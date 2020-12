Als damaliger Oberligist profitierte der SV Atlas Delmenhorst im Jahr 2019 vom aktuellen Modus des Niedersachsenpokals, gewann den Wettbewerb der Amateure und zog in den DFB-Pokal ein. Der Vereinsvorsitzende Manfred Engelbart sieht in der zweigeteilten Variante eine Stärkung des Amateurfußballs. (INGO MÖLLERS)

Barsinghausen. Zwischen einigen Dritt- sowie Regionalligisten und dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV) gibt es aktuell einen Konflikt. Im Fokus steht der Spielmodus des Niedersachsenpokals, der ab der Saison 2018/19 geändert wurde. Seitdem wird der Wettbewerb getrennt. Zum einen treten die Dritt- und Viertligisten gegeneinander an, zum anderen die Oberligisten und Bezirkspokalsieger. Die jeweiligen Gewinner nehmen am DFB-Pokal teil. Dieser Modus wurde zwei Jahre lang getestet, nun ist die Probezeit vorbei. Es galt also, eine Entscheidung zu treffen. Soll der neue Modus beibehalten, zum alten zurückgekehrt oder ein ganz neuer eingeführt werden?

Am 11. November lud der NFV zu einer Videokonferenz ein, an der neben dem Verbandsspielausschuss auch Vereinsvertreter aus der Regionalliga und Oberliga teilnahmen. Zur Debatte standen neben dem alten Modus, bei dem alle Mannschaften von der dritten bis zur fünften Liga sowie die Bezirkspokalsieger in einer gemeinsamen Runde antraten und die beiden Finalisten in den DFB-Pokal einzogen, und der neuen Variante weitere Alternativen.

„Argumente waren chancenlos“

Nun fiel die Entscheidung. Der aktuelle Modus wird beibehalten – sehr zum Ärger der Vereine SV Meppen, TSV Havelse, SV Drochtersen/Assel, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, BSV Rehden und VfB Oldenburg, die sich mit einer gemeinsamen Presseerklärung an die Öffentlichkeit wenden. Mit Havelse, Jeddeloh, Rehden und Oldenburg sind also vier Ligakonkurrenten des SV Atlas Delmenhorst dabei.

„Ich durfte als Gast ohne Stimmrecht teilnehmen“, berichtet Wolfgang Lange vom TSV Havelse, der Sprecher der niedersächsischen Regionalliga-Vereine. „Doch unsere Argumente für Veränderungen waren chancenlos. Vor der Abstimmung wurde ich hinausgebeten, der Oberliga-Vertreter durfte drinbleiben und mit abstimmen. Anschließend kam NFV-Präsident Günter Distelrath aus dem Sitzungssaal und informierte mich kurz, dass der Modus per einstimmigem Beschluss so bleibt wie gehabt. Lediglich das Recht zur Teilnahme an der TV-Übertragung am Tag der Amateure soll im Wechsel vergeben werden.“

Nun verschaffen einige Regionalligisten ihrem Ärger Luft. Rigo Gooßen, Präsident der SV Drochtersen/Assel, spricht von einem „von vornherein abgekarteten Spiel, man wollte gar nichts ändern.“ Wolfgang Lange meint, dass dieses Ergebnis „im Nachhinein gesehen vorhersehbar“ gewesen sei. Die Kritik der Vereine richtet sich aber auch direkt an Günter Distelrath, der für die Thematik einen fairen Prozess angekündigt habe. „Ob er dieser selbst gesetzten Vorgabe in seiner Doppelrolle als Präsident sowohl des Niedersächsischen wie auch des Norddeutschen Fußball-Verbandes gerecht werden konnte, obliegt nicht unserer Bewertung. Als Präsident des NordFV ist er jedoch gehalten, die Interessen der Regionalliga-Vereine zu vertreten, auch gegen Widerstände in seinem anderen Haus in Barsinghausen. Eine präsidiale Unterstützung und ein klares Bekenntnis zu einem Entscheid per sportlicher Leistung auf dem Platz war für uns Regionalligisten leider nicht erkennbar“, sagt Lange.

