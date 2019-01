Erich Meenken. (fotos: Möllers)

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Offensichtlich zeigt der Gesamttrend weiter nach unten: Nachdem der Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst in der VGH-Fairnesswertung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) schon in der vergangenen Saison auf den 34. Platz abgerutscht war, belegt er nach der abgelaufenen Hinrunde den vorletzten Rang – aufgrund von Fusionierungen tauchen in dieser Spielzeit nur noch 33 NFV-Kreise in der Wertung auf, in der vergangenen Saison waren noch 40 dabei. „Wir hoffen, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Aber mit Rückblick auf die vergangenen sechs Monate ist doch erkennbar, dass der eine oder andere Verein, der zu dem Ergebnis geführt hatte, wieder einiges an Strafen gesammelt hat“, sagt der Kreisvorsitzende Erich Meenken.

Wie erklärt sich Meenken den Umstand, dass der Kreis Jahr für Jahr im unteren Drittel der Wertung landet? Der Kreisvorsitzende glaubt, dass dies auch mit der Größe zusammenhängt: „Je kleiner ein Kreis, desto eher rutscht er da rein. Schön ist das aber natürlich nicht und wir werden den Finger in die Wunde legen. Wir werden mit den Vereinen reden und ihnen nochmals sagen, dass sie es doch versuchen sollen, die Spieler, die es häufiger trifft, vielleicht noch zu bekehren.“ Ohnehin betont er, dass im hiesigen Kreis nicht unbedingt unfair gespielt werden würde. Oft hätten sich einige Akteure einfach nicht im Griff und würden sich dann persönliche Verfehlungen leisten.

Noch eine kurze Erklärung zum VGH-Fairness-Cup: Gelbe Karten werden mit einem, Gelb-Rote mit drei und Rote mit fünf Strafpunkten bewertet. Sportgerichtsurteile und Nicht-Antritte bringen zudem jeweils zehn Strafzähler ein. Am Ende der Saison wird die Gesamtpunktzahl durch die Anzahl der Saisonspiele geteilt, das anschließende Ergebnis ergibt den Fairness-Quotienten. Insgesamt werden in dieser Spielzeit 959 niedersächsische Vereine in der Wertung erfasst – von den Bundesligisten bis zu den Kreisligisten. Dem Siegerteam von Deutschlands größtem Fairnesswettbewerb winkt ein Trainingslager in Barsinghausen. Das zweitplatzierte Team fährt zu einem Heimspiel des Bundesligisten Hannover 96 und wird dort geehrt. Einen Sportartikelgutschein im Wert von 1500 Euro erhält der Bronzegewinner.

Unwahrscheinlich, dass einer dieser Preise an eine Mannschaft aus dem Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst vergeben wird. Als fairstes Team aus dem hiesigen Kreis belegt der Bezirksliga-Tabellenführer VfL Wildeshausen derzeit den 47. Platz in der Gesamtwertung. Die Krandelkicker kommen nach 22 Gelben Karten in 17 Spielen auf einen Quotienten von 1,2941. Zum Vergleich: Der TuSpo Grünenplan aus der Kreisliga Holzminden hat in 15 Partien elf Gelbe Karten gesammelt, kommt somit auf einen Quotienten von 0,7333 und führt die Wertung damit an.

Auf welchem Platz die Wildeshauser später in der Kreis- und Gesamtwertung genau landen, das kümmert Trainer Marcel Bragula nicht wirklich. Für ihn zählt, dass seine Mannschaft diszipliniert, sauber und fair auftritt. „Uns ist die Wertung seit Jahren wichtig“, betont der Coach und ergänzt: „Grundsätzlich animieren wir die Spieler nicht zu Fouls. Diese bringen Standards mit sich und aus denen können Tore entstehen. Das ist unnötig.“ Allerdings gehörten Karten auch zum Fußball dazu. Die Frage sei letztendlich, für was ein Spieler einen Karton gezeigt bekommt. Bragula: „Meckern kann auch mal passieren, aber wenn sich ein Spieler ständig deshalb eine Karte abholt, dann läuft grundsätzlich etwas verkehrt. Erfolgreiches Fußballspielen setzt Disziplin voraus.“ Für den Kreisvorsitzenden Meenken ist der VfL ein Musterbeispiel dafür, dass man gut, erfolgreich und vor allem fair kicken kann.

