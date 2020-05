Eine gute Übung für die Schulter ist laut Julia Sander das Schulterdrücken. Es ist sowohl mit der Kurz- als auch mit der Langhantel möglich. (Murat/dpa)

Bremen-Nord. Im zweiten Teil unserer Serie „Zu Hause fit bleiben“ geht es um den Muskelaufbau. Genau wie der Ausdauerbereich kann auch das Krafttraining gesundheitsfördernd sein. Das Training mit Gewichten begünstigt nicht nur den Aufbau der Muskulatur und verbrennt ordentlich Fett. Es kann auch vor verschiedenen Krankheiten schützen. „Gerade in Zeiten von Corona ist es besonders wichtig, die Muskeln regelmäßig zu fordern, da es das Immunsystem stärkt“, sagt Personal-Trainerin Julia Sander von BlacknRed in Bremen-Burg.

Durch regelmäßiges Krafttraining werden Muskeln stärker und belastbarer. Dafür braucht es nicht zwingend ein Fitnessstudio mit Hantelbank und massiven Gewichten. „Zu Beginn reicht das eigene Körpergewicht aus. Im weiteren Verlauf kann man kleine Hanteln, Gummibänder oder Bälle benutzen. Wer das nicht zur Hand hat, kann beispielsweise Wasserflaschen verwenden. Da spielt die Vorstellungskraft wieder eine große Rolle“, sagt die 32-jährige Fitnesstrainerin.

Bevor es los geht, „ist es wichtig, dass die Körpertemperatur zwei Grad höher ist als normal. Drei Minuten auf der Stelle laufen und zwischendurch in die Kniebeuge gehen und diese Position 30 Sekunden halten, eignet sich perfekt für den Anfang“, erklärt sie. Im Hauptteil sei es wichtig, erst einmal mit den großen Muskelgruppen, den Beinen und dem Rücken, zu beginnen. Starten kann man mit Kniebeugen. Sie sind eine Grundübung im Kraftsport und beanspruchen Beine, Po, Rücken und Bauch. Kniebeugen sind eine beindominante Übung. Das heißt, die Kraft kommt vor allem aus den Beinen und dem Gesäß. „Wichtig ist, auf die richtige Ausführung zu achten. Die Schultern zieht man zurück, den Bauch zieht man in Richtung Wirbelsäule, das Gewicht verlagert man auf die Ferse und die Knie zeigen nach außen. Dann bewegt man sich langsam nach unten und wieder hoch“, erklärt Julia Sander. Wer es etwas anspruchsvoller haben möchte, kann als zusätzliches Gewicht Wasserflaschen oder sogenannte Widerstandsbänder benutzen.

Als zweite Übung für die Beine und den Po empfiehlt die Personal-Trainerin Ausfallschritte. Dabei wird sowohl die Gesäßmuskulatur, Beinvorder- als auch Beinrückseite beansprucht. „In der Ausgangsposition sollte man aufrecht stehen. Ein Bein ist vorne und das hintere wird so weit nach unten gesenkt, bis das Knie knapp den Boden berührt. Anschließend folgt die Beugung und Streckung über das vordere Bein.“

Der Rücken bildet die zweite große Muskelgruppe des Körpers. „Den unteren Rückenbereich kann man gut trainieren, indem man sich auf den Bauch legt, den gesamten Körper anspannt und anschließend den Oberkörper anhebt und wieder senkt“, berichtet Sander. Für den oberen Bereich eignet sich die Ruder-Übung am besten. „Man beugt sich mit dem Oberkörper und Kurzhanteln nach vorne und bleibt im Hohlkreuz. Anschließend werden beide Kurzhanteln ohne Ruck nach oben gezogen, bis die Ellenbogen oberhalb des unteren Rückens sind“, erklärt Julia Sander die Ausführung. Bei wenig Gewicht solle man mehrere, langsamere Wiederholungen machen.

Eine ähnliche Ausführung gilt für den Bizeps und Trizeps. „Wenn man kein oder wenig Gewicht hat, ist es besser, die Übung langsamer und öfter auszuführen oder die Ausgangsposition 30 Sekunden lang zu halten“, rät Sander. Eine gute Übung für die Schulter sei das Kurzhantel-Schulterdrücken. Diese lässt sich sowohl im Stehen als auch im Sitzen durchführen. „Man stellt sich hüftbreit und aufrecht hin und hat entweder zwei Kurzhanteln oder zwei Wasserflaschen in der Hand. Der Rücken ist durchgestreckt und die Bauchmuskulatur angespannt. Die Unterarme müssen mit den Oberarmen einen rechten Winkel bilden. Anschließend stemmt man die Kurzhanteln nach oben und führt sie über den Kopf zusammen. Ganz wichtig hierbei ist, die Arme im Ellenbogengelenk nicht völlig durchzustrecken“, erklärt Sander.

Was die Brustmuskulatur betrifft, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Die Lieblingsübung der Personaltrainerin ist das Kurzhanteldrücken auf dem Boden. „Man legt sich auf den Rücken und stellt die Füße auf, dabei sind die Beine angewinkelt. Beide Arme mit Kurzhantel stehen auf Brusthöhe und wandern abwechselnd nach oben und wieder nach unten“, sagt Sander.

Was den Bauch betrifft, da kann sich die 32-Jährige nicht auf eine Ausführung festlegen. „Der Bauch gehört zur beliebtesten Region am Körper. Hier empfehle ich, dass man die Übungen machen sollte, die einem gefallen. Im Internet finden sich zahlreiche Videos dafür, wie auch für alle anderen Bereiche des Körpers“, empfiehlt sie.

Ähnlich wie im Ausdauerbereich sollten Sportler auch im Kraftbereich Geduld und Disziplin mitbringen. „Der Kraftbereich gehört zum undankbarsten Sport. Man muss immer am Ball bleiben. Außerdem, auch wenn man es nicht gerne hört, spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Nur dann sind wirkliche Fortschritte erkennbar“, weiß Sander.

Die Fitnessstudios und Hallenbäder haben noch geschlossen, Sportmannschaften dürfen unter strengen Auflagen jedoch wieder auf dem Feld trainieren. Das Coronavirus bestimmt derzeit unseren Alltag. Wer auch in diesen Zeiten etwas für seinen Körper tun möchte und eine Abwechslung zum Joggen, Fahrradfahren oder Inlinerfahren sucht, für den haben wir in unserem zweiten Teil der Serie „Zu Hause fit bleiben" Tipps für die körperliche Betätigung in den eigenen vier Wänden zusammengestellt.