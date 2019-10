Läufer des LC 93 Delmenhorst triumphieren dreifach

Mit sehr guten Leistungen und diversen Top-Platzierungen sind die Athleten des Lauf-Club 93 Delmenhorst vom Marathon-Wochenende aus Oldenburg zurückgekehrt. Dabei sicherten sie sich in den Staffelwettbewerben der Frauen und Männer jeweils den Gesamtsieg und stellten im Einzelwettbewerb mit Jens Weischenberg den Altersklassengewinner. Mit fast 6000 Teilnehmern auf den unterschiedlichen Strecken von fünf Kilometern bis zum Marathon verzeichneten die Organisatoren einen neuen Rekord.

Im Staffellauf über die Halbmarathonstrecke führte kein Weg an der Frauenmannschaft des LC 93 in der Besetzung Lorena Menze, Janina Meyer, Jana Weßler und Natalie Kügel vorbei. Sie kam nach 1:33:07 Stunden als Erste ins Ziel. Noch deutlicher war der Vorsprung der Delmenhorster Männermannschaft. Nach 1:14:45 Stunden wies diese einen Vorsprung von satten sechs Minuten auf Rang zwei auf. Joel Einemann, Marius Hüpel, Pascal Wedeken und Benedikt Knappe zeichneten für diesen Erfolg verantwortlich.

Eindrucksvoll war auch der Auftritt von Jens Weischenberg. Der Spitzenläufer des LC 93 stellte nur zwei Wochen nach dem kräftezehrenden Marathon in Bremen eine neue persönliche Bestzeit im Halbmarathon auf. Nach 1:23:17 Stunden hatte Weischenberg seine Altersklasse M 40 souverän für sich entschieden und darüber hinaus den 18. Gesamtplatz errungen. „Zum Saisonabschluss noch eine persönliche Bestzeit habe ich nicht erwartet“, zeigte sich Jens Weischenberg selbst überrascht. Auch Raphael Lindenthal, der nach einem Unfall längere Zeit außer Gefecht war, trat im Halbmarathon an. Mit seiner Zeit von 1:47:30 Stunden war er nicht ganz zufrieden, erzielte als 50. der männlichen Hauptklasse aber dennoch ein respektables Ergebnis.

LC-93-Neuzugang Pascal Wedeken, der mit der Männermannschaft den Staffellauf bestritt, ließ es sich nicht nehmen, auch im Einzellauf über die fünf Kilometer anzutreten. Seine Zeit von 16:55 Minuten reichte für Platz drei in der männlichen Hauptklasse. Unter 442 Startern landete er damit auf Gesamtplatz fünf. Birgit Woltjen-Ulbrich, Vorsitzende des Lauf-Clubs, war mit der Ausbeute sehr zufrieden: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren rund zehn neue Mitglieder hinzugewonnen. Ich freue mich sehr, dass der LC in der Region wieder präsenter geworden ist und so tolle Ergebnisse erzielt.“

Auch der Lauftreff Ganderkesee war in Oldenburg vertreten. Im Marathon und über die zehn Kilometer gingen Marc Möller und Britta Smith an den Start. Der Oldenburg-Marathon verbindet Landschafts- und Straßenlauf. Aufgrund der Regenfälle der vorherigen Tage sei die Strecke vor allem in Wardenburg schwer zu laufen gewesen, teilte Robert Oestmann vom Lauftreff mit. Es sei kein geeigneter Tag gewesen, um Bestzeiten aufzustellen. So beendete Marc Möller seinen Marathon trotz eines Sturzes im ersten Drittel nach 3:25:59 Stunden als Altersklassenzweiter und auf Gesamtrang 48. Britta Smith kam über die zehn Kilometer nach 1:03:54 Stunden ins Ziel.