Kostadin Velkov schließt sich SV Atlas Delmenhorst an. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand er beim Chemnitzer FC unter Vertrag. (Chemnitzer FC)

Der SV Atlas Delmenhorst richtet sein Augenmerk weiter auf die Defensive und hat nun einen international erfahrenen Spieler an die Delme gelotst: Der 31-jährige Innenverteidiger Kostadin Velkov wechselt von Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC zu den Blau-Gelben. Vor allem die Defensivabteilung des SV Atlas hat damit eine Fülle an Spielern, die bewiesen haben, dass sie in der Regionalliga spielen können. Nach Philipp Eggersglüß ist Velkov der zweite Verteidiger, der bereits höherklassig gespielt und laut dem Portal Transfermarkt einen Markwert im sechsstelligen Bereich (100 000 Euro) hat und sich den Blau-Gelben anschließt. Velkov erhält beim SVA einen Vertrag über zwei Jahre und wird die Nummer 3 tragen.

Der Bulgare ist der fünfte Neuzugang des Regionalliga-Aufsteigers. Neben Eggersglüß unterzeichneten bereits Mittelstürmer Dimitrios Ferfelis sowie die beiden Offensivtalente Olivér Schindler und Luca Liske. Velkov hat eine interessante Vita, unter anderem war er in der Saison 2018/19 unumstrittener Stammspieler in Chemnitz und sorgte maßgeblich mit für den Aufstieg des CFC in die 3. Liga. In der abgelaufenen Saison kam er dann aber aufgrund von Verletzungspech kaum zum Zuge und stand nach einem im vergangenen Sommer erlittenen Meniskusriss nur noch einmal für 15 Minuten auf dem Rasen. Bereits in der Saison 2014/15 war der 1,88-Mann in Deutschland für die Würzburger Kickers aktiv, mit denen er ebenfalls in die 3. Liga aufstieg, bevor er zwischenzeitlich in seine Heimat nach Bulgarien zurückkehrte. Seinen sportlichen Höhepunkt erlebte er am 9. Mai 2018: Er stand für Slavia Sofia im bulgarischen Pokalfinale gegen Levski Sofia 120 Minuten auf dem Feld – sein Team sicherte sich vor 32 000 Zuschauern den Cup nach Elfmeterschießen.

Prunkstück Defensive

Der Verteidiger gesellt sich zu Karlis Plendiskis und Leon Lingerski in den Innenverteidigerraum des SV Atlas, in dem sich auch noch Marlo Wiech und Jan-Niklas Wiese tummeln. Trainer Key Riebau freut sich auf den Abwehrmann. „Er ist konsequent, strahlt Ruhe aus, hat Spielintelligenz und die nötige Sicherheit am Ball. Dazu kommt er als Typ sehr positiv rüber, mit ihm kann die Mannschaft wachsen“, blickt der Coach voraus.

Der routinierte Bulgare bringt Ehefrau Nicole und den im November 2019 geborenen Sohn Anthony mit nach Delmenhorst und kommt mit einem guten Gefühl. „Ich bin sehr glücklich, dass das Ganze geklappt hat. Ich brauchte eine neue Herausforderung und bin mir sicher, dass Atlas der richtige Schritt für mich ist. Ich weiß, dass es ein sehr familiärer Verein ist und genau so etwas brauche ich für mich und meine Familie. Schon bei den ersten Gesprächen hatte ich ein super Gefühl. Mein Ziel ist es, lange in Delmenhorst zu bleiben“, teilt Velkov mit.

Das Fußballspielen liegt dem 31-Jährigen im Blut. Sein Vater Anton lief Ende der 1990er-Jahre für Paderborn auf. Velkov Junior möchte nach seiner überwundenen Meniskusverletzung beim SVA wieder angreifen. „Ich habe mich vor einem Jahr im Knie verletzt, drei Monate später war ich wieder auf dem Platz. Da die vergangene Saison aber sportlich nicht die erfolgreichste für mich war, bin ich sehr motiviert und freue mich auf alle Leute im Verein und meine neuen Mitspieler“, sagt er.

Doch wie kommt ein in Chemnitz spielender Bulgare darauf, an die Delme zu wechseln? Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport, erklärt: „Sein Berater und Key Riebau haben zusammen den Trainerlehrgang gemacht und stehen seitdem in Kontakt. Wir haben dann den Hinweis bekommen, dass Koko nach Bremen ziehen möchte und hier nach einem Verein sucht. Er hatte auch andere, deutlich lukrativere Angebote, hat sich aber dennoch für uns entschieden“, berichtet Fuhrken. Auch lagen Velkov Angebote aus der bulgarischen 1. Liga vor, doch der 31-Jährige wollte mit Frau und Kind in Deutschland bleiben. Kaderplaner Fuhrken erinnert sich an die Kontaktaufnahme mit dem ersten Bulgaren, der das Trikot der Düsternorter tragen wird: „Er ist einfach ein super Typ. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir telefoniert haben. Solch gute Gespräche hatte ich selten. Mit Koko werden wir nicht nur sehr viel Erfahrung und Qualität in unsere Mannschaft bekommen, wir werden auch einen Spieler bei uns begrüßen, der sehr herzlich ist.“

Fuhrken betont, dass auch Velkov – wie alle anderen Spieler beim SV Atlas – in Delmenhorst kein Profi ist und nebenbei arbeiten geht. „Wir haben in der kommenden Saison keine Vollzeitfußballer im Kader“, sagt der Sportchef der Blau-Gelben. Dass der Transfer dennoch funktioniert hat, liegt laut Fuhrken am guten Ruf, den sich der künftige Regionalligist erarbeitet hat. „Wir haben uns mittlerweile einen sehr, sehr guten Namen gemacht. Das hört man in Gesprächen immer wieder, auch wenn es letztlich nicht zu einer Zusammenarbeit kommt“, berichtet Fuhrken.

Bei Velkov hat das familiäre Image der Blau-Gelben überzeugt. Die Delmenhorster bekommen mit ihm einen Führungsspieler. „Wir haben viel Videomaterial von ihm gesehen. Das ist ein richtig starker Spieler“, sagt Fuhrken.