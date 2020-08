Michael Eberle (rechts) verschoss gegen den VfB Oldenburg einen Elfmeter zum möglichen 1:1. (Ingo Möllers)

Ergebnisse sind in Testspielen in der Saisonvorbereitung nebensächlich. Doch klar ist auch, dass kein Sportler gerne verliert, schon gar nicht hoch. Entsprechend fiel auch das Fazit von Marcel Bragula nach der 0:6-Pleite seines VfL Wildeshausen gegen den zwei Ligen höher angesiedelten VfB Oldenburg aus. „Ich bin ein bisschen genervt, weil ich mir das anders vorgestellt habe. Eine Niederlage gegen einen Regionalligisten ist natürlich eingeplant, aber ich denke, dass wir diese an einem guten Tag niedriger gestalten können. Aber heute waren wir nicht gut“, konstatierte der Coach der Krandelkicker.

Unter anderem fehlten den Wildeshausern mit Maximilian Seidel, Thorben Schütte und Steven Müller-Rautenberg drei Stammspieler, ebenso wie die Neuzugänge Steve Köster und Timo Goldner. „Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir haben zur Zeit einige Probleme. Es fehlen ein paar Körner. Im Grunde fehlt es an allen Ecken und Kanten. Aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung und wir sind erfahren genug“, meinte Bragula.

Besonders glücklich lief die Begegnung für den Landeslgisten nicht. Bereits nach 14 Minuten lag der VfL nach einem Eigentor von Alexander Dreher zurück. Dieser hatte eine Flanke mit der Fußspitze ins eigene Netz gelenkt. „Das kann passieren, kein Vorwurf von mir“, sagte dessen Coach. Es folgte eine Druckphase der Hausherren, in der der Ausgleich hätte fallen können. Die größte Chance vergab Michael Eberle, der einen Elfmeter nach Foul an Lennart Feldhus verschoss. Feldhus köpfte danach eine Ecke an den Pfosten, Lukas Schneider scheiterte mit einem Freistoß. Kurz vor der Pause erhöhte der VfB: Zunächst verursachte Dreher einen Elfmeter, den Mirko Schuster verwandelte. Es folgte das 3:0 durch Rafael Brand (41./43.). „Das war der Genickbruch so kurz vor der Pause“, sagte Bragula. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff stand es bereits 4:0 für den VfB, der nach einer Stunde auf 5:0 und in der 71. auf 6:0 erhöhte.

„In der Offensiv haben wir zu schnell den Ball verloren und waren nicht mutig genug. In der Defensive war die Zweikampfführung zu lasch. Da muss man den Gegner mal hart rannehmen. Das haben wir nicht gemacht und in der Höhe angemessen verloren. Trotz sechs Gegentreffern war Torwart Sören Willers unser bester Mann. Das spricht Bände“, fasste Bragula die Partie zusammen.