Unzufrieden: Trainer Marcel Bragula haderte mit dem Auftritt seines VfL Wildeshausen beim TuS Frisia Goldenstedt. (Ingo möllers)

Goldenstedt. Die Fußballer des VfL Wildeshausen sind nach der ersten Runde aus dem Bezirkspokal ausgeschieden: Mit 5:6 (1:1; 0:0) verloren die Krandelkicker nach Elfmeterschießen beim TuS Frisia Goldenstedt. „Das ist jetzt kein Drama, aber es ist schon ein Dämpfer für die Stimmung. Wir waren zuvor im Trainingslager, hatten Sonnabend auch zweimal trainiert. Aber das ist sicher nicht der Hauptgrund für das Aus“, meinte VfL-Coach Marcel Bragula. Offenbar ist Goldenstedt kein gutes Pflaster für seine Elf. Schon im vergangenen Jahr flogen die Wildeshauser bei Frisia raus – damals jedoch in Runde zwei.

Die Gäste hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, wussten mit diesem jedoch kaum etwas anzufangen. „Das hat alles viel zu lange gedauert, außerdem haben wir uns viel zu wenig bewegt. Im letzten Drittel hat mir das gar nicht gefallen, da waren wir zu behäbig“, kritisierte Bragula. Weil die Hintermannschaft der Wildeshauser aber solide stand, verbuchten auch die Gastgeber kaum Chancen für sich. Wenig verwunderlich also, dass die erste Hälfte torlos endete.

In Durchgang zwei änderte sich nur wenig an dem Spielgeschehen. Plötzlich profitierten die Gastgeber jedoch von einem „krassen Abwehrfehler“ der Krandelkicker: Simon Lübbehusen markierte das 1:0 für Frisia (70.). Erst in der Nachspielzeit rettete sich der VfL Wildeshausen in das Elfmeterschießen. Neuzugang Robin Ramke drückte den Ball nach Gestochere im Frisia-Strafraum über die Linie zum Ausgleich – für Ramke war es bereits der fünfte Treffer im dritten Spiel für den VfL. „Das war auf jeden Fall verdient. Wir haben das Spiel bestimmt“, sagte Bragula. Im Elfmeterschießen war es dann Marius Krumland, der den letztlich entscheidenden Strafstoß neben das Gehäuse setzte, während alle Akteure vom TuS sicher trafen. Bragula: „Überhaupt hat Frisia präziser geschossen als wir.“

Schlussendlich bezeichnete der VfL-Coach den Auftritt seiner Elf bisweilen als enttäuschend. Bis zum Saisonstart müssten sich noch diverse spielerische Dinge verbessern. „Im konditionellen Bereich müssen wir ebenfalls arbeiten. Und einige Abläufe haben auch nicht gestimmt“, meinte Bragula, „heute waren zudem zwei, drei Positionen dabei, mit denen ich nicht einverstanden war.“