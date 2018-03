Rebecca Horstmann staubte in Belgien gleich zwei goldene Schleifen ab. (Ingo Möllers)

Ganderkesee/Lier. Zweifelsohne zählt Rebecca Horstmann zu den talentiertesten Dressurreiterinnen Deutschlands, und trotzdem überraschte ihr Abschneiden beim Vier-Sterne-CDI im belgischen Lier: Zwei goldene Schleifen und eine silberne Schärpe hängte sich die Sportlerin des RV Ganderkesee auf ihrem Wallach Friend of mine, auch bekannt unter dem Namen Fridolin, um. „Das erste Mal sind wir bei den Jungen Reitern im Ausland gestartet. Außerdem war das Turnier noch in der Halle, und es ist Winter. Wir wollten die Veranstaltung einfach als Einstieg nutzen. Nun ist es für uns aber richtig gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich die 18-Jährige. Sie selbst habe mit einem solch guten Ergebnis keineswegs gerechnet.

Das Duo hinterließ schon bei den ersten nationalen Auftritten in dieser Altersklasse einen guten Eindruck, die Erfolge in Lier sind nun die Krönung der Wintersaison. „Seit dem Turnier in Münster sind wir wirklich noch besser geworden. Die Halle ist aber nun abgehakt“, erklärte Horstmann. Ihren Fokus richtet sie jetzt auf ein Sichtungsturnier Mitte April auf dem Hof Kasselmann im niedersächsischen Ankum. Ziel der 18-Jährigen ist es dann, sich für den Preis der Besten zu empfehlen. Dieser steht am letzten Wochenende im Mai in Warendorf an. In Lier stimmten zwar schon viele Abläufe, zufrieden gibt sich die Dressurreiterin damit allerdings nicht. In den kommenden Wochen widmen sie und ihr Wallach sich hauptsächlich den Feinheiten. Horstmann: „Besser geht immer. Wir können das noch exakter und genauer.“ Keineswegs hatte sie deshalb aber an der Leistung in Belgien etwas auszusetzen. Warum denn auch? Die Teamaufgabe der Jungen Reiter gewann sie mit 70,343 Prozent vor Alexa Westendarp – die Reiterin vom RuF Rulle hatte übrigens im Januar beim Preis der Zukunft in Münster triumphiert. Beim Einzelstart tauschten die beiden deutschen Talente die Plätze: Horstmann reihte sich mit 70,784 Prozent hinter Westendarp ein, die auf 71,618 kam. „Das Turnier war schon sehr gut besetzt, vor allem die anderen Deutschen waren stark. Einige Teilnehmer haben es im vergangenen Jahr sogar zu der Europameisterschaft geschafft“, berichtete Horstmann.

Küken mischt Konkurrenz auf

Dass sie die jüngste Reiterin im Feld und damit nach eigener Aussage praktisch das „Küken“ war, hinderte sie allerdings nicht daran, die ältere Konkurrenz in der Kür ordentlich aufzumischen. Die Wertungsrichter würdigten die Vorstellung der Gandekeseerin mit 73,708 Prozent – gleichbedeutend mit dem Sieg. Auf dem zweiten Rang hatte Raphael Netz mit 71,625 Prozent bereits über zwei Punkte Rückstand, die Drittplatzierte Lina Dolk aus Schweden kam auf 71,500 Prozent. Horstmann: „Wir haben in der Kür einfach richtig Spaß gehabt.“ Überhaupt glänzt die Ganderkeseerin in dieser Kategorie immer wieder. Sicherlich hat auch ihr Wallach Fridolin erheblichen Anteil daran, schließlich bezeichnet sie ihn nicht umsonst gerne mal als „Showmaster“.

Auch darüber hinaus schwärmte die 18-Jährige von dem Turnier in Belgien. Die Organisation sei sehr gut gewesen. Einziges Manko der kompletten Veranstaltung: die Kälte. Laut Horstmann hatte sich der Veranstalter viel Mühe gegeben, das Stallzelt der Pferde zu heizen. „Weil aber so viele Pferde in dem Stall untergebracht waren, hat das nicht wirklich richtig geholfen. Wir haben also einige Decken gebraucht“, erzählte die Ganderkeseer Reiterin.