Der Ahlhorner SV um Torhüter Nikolai Koch (grünes Trikot) blieb beim Turnier des SV Baris (rotes Trikot) ohne Niederlage. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Der SV Baris hatte sich für sein Friedens- und Freundschaftsturnier mit dem SV Atlas, dem VfL Wildeshausen und dem FC Hude die drei ranghöchsten Fußballvereine aus dem Kreis eingeladen, dazu mit dem Blumenthaler SV einen ambitionierten Bremen-Ligisten. Doch die 33. Auflage des Hallenturniers gewann mit dem Ahlhorner SV ein Kreisligist, der ungeschlagen durch die Veranstaltung marschierte und den SV Atlas sowohl im Gruppenspiel als auch im Finale mit 2:0 besiegte.

Baris tat sich als bestens organisierter Veranstalter hervor, die vielen Helfer präsentierten ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, die Tombola mit vielen Gutscheinen und Trikots wurde gut angenommen und die Spiele verliefen reibungslos. Doch auf dem Parkett übertrieb der Bezirksligist es mit der Gastfreundschaft. Baris lud die Gegner aufgrund fehlender Ordnung zu 16 Gegentoren ein und belegte am Ende den letzten Platz. „Ich hatte Hallentraining angeboten“, erklärte Trainer Önder Caki, „aber die Jungs haben das nicht angenommen und dafür prompt die Klatschen bekommen. Als Trainer freut es mich daher, dass die Jungs ihre Grenzen aufgezeigt bekommen haben.“ Ein feines Gespür hatte auch der Hallensprecher, der beim finalen Spiel gegen Blumenthal (3:4) bei den Gegentoren den Gassenhauer „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry einspielte. „Da hatte der DJ die richtige Playlist, unsere Gegentore sind wirklich Wahnsinn“, scherzte Önder Caki.

Immerhin holte Baris einen Punkt beim 3:3 gegen den Ahlhorner SV, der in dieser Partie das einzige sieglose Spiel quittieren musste. Zu Beginn – zuvor gab es ein 5:3 gegen Blumenthal – hatte der Kreisligist defensiv seine Probleme. Doch als es gegen die vermeintlich Großen ging, agierte der ASV diszipliniert, gestattete zunächst dem SV Atlas beim 2:0 keine Torchance und musste nur noch ein Gegentor per Foulelfmeter schlucken. „Ich habe den Jungs zu Anfang gesagt: Lasst uns zeigen, was wir drauf haben“, freute sich Ahlhorns Coach Servet Zeyrek. Mit dem 2:1 gegen Wildeshausen stand der ASV schon im Finale, das abschließende 1:0 gegen Hude festigte sogar Platz eins nach der Vorrunde.

Eine gute Trainingseinheit

Der SV Atlas bot eine gemischte Mannschaft auf mit drei Spielern der zweiten Mannschaft und einigen Akteuren, die in der Oberliga eher von der Bank kommen. Die Partie gegen Blumenthal (4:3) war sehenswert, gegen die Defensivkünstler aus Ahlhorn fehlten jedoch die Ideen und auch gegen Wildeshausen (1:1) traf man nur durch ein Eigentor. Trotzdem war Co-Trainer Marco Büsing zufrieden. „Die Halle ist jetzt nicht unser großes Ziel. Alle haben sich gut bewegt und diszipliniert Fußball gespielt, von daher war es eine gute Einheit.“

Aufgrund der hohen Intensität aller Spiele war es auch konditionell wertvoll für die Spieler, die beim regulären Trainingsauftakt am 21. Januar zunächst mal auf die Waage müssen. „Jeder Spieler hat sein Programm mitbekommen, zum Ausruhen ist die Pause einfach zu lang“, erklärte Büsings neuer Chef Olaf Blancke. Der neue Atlas-Coach verfolgte das Turnier von der Tribüne, hatte mit der Mannschaft zuvor schon zweimal im Soccerpark gekickt. „Ab dem 21. Januar wird dann fünfmal pro Woche trainiert“, versprach Blancke ein straffes Programm.

Im Finale über 15 Minuten – die Gruppenspiele wurden jeweils nach zwölf abgepfiffen – besaß Ahlhorn wieder die nötige Geduld. In der 13. Minute gelang Guldijan Arifi, der schon im Gruppenspiel gegen Atlas genetzt hatte, das Führungstor. 60 Sekunden später machte Bassal Ibrahim mit dem 2:0 den Turniersieg perfekt. „Die Jungs haben sehr diszipliniert gearbeitet, so langsam wird das eine Einheit“, fasste Zeyrek stolz zusammen.

Platz drei holte sich der VfL Wildeshausen mit einem 2:1-Erfolg über Blumenthal, der Siegtreffer gelang Elias Schröder mit einem satten Volleyschuss. „Leider haben wir in den Gruppenspielen zwei Gegentore in den letzten Sekunden kassiert und damit vier Punkte verspielt“, ärgerte sich Wildeshausens Co-Trainer Patrick Meyer ein wenig. Platz fünf wurde im Neunmeterschießen ermittelt, hier gewann Hude mit 4:1 gegen Baris.

Mit Ahlhorn fand die Veranstaltung einen verdienten Sieger, die übrigen Ehrungen verteilten sich auf die Nächstplatzierten. Der SV Atlas stellte mit Niklas Göretzlehner den besten Torwart der Veranstaltung, Blumenthal hatte in Mola Kahn den erfolgreichsten Torschützen und der VfL Wildeshausen wurde zum Fairnesssieger gewählt. Die Schiedsrichter Öztan Tan und Frank Dobroschke waren aufgrund der hohen Intensität der Spiele oft gefordert und lösten das mit viel Erfahrung. Dobroschke hat in den vergangenen 20 Jahren nur ein Turnier verpasst, kürzlich hatte er beim Frühjahrsputz seine Ehrung aus dem Jahr 2000 gefunden. Insgesamt wurden die etwa 200 Zuschauer gut unterhalten. Damit dürfte der 34. Auflage des Friedens- und Freundschaftsturniers im nächsten Jahr nichts im Wege stehen.