Das Team des VfL Stenum verpasste den Sieg bei den Futsal-Landesmeisterschaften knapp, qualifizierte sich aber dennoch für die Norddeutschen Meisterschaften. (Oliver Reckler)

Walsrode. Die A-Junioren des VfL Stenum standen kurz vor dem Gewinn der Futsal-Landesmeisterschaft. Drei Partien hatten die Schützlinge von Trainer Frank Radzanowski gewonnen, sodass im abschließenden Spiel gegen den ebenfalls ungeschlagenen VfV Borussia Hildesheim ein Unentschieden gereicht hätte. Doch Hildesheim setzte sich mit 2:1 durch und holte sich den Titel.

Dennoch qualifizierte sich der VfL für die Norddeutschen Meisterschaften, sodass das Turnier in Walsrode aus sportlicher Sicht durchaus erfolgreich verlief. „Ich bin sehr stolz darauf, was die Jungs in dieser Runde und den Runden davor geleistet haben. Sie spielen ein tolles Niveau“, sagte Radzanowski. Natürlich sei die Enttäuschung nach der entscheidenden Niederlage erst mal groß gewesen. „Aber man muss sich auch mal vor Augen halten, dass wir die zweitbeste Futsal-Mannschaft in Niedersachsen sind“, meinte der Coach. Ihm imponierte das taktische Verständnis und die Fitness seiner Schützlinge. „80 Minuten Hallenfutsal sind schon sehr anstrengend“, berichtete der Coach. Stenum wechselte im Block, etwa alle drei Minuten tauschten die jeweiligen Spieler mit ihren Partnern. „Das klappt im Grunde von alleine. Die Jungs wissen, was zu tun ist“, erzählte Radzanowski.

Der Start in die Landesmeisterschaft verlief für die Stenumer etwas holprig, glückte beim 2:1 gegen die SVG Einbeck dennoch. „Wir mussten uns erst mal ins Turnier finden, aber nach dem ersten Spiel lief es dann richtig gut“, berichtete Radzanowski. Seine Schützlinge schossen zunächst die U19 des HSC Hannover mit 5:1 ab, bevor sie dem JFV Borstel-Ludorf beim 4:1 keine Chance ließen. Da im Hammes-Modell gespielt wurde – also immer die Tabellennachbarn aufeinandertrafen –, gingen die Stenumer als Tabellenführer mit neun Punkten in die abschließende Partie gegen Hildesheim, das sieben Zähler aufwies.

Der VfL geriet früh durch einen Freistoß aus kurzer Distanz in Rückstand, Jan-Luca Rustler egalisierte diesen jedoch. Die Stenumer hielten das Unentschieden bis etwa drei Minuten vor Schluss. Der Schiedsrichter entschied dann auf Strafstoß, den Hildesheim zum 2:1-Sieg nutzte. „Vielleicht sieht man das als Trainer bei der eigenen Mannschaft anders, aber so eine Szene hat an diesem Tag in vielen Fällen nicht zum Strafstoß geführt. Da hatten wir halt Pech“, meinte Radzanowski.

Als Vizemeister vertritt Stenum zusammen mit Hildesheim nun Niedersachsen bei der Norddeutschen Meisterschaft an diesem Sonntag, die wieder in Walsrode ausgetragen wird. „Die Bedingungen hier sind sehr gut. Es gibt beispielsweise eine kleine Halle zum Aufwärmen, die Tribüne ist groß, das Catering gut“, berichtete Radzanowski. Stenum trifft in der Gruppe auf den Africa United SC, der in Hamburg den Vizetitel holte, sowie den Bremer Meister SC Borgfeld und den Titelträger Schleswig Holsteins FC Angeln. „Borgfeld kennen wir, die anderen beiden Teams sind uns unbekannt. Da muss man mal abwarten“, sagte Radzanowski.