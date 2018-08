Vergangene Saison konnten die Fußballer der Mannschaften des VfL Wildeshausen von etwa Mitte November bis März die Rasenflächen nicht betreten. Ein Kunstrasen würde hier Abhilfe schaffen, ist in der Anschaffung jedoch teuer. (Janina Rahn)

Wildeshausen. Bekommt der VfL Wildeshausen einen Kunstrasenplatz? Bei der Sitzung des Sportausschusses der Stadt diskutieren die Mitglieder darüber, wie die Sportanlage am Krandel ausgebaut werden soll.

Vor rund einem Jahr in diesem Ausschuss sowie bei den anschließenden Haushaltsberatungen wurden insgesamt 250 000 Euro für die Verlegung einer Drainage sowie die Erweiterung der Flutlichtanlage auf Spielplatz 1 sowie dem Stadionplatz bewilligt.

Die Fußballabteilung des VfL teilte bei einem Gespräch mit der Verwaltung jedoch mit, dass diese Maßnahmen nicht förderlich im Sinne des Sports seien. Der VfL beantragt, rund 80 000 bis 100 000 Euro der bewilligten Mittel für eine Flutlichtanlage auf Platz 1 zu verwenden und den Rest auf das kommende Haushaltsjahr zu übertragen und aufzustocken, damit dieses Spielfeld in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden kann. Die Mitglieder des Ausschusses beraten nun an diesem Donnerstag ab 18.15 Uhr im Stadthaus, Raum 104, Am Markt 1, über diesen Antrag.

Laut Verwaltung ergibt die Erweiterung der Flutlichtanlage auf Platz 1 Sinn. Sie empfiehlt daher, die Beschlussvorlage in diesem Punkt anzunehmen. Dadurch werde der bisher einzige Platz mit Flutlicht (Platz 2) entlastet. Die Platzkapazitäten der Sportanlage könnten dadurch im Herbst und Winter, wenn ab spätem Nachmittag kein Tageslicht mehr zur Verfügung steht, besser ausgenutzt werden. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2018 bereits berücksichtigt. Damit eine Umwandlung in einen Kunstrasenplatz mittelfristig möglich bleibt, müssten laut Planungsbüro größere Abstände eingehalten werden. Das beeinträchtige die Wirkung der Flutlichtanlage jedoch nicht, habe lediglich optische Auswirkungen.

Hauptdiskussionspunkt bleibt damit die Frage, ob nur eine Drainage verlegt werden oder ob Platz 1 Kunstrasen bekommen soll. Die Kosten für letztere Variante sind bedeutend höher: Laut ersten Schätzungen eines Fachplaners seien Mittel in Höhe von rund 850 000 Euro notwendig. Die Vorteile bestehen darin, dass der Platz ganzjährig genutzt werden kann und somit den diversen Jugend-, Damen- und Herrenteams Trainingsmöglichkeiten auch in den Herbst- und Wintermonaten bietet. Zudem könnten die Pflichtspiele nahezu witterungsunabhängig ausgetragen werden.

Die Verwaltung gibt zwei Ideen zum Beschluss an: Spielplatz 1 wird mit einer Drainage versehen oder Spielplatz 1 wird perspektivisch in einen Kunstrasenplatz umgestaltet. Die Aufstockung der hierfür notwendigen Mittel würden im Rahmen der Haushaltsberatungen für den nächsten Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2022 erfolgen.

Letztlich entscheidet der Verwaltungsausschuss am 29. August. Dieser tagt nicht-öffentlich.