Hürriyets Trainer Mete Döner schrie seine Freude nach dem 3:1-Erfolg heraus. (MöLLERS)

Delmenhorst. Zum ersten Mal in diesem Jahr war Rot-Weiß Hürriyets Trainer Mete Döner rundum zufrieden: Seine Mannschaft besiegte im Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse den Tabellennachbarn VfL Wildeshausen II mit 3:1 (0:0) und untermauerte damit Rang zwei. Matchwinner war der flinke Angreifer Enes Ali Külünk mit seinen Saisontreffern 14 und 15. Hürriyets weiße Heimspielweste weist damit acht Siege aus ebenso vielen Spielen auf – für die Delmenhorster ein weiterer Anreiz, um die nächste Heimpartie am kommenden Sonntag gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Hasbergen erwartungsvoll anzugehen.

„Unser Sieg war absolut verdient. Im Hinspiel vor drei Wochen hatten wir noch glücklich 1:0 gewonnen, heute waren wir auch spielerisch besser“, stellte Döner fest. Kurioserweise fielen zwei der drei Treffer erst, nachdem Döner seinen Top-Torjäger Berat Uyar (bislang 21 Treffer) ausgewechselt hatte. Allerdings musste Wildeshausen II gänzlich auf den verletzten Henning Nitzsche verzichten. Der mit 27 Buden beste Knipser der Liga hatte in den letzten drei Spielen sagenhafte sieben Tore verbucht. „Wir haben zurzeit viele Verletzte. Zur Halbzeit hätten wir führen müssen, danach haben wir einfach zu viele Fehler gemacht“, berichtete VfL-Coach Dirk Lenkeit.

Das besonders im ersten Durchgang „schlechte Spiel“ (O-Ton Lenkeit) war auch dem unrunden Platz geschuldet. Selbst gedachte Flachpässe führten teilweise zu Kopfballduellen, weil der Ball plötzlich meterhoch aufsprang. Torszenen ergaben sich nur aus Standardsituationen oder individuellen Fehlern. Den ersten machte David Günal de Sousa nach acht Minuten, als er über den Ball schlug und Alexander Kricke frei aufs Hürriyet-Tor zulaufen konnte. Den ersten Schuss von Kricke konnte Torwart Maximilian Machoczek abwehren, den Nachschuss kratzte Günal de Sousa von der Linie. Zwei Weitschüsse von Shahuaz Amir-Juki und Marcos Cavalcante zwangen Machoczek ebenfalls zu Paraden. Auf der Gegenseite forderte Hürriyet nicht zu Unrecht Handelfmeter, als Robin Landgraf einen der gefährlich gezwirbelten Eckbälle von Cenan Coskun – wie es schien – mit dem Oberarm vom Tor weg beförderte (28.).

Schiedsrichter Conrad Ammermann zog direkt nach dem Seitenwechsel weitere Proteste der Gastgeber auf sich, indem er einen indirekten Freistoß für Wildeshausen II am Fünfmeterraum Hürriyets pfiff. Machoczek hatte einen abgewehrten Ball von Ibo Ekici als Rückpass gewertet. Cavalcante konnte die Top-Chance gegen die Zehn-Mann-Mauer von Hürriyet jedoch nicht nutzen, und drei Minuten später klingelte es auf der Gegenseite. Uyar setzte in seiner besten Szene mit einem Chip-Pass Külünk ein, der Florian Düser einwickelte und zum 1:0 (50.) einschob. Uyar verpasste fünf Minuten später gegen den stark reagierenden VfL-Schlussmann Patrick Hagen das 2:0. Jetzt ging es hin und her und es gab reichlich Torszenen, in Minute 58 köpfte Wildeshausens Matthias Hennig einen der vielen Freistöße von Amir-Juki an die Latte.

Die Partie war auch ein Standard-Duell zwischen Amir-Juki und Coskun, der nach 64 Minuten einen Eckball präzise für Hakan Kahraman servierte. Dieser knallte den Ball aus drei Metern zum 2:0 unter die Latte. Doch besonders Amir-Juki gab nicht auf und profitierte bei seinem Anschlusstreffer von einem Missverständnis der Hürriyet-Defensive (68.). Wildeshausen drängte auf den Ausgleich und Hürriyet konterte – letztlich entscheidend in der 80. Minute. Kahraman hatte zunächst den Querbalken getroffen, doch Külünk versenkte den Abpraller per Kopf zum 3:1-Endstand. „Jetzt müssen wir uns gut regenerieren, an diesem Dienstag geht es nach Tungeln“, richtete Döner den Blick voraus. Die unmittelbar folgenden Heimspiele gegen Hasbergen, TSV Ganderkesee II und TV Falkenburg werden schon etwas Kreisliga-Luft vermitteln.