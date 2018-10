Marc Pleus (am Ball) hätte das 3:0 für Stenum machen können. (Rahn)

Stenum. Frank Oehlmann war doch etwas blass im Gesicht, als er nach dem Abpfiff sein Fazit abgeben sollte. Die vom ihm trainierte Reserve des TV Jahn hatte soeben ein 3:3 (3:2) beim VfL Stenum II entführt und dabei bis zur 101. Minute zittern müssen. In der Schlussphase des Spiels der 1. Fußball-Kreisklasse hatte der Aufstiegsanwärter aus Stenum den Belagerungszustand für den Jahn-Sechzehner ausgerufen, doch dann war es geschafft. „Wer nach 0:2-Rückstand zum 3:2 zurückkommt, hat es dann auch verdient, einen Punkt mitzunehmen“, meinte Oehlmann. Die Gastgeber verzeichneten zwar ein leichtes Chancenplus, aber aufgrund des beherzten Einsatzes in dieser äußerst spannenden Begegnung hatte sich der TV Jahn II das Remis erkämpft und letztlich auch verdient.

Stenums Trainer Uwe Hammes sah sich zum zweiten Mal in Folge in der Halbzeit genötigt, seine Mannschaft an ihre Stärken zu erinnern. In der Vorwoche reichte es nach 0:2 noch zum 2:2 gegen den FC Hude II. Dieser weitere Punktverlust verbaute dem VfL den Sprung auf den zweiten Aufstiegsplatz. „Wir mussten uns in der Kabine erst mal sammeln, Jahn war in der ersten Halbzeit viel galliger“, stellte Hammes fest. „Aufgrund der zweiten Halbzeit kannst du dieses Spiel dann aber auch noch gewinnen, wobei es mir viel zu hektisch war.“ Dazu trug neben der Griffigkeit der Jahner auch Schiedsrichter Michael Koch bei, mit dem beide Kontrahenten nicht so wirklich zufrieden waren.

Stenum verpasst Vorentscheidung

Die Stenumer unterhielten die immerhin 80 Zuschauer gleich mit druckvollem Angriffsspiel. Die Violetten waren dagegen mit ihren Gedanken noch ganz woanders, als Joshua Gielnik nach neun Minuten zum 1:0 abstaubte. David Kirschbergers Schuss hatte Jahn-Keeper Juri Giese noch stark pariert, doch den Abpraller verpennte seine Abwehr. Ähnlich fiel das 2:0 (16.), diesmal verwertete Timm Strodthoff eine Hereingabe von Gielnik locker. Wenn Marc Pleus zwei Minuten später die Riesenchance frei vor Giese genutzt hätte, wäre das mehr als eine Vorentscheidung gewesen.

Bei den Gästen zeigte zunächst nur Jan Kastens Gegenwehr, der mit seinem Schuss aus 18 Metern Stenums Torwart Marc Landwehr erstmals prüfte und auch den Eckball zum Anschlusstreffer mit starkem Einsatz herausholte. Arne Janßen brachte die Ecke flach auf den Elfmeterpunkt, von dort traf Tim Krawczyk per Direktschuss zum 1:2. Das war in der 23. Minute, danach kippte das Spiel komplett. „Die ersten 20 Minuten waren okay, aber dann haben wir völlig den Faden verloren“, stellte Hammes fest. Janßens Ausgleich (38.) nach feinem Solo mit Schuss ins lange Eck war fast überfällig. Kurz vor der Pause setzte Daniel Suderburg seine zwei Meter Körperlänge erfolgreich ein und köpfte nach Janßen-Ecke das 3:2 (42.) für die Gäste. Kurz darauf rettete Kevin Niegel gegen Suderburg auf der Linie.

Nach Wiederanpfiff spielte allerdings nur noch Stenum II. Spätestens nach Gielniks 3:3-Ausgleich (67.) kam Jahn kaum noch über die Mittellinie. Giese reagierte stark gegen Julius Stellmann (71.) und René Bausen (90.), hatte außerdem in einer Szene Riesenglück: Patrick Lederbach donnerte die Kugel in der 84. Minute mit voller Wucht gegen die Latte, von dort sprang der Ball auf die Torlinie und wieder ins Feld. Die Intensität war bis zum Ende dieses Krimis mit Überlänge extrem hoch, da konnte man auch über die spielerischen Schwächen hinwegsehen. Oehlmann: „Wir haben die Moral der letzten Spiele mitgenommen und sind super in der Spur. Stenum war ein starker Gegner, doch der Punkt für uns war hochverdient.“