der NeWaza-Kämpfer seinen Kontrahenten zur Aufgabe zu zwingen. Seine bevorzugte Technik ist jedoch der Ezekiel-Choke. Kurz gesagt sitzt Hollmann dabei auf seinem Gegner, schiebt einen Arm unter dessen Nacken und greift an den Ärmel seines anderen Armes, den er von vorne auf den Hals des Gegners drückt.

Zieht er nun zu, muss der Opponent abklopfen, um nicht ohnmächtig zu werden. Zwei- bis dreimal pro Woche trainiert Hollmann Ju-Jutsu, ebenso oft geht er ins Fitnessstudio. Er hat eine Einladung zur Sichtung für den Bundeskader bekommen, will sich dort auch präsentieren. „Aber zeitlich wird es nicht klappen, beim Bundeskader mitzumachen“, blickt Hollmann voraus. Dazu sind ihm seine anderen Leidenschaften zu wichtig.

Viermal pro Woche geht er zur Musikschule, bildet sein Gehör aus, spielt verschiedene Schlaginstrumente und dazu Klavier. „Ich will Musik und Geschichte studieren, habe die Fächer auch als Leistungskurse“, berichtet Hollmann. Er plant, beim Wettbewerb „Jugend komponiert“ – ähnlich wie „Jugend forscht“ – teilzunehmen. Dabei sei Kreativität gefragt. „Das ist eine weitere Analogie zum Kampf“, sagt Hollmann.