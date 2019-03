Trainer Maik Haverkamp steht mit dem TV Neerstedt vor einer schwierigen Aufgabe beim Tabellenführer SFN Vechta. (Ingo Möllers)

Oberliga Nordsee Frauen: Nachdem der TV Neerstedt am vergangenen Spieltag den ersten Sieg des Jahres eingefahren und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat, dürften die Aufsteigerinnen ordentlich Selbstbewusstsein getankt haben. Ob das reicht, um gleich den zweiten Sieg folgen zu lassen? Fraglich, äußerst fraglich. Schließlich gastieren die Schützlinge des Trainer-Duos Maik Haverkamp/Michael Kolpack beim Tabellenführer und designierten Meister SFN Vechta. Das Hinspiel verlor der TVN gegen den Drittliga-Absteiger mit 24:32. Und auch ansonsten sprechen die Zahlen nicht unbedingt für die Grün-Weißen. Sie haben beispielsweise über 100 Gegentore mehr als Vechta kassiert und gleichzeitig dreistellig weniger Treffer selbst erzielt. Allerdings haben die Neerstedterinnen auch nichts zu verlieren – also rein gar nichts. Sie können befreit aufspielen und den haushohen Favoriten so vielleicht überraschend ärgern.

Anpfiff: Freitag, 20 Uhr, Vechta