Michael Eberle (links, hier gegen den SV Brake) steuerte die Vorlage zum Treffer zum 2:0 des VfL Wildeshausen gegen den GVO Oldenburg bei. (INGO MÖLLERS)

Wildeshausen. In äußerst souveräner Manier haben die Fußballer des VfL Wildeshausen die Bezirksliga-Begegnung gegen den GVO Oldenburg für sich entschieden. Die Schützlinge von Trainer Marcel Bragula fertigten die Gäste mit 3:0 (1:0) ab. Bereits in der vergangenen Woche siegten die Krandelkicker daheim gegen die Regionalliga-Reserve des VfB Oldenburg mit 4:0. "Wir haben da weitergemacht, wo wir vor einer Woche aufgehört haben", berichtete Bragula.

GVO sei wohl etwas schwächer als die VfB-Reserve einzuschätzen, dennoch sei die Leistung gut gewesen. "Man muss auch bedenken, dass wir mit Sebastian Bröcker und Maximilian Seidel wieder zwei Verletzte mehr hatten", berichtete der VfL-Coach. Und es reiste mit den GVO der formstarke Tabellensechste an, der zuletzt sechs von sieben Partien siegreich gestaltete. "Wir haben in den gesamten 90 Minuten keine echte Torchance zugelassen. Das war schon richtig in Ordnung von uns", meinte Bragula.

VfL lässt keine Chance zu

Der VfL ging früh in Führung: Christoph Stolle zog einen Eckball auf den Kopf von Thorben Schütte, der Gäste-Torwart Julian Eilers keine Chance ließ – 1:0 (4.). In der Folge zeigte sich Wildeshausen überlegen, verpasste jedoch, noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 zu erhöhen. Diesen Makel beseitigte Torjäger Rene Tramitzke im zweiten Durchgang jedoch zügig. In der 53. Minute hielt er seinen Kopf nach einer Flanke von Michael Eberle hin und markierte das 2:0. Neun Minuten später erzielte er mit seinem 20. Saisontor das 3:0. Dieses Mal versenkte er einen Stolle-Freistoß mit den Haarspitzen. "Das Spiel war schon nach dem 2:0 entschieden. Es war dieses Mal vielleicht kein Offensivfeuerwerk von uns wie letzte Woche, aber die Leistung stimmte", konstatierte Bragula.

Bereits am Mittwoch steht die nächste Partie an und der VfL hat noch ein paar Ziele: "Wir wollen den zweiten Platz noch holen", blickte Bragula voraus. Aktuell liegt die Krandel-Elf drei Punkte hinter dem VfB Oldenburg II, hat jedoch bisher zwei Partien weniger ausgetragen. Zudem soll sich Tramitzke die Torjägerkrone am der Saison aufsetzen. Er weist aktuell fünf Tore mehr als ein Trio auf, das auf dem zweiten Rang steht. "Wir wollen außerdem die Fairness-Wertung gewinnen", sagte Bragula. Diese führen seine Mannen derzeit an.