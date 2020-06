Die Hockeyspieler des HC Delmenhorst um Jan von Bassen (Mitte) müssen im Training derzeit darauf achten, dass es keine Zweikämpfe gibt. (Ingo Möllers)

Nachdem die Hockey-Herren des HC Delmenhorst im Februar den Oberliga-Klassenerhalt in der Halle gefeiert hatten, wollte das Team eigentlich Mitte April die Feldsaison fortsetzen. Doch durch die Corona-Krise musste der gesamte Trainings- und Spielbetrieb eingestellt werden.

Henning Bremer, Trainer der Mannschaft, nutzte die Zeit, um sich über das Internet vor allem taktisch weiterzubilden. „Es war nicht ersichtlich, wann es mit dem Training wieder losgehen kann“, erklärt er. Seine Spieler hielten sich mithilfe einer Lauf-App fit und traten in kleinen Online-Wettbewerben gegeneinander an. So freute sich Bremer beim ersten Training, dass die grundlegende Kondition der Akteure nicht verloren gegangen war. „Was aber noch fehlt, ist der spielerische Teil. Ich nenne das ,Hockey-Kondition', also Laufen in gebückter Haltung, Zweikämpfe und Sprintläufe“, erzählt er. Der Verein habe eine Sammlung verschiedener Übungen zusammengetragen, um den Trainingsbetrieb den derzeitigen Beschränkungen anzupassen.

Denn für Bremen und Niedersachsen gilt immer noch: kein Kontakt beim Sport. „Was für uns unverständlich ist, sind die unterschiedlichen Vorgaben je Bundesland. In Nordrhein-Westfalen ist Kontaktsport inzwischen wieder erlaubt, in Niedersachsen und Bremen aber noch nicht. Es ist schade, dass es da keine einheitliche Regelung gibt“, bedauert Bremer. So müssen er und seine Spieler im Training noch sehr stark aufpassen, dass es keine Zweikämpfe gibt. „Bisher kommen wir aber gut zurecht. Im Training konzentrieren wir uns vor allem auf das Techniktraining. Die Spieler nehmen dieses Jahr auch mehr mit – das Verständnis für die Notwendigkeit einer guten Technik ist gestiegen. Das war letztes Jahr noch anders“, meint er schmunzelnd.

Derzeit trainieren die Delmenhorster zweimal in der Woche. Statt der regulären zwei Stunden dauert eine Einheit allerdings maximal anderthalb Stunden, denn das individuelle Training in Kleingruppen bringt mehr Belastung mit sich. In der Großgruppe kann jeder Spieler öfter eine Pause einlegen. Wie es jetzt weitergehen soll, weiß Bremer nicht. „Die Informationslage ist eher überschaubar. Wir wissen nur, dass die Saison gestreckt wird und es im April 2021 mit dem Spielbetrieb wieder offiziell losgehen soll“, berichtet er. Der HCD will aber versuchen, einzelne Spiele der Oberliga – sofern es die Regierung erlaubt – in den September zu legen.

Viel Organisation bei den Damen

Doch auch hier bereiten die uneinheitlichen Regelungen der Bundesländer Schwierigkeiten: „Wir gehören als HCD zu Niedersachsen, spielen aber mit den Bremern zusammen. Selbst wenn wir wieder spielen dürfen, heißt das leider noch lange nicht, dass auch Bremen wieder antreten kann“, ärgert sich Bremer. Fest stehe aber, dass seine Mannschaft und er gerne wieder starten wollen: „Die Spieler haben Bock und wollen wieder. Wir sitzen auf heißen Kohlen.“

Einer dieser Herrenspieler ist Nils Hübner, der gleichzeitig auch Jugendkoordinator des HCD ist. Seit dem Frühjahr fungiert er zusätzlich als Trainer der Damen, für die zuvor noch Ulli Hader verantwortlich war. „Die Corona-Krise traf uns mitten in der Umstrukturierungsphase. Aufgrund des Trainerwechsels mussten wir organisatorisch vieles umbauen“, schildert Hübner.

Statt eines regulären Trainingsauftaktes für die Feldsaison standen plötzlich Video-Einheiten und interne Wettbewerbe auf dem Plan. „Wir haben – zunächst für unsere Jugend – virtuelles Training angeboten. Unsere Jugendspieler konnten mit mir gemeinsam, verbunden über Kamera, verschiedene Kraft- und Athletikübungen absolvieren. Die Damen kamen dann dazu“, erzählt Hübner. Das Konditionstraining gestaltete die Mannschaft währenddessen mithilfe einer Lauf-App in Eigenregie. „So konnten sie sich gegenseitig pushen und die Motivation aufrechterhalten. Das war für diese Zeit das Wichtigste“, berichtet Hübner.

Ab dem 12. Mai war dann wieder reales Training unter gewissen Vorgaben möglich. „Als wir erfahren haben, dass wir wieder auf den Platz dürfen, sind wir gleich rausgegangen. Beim ersten Training waren 16 von 23 Damen anwesend, was mich sehr gefreut hat“, sagt der Trainer und spricht seiner Mannschaft ein Kompliment aus: „Alle waren während der Pause sehr aktiv und kamen fit ins Training zurück. So konnten wir schnell wieder an den Schläger gehen.“

In den kommenden Wochen will Hübner vor allem daran arbeiten, eine gemeinsame Linie zu finden. „Jeder Trainer hat seine eigene Sprache, das ist zu Beginn etwas schwierig gewesen. Wir machen aber tolle Fortschritte, eine gemeinsame Sprache zu finden“, sagt der Delmenhorster. Zurzeit sei für ihn vor allem das Taktiktraining in Kleingruppen wichtig, denn laufen können die Akteurinnen zu Hause. „Wir frischen jetzt noch mal die Grundlagen auf. Bisher hat jede für sich allein mit dem Ball geübt. Nun gehen wir über zum Kombinations- und Passspiel und können die Laufwege und Taktik trainieren“, freut sich Hübner.

Stimmung trotz allem gut

Wie es weitergeht, wisse aber auch er noch nicht genau. Da müsse die Mannschaft auf die Politik warten und dann spontan reagieren. Geplant sei nur – wie auch bei den Herren –, im April 2021 die Feldsaison fortzusetzen. Ob dies mit einer richtigen Vorbereitung einhergehen oder ob das Verbandsliga-Team zunächst nur Freundschaftsspiele bestreiten kann, vermag Hübner derzeit nicht vorherzusagen. „Wir wissen Stand heute ja nur, dass bis Ende Oktober alle Großveranstaltungen abgesagt wurden. Ob das auch für Sportveranstaltungen mit Zuschauern gilt, ist unklar. Auch alles Weitere ist derzeit ungewiss.“

Trotz der Corona-Krise ist der HCD mit der derzeitigen Situation zufrieden. „Wir im Vorstand spüren den Umbruch im Damen- und Herrenbereich. Die Trainingsbeteiligung wird besser und die nachrückenden Jugendspieler können an die Seniorenmannschaften herangeführt werden. Die Stimmung ist momentan sehr gut, wobei sie schon immer auf einem hohen Level war“, freut sich HCD-Pressesprecher Thomas Hinz und blickt optimistisch in die Zukunft.