Besonders für die Regionalligisten seien Einnahmen aus dem DFB-Pokal wichtig, denn sie spielten „an der schwierigen Schnittstelle zwischen Profi- und Amateurfußball“. Einerseits seien Personal- und Reisekosten sowie Verbandsabgaben hoch, andererseits die Erträge durch Fernsehgelder „verschwindend gering“. Zweitvertretungen der Profiklubs in der Liga könnten solche finanziellen Herausforderungen stemmen, doch die kleineren Vereine kämpften ständig um ihre Existenz. Dies sei ein Grund, weshalb die sich äußernden Vereine dafür plädieren, zum alten Modus zurückzukehren.

Verband weist Vorwürfe zurück

Der Niedersächsische Fußballverband wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Grundsätzlich gilt, dass es hier um den Krombacher Niedersachsenpokal geht und damit ausschließlich um Vereine und Modalitäten, die in der Verantwortung der niedersächsischen Ausschüsse und Gremien liegen. Insofern kann gar kein Interessenkonflikt hinsichtlich einer Tätigkeit für den Norddeutschen Fußball-Verband und den Niedersächsischen Fußballverband gegeben sein“, teilt der NFV auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER mit.

Die Entscheidungsfindung sei ein „transparenter, ergebnisoffener Prozess“ gewesen, an dem alle Akteure beteiligt waren, auch Vertreter der Regionalligisten. Die Fragen zum Modus seien durch die zuständigen Gremien gegangen und ergebnisoffen diskutiert worden. „Es gehört zum sportlichen Miteinander, am Ende eines offenen Prozesses eine mehrheitliche Entscheidung auch zu akzeptieren. Für alle am Entscheidungsprozess beteiligten Gremien und Personen weisen wir den Vorwurf klar zurück, dass hier irgendjemand bevorteilt wurde“, heißt es seitens des Verbandes. Es sei nachvollziehbar, dass am Ende eines solches Prozesses nicht jeder zufrieden ist, aber niemand sei übergangen worden. „Uns liegen alle Vereine am Herzen, egal in welcher Liga sie spielen. Alle Vereine bekommen die Unterstützung von ihrem Verband, das ist selbstverständlich und dafür treten wir ein“, stellt der NFV klar.

Zum konkreten Ablauf der Entscheidungsfindung hält der Verband Folgendes fest: „Wir haben, wie besprochen, eine Beurteilung und Überprüfung der nach dem veränderten Modus ausgespielten Pokalsaison vorgenommen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Regionalligisten, der Oberligisten und Vertretern des Haupt- und Ehrenamtes des NFV gebildet. Der Arbeitsgruppe lagen verschiedenste Alternativen zur Modifizierung des Pokalwettbewerbs einschließlich des aktuellen und des davor durchgeführten Pokalmodus vor. Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe lag dann dem Verbandsspielausschuss vor, der sich als zuständige Entscheidungsstelle damit auseinandergesetzt hat.“ Der Ausschuss und das Präsidium waren und sind der Meinung, mit dem aktuellen Modus eine sportliche Lösung gefunden zu haben.

Im Übrigen sei bei den Diskussionen ein wesentlicher Punkt zugunsten der Regionalligisten im Einvernehmen mit den Oberligisten verändert worden. Das von der ARD im Rahmen des Finaltags der Amateure übertragene Pokalendspiel wird wechselseitig einmal mit dem Strang Oberligisten/Bezirkspokalsieger und zum anderen mit dem Strang Drittligisten/Regionalligisten übertragen. Dies sei nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Attraktivität für die Regionalligisten von wesentlicher Bedeutung gewesen.

SV Atlas begrüßt Entscheidung

Der Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst, der in der Vorsaison als Niedersachsenpokal-Sieger der Amateure am DFB-Pokal teilnahm und mit dem Nachbarschaftsduell gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen das große Los zog, hält die Entscheidung des Verbandes für richtig. „Es ist schön, wenn dieser eine Platz den Oberligisten bleibt. Wir sind ja Profiteure dieser Geschichte. Das ist das Größte in der Karriere der Spieler. Um den Amateurfußball zu stärken, ist das die richtige Entscheidung“, erklärt Atlas-Präsident Manfred Engelbart auf Nachfrage.