Ob es im NFV-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst nun besonders unfair zugeht, muss laut Bragula derweil jeder für sich selbst bewerten. Er betrachte Fußball jedenfalls als die schönste Nebensache der Welt und erklärt deshalb: „Das Spiel muss Spaß machen, genauso wie das Zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Und es macht einfach mehr Spaß, wenn die Spieler so klar zwischen den Ohren sind, dass sie sich eben nicht ständig unnütze Karten abholen.“

Apropos unnütze Karten: Davon hat das „unfairste“ Team des Kreises, der Bezirksligist SV Baris Delmenhorst, einige verbucht. In 16 Spielen sammelte Baris 39 Gelbe, vier Gelb-Rote und vier Rote Karten. Damit kommt das Team von Trainer Önder Caki auf einen Quotienten von 4,4375 – gleichbedeutend mit Rang 950 von 959. An den Verwarnungen stört sich Caki kaum, tatsächlich sieht er seine Mannschaft da auf einem guten Weg. „Im Vergleich zur letzten Saison hat sich das verbessert. Es gibt einen besseren Bezug zu den Schiedsrichtern. Auch deren Haltung gegenüber uns hat sich verbessert“, sagt der Coach. Mit den acht Platzverweisen hadert er dagegen. Schließlich sind die meisten davon seiner Meinung nach überflüssig, selbst verschuldet und dumm gewesen. „Wir werden da entgegenwirken. Wir müssen das minimieren“, fordert er.

Caki betont allerdings auch, dass nur gewisse Spieler aus dem Kader immer wieder solche Fehler begingen. Mit diesen wird der Verein gezielt reden. Caki: „Diese Spieler sind ebenfalls im Trainingslager in der Türkei dabei. Manchen Leuten sagst du das einmal und die haben es verstanden, anderen musst du es dann zehnmal sagen.“ Sollte all das Reden nichts nützen und sollten sich diese Spieler auf dem Platz weiterhin undiszipliniert verhalten, werde der Verein Konsequenzen ziehen, wie Caki berichtet. Man habe sich in solchen Angelegenheiten schon als recht hartnäckig bewiesen. „Gewisse Spieler haben wir bereits intern gesperrt, obwohl wir sie gebraucht hätten“, sagt Caki und ergänzt: „Da haben wir aber auch gesehen, dass wir nicht auf einzelne Personen angewiesen sind. Wir können auch so ein vernünftiges Team aufstellen und holen viele Punkte.“

Der ranghöchste Verein aus dem Kreis, der Oberligist SV Atlas Delmenhorst, hat im Vergleich zur Vorsaison unterdessen einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Belegten die Blau-Gelben damals noch einen Platz im unteren Drittel der Wertung, finden sie sich aktuell auf dem 340. Platz wieder. Ausschlaggebend für diese Verbesserung ist vor allem der Umstand, dass Atlas bislang noch keine Rote Karte gesammelt hat. In der vergangenen Saison handelten sich die Blau-Gelben allein in der Partie gegen Eintracht Northeim zwei völlig unnötige Platzverweise ein.

Kreisvergleich

1. Diepholz 2,0172

2. Schaumburg 2,0496

3. Peine 2,066

4. Helmstedt 2,1147

5. Osnabrück-Stadt 2,1382

...

32. Oldenburg-Land/Delmenhorst 2,7786

33. Celle 3,2440

Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst

1. VfL Wildeshausen 1,2941

2. Harpstedter TB 1,7999

3. SV Atlas Delmenhorst 2,0555

4. TV Falkenburg 2,1764

5. TV Munderloh 2,77778

Gesamtwertung

1. TuSpo Grünenplan 0,7333

2. FC Sulingen 0,7368

3. SV Bad Bentheim II 0,75

...

47. VfL Wildeshausen 1,2941

...

179. Harpstedter TB 1,7999

alle Angaben beziehen sich auf den im Text geschilderten Quotienten