Wildeshausen. Das hatte sich der VfL Wildeshausen anders vorgestellt: Die Krandelkicker haben einen Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Landesliga Weser-Ems hingelegt und im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Sparta Werlte mit 0:2 (0:0) den Kürzeren gezogen. In einer insgesamt wenig attraktiven Partie gaben letztlich zwei Kontertore den Ausschlag zugunsten der Gäste.

Die Art und Weise der Gegentreffer stieß Marcel Bragula sauer auf. „Wie die beiden Tore fallen, ist ein Spiegelbild des Spiels“, sagte der Wildeshauser Coach. Seine Mannschaft habe 90 Minuten lang praktisch keine Chance zugelassen – aber eben die zwei Gegenstöße. „Dann müssen wir uns nicht beschweren“, meinte Bragula, der sich darüber ärgerte, dass seine Schützlinge ihre Möglichkeiten nicht nutzten. „Wenn du gefühlt 25 Standards hast, muss auch mal einer sitzen.“ Aber die Gastgeber bekamen den Ball eben nicht ins Tor. „Das ist schülerhaft“, bemängelte Bragula. Läuferisch und kämpferisch könne er seinem Team jedoch keinen Vorwurf machen. „Ich glaube schon, dass wir gewollt haben“, sagte der VfL-Trainer.

Im ersten Durchgang taten sich zunächst beide Seiten schwer damit, Klarheit in ihre Offensivaktionen zu bringen. Das Geschehen spielte sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab, in den Zuspielen fehlte zumeist die Präzision. Zwar gelang es beiden Mannschaften hin und wieder, den Ball in die Gefahrenzone zu bringen, zu richtigen Abschlüssen kam es aber kaum. VfL-Torhüter Miguel Förster bekam den Ball einmal erst im Nachfassen unter Kontrolle (17.), Lukas Schneider klärte nach einem langen Ball in den Wildeshauser Strafraum stark gegen Jannik Hoormann (28.). Einen folgenschweren Zweikampf gab es nach 40 Minuten. Nachdem Hoormann und Marius Krumland mit den Köpfen zusammengestoßen waren, musste der VfL-Verteidiger ausgewechselt und mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. Für ihn kam Christoph Stolle in die Begegnung.

Mit der ersten nennenswerten Szene der zweiten Halbzeit fiel dann direkt der erste Treffer. Nach einer Wildeshauser Ecke fuhr Sparta einen Konter über die linke Seite, Simon Brinkmann setzte im richtigen Moment Hoormann in Szene, der eiskalt vollendete (56.). In der Folge übernahmen die Platzherren die Initiative, hatten deutlich mehr Ballbesitz und die von Marcel Bragula erwähnten vielen Standardsituationen. Ab der 70. Minute kamen die Krandelkicker auch zu guten Möglichkeiten. Nach einer Flanke von Kevin Radke köpfte Lennart Feldhus zu harmlos (70.). Zwei Minuten später tankte sich Maximilian Seidel über links in den Strafraum, Sparta-Keeper Stephan Beckmann war aber zur Stelle und klärte zur Ecke. Die sorgte für die nächste gefährliche Situation. Radke brachte den Ball scharf in den Sechzehner, Schneider kam an die Kugel, doch Beckmann hielt kurz vor der Linie. Zehn Minuten später wurde Michael Eberles Schuss aus elf Metern zur Ecke abgefälscht.

Die beste Gelegenheit für die Gastgeber sollte aber erst noch folgen. In der ersten Minute der Nachspielzeit köpfte Feldhus eine Freistoßflanke von Radke aus kurzer Distanz auf den Kasten, doch Beckmann parierte mit einem klasse Reflex. Nach der anschließenden Ecke konterte Werlte – und Brinkmann schloss zum 2:0 ab (90.+2).