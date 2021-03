Als früherer Regionalliga-Keeper kümmert sich Lars Möhlenbrock auch speziell um die Torhüter des SV Atlas. (INGO MÖLLERS)

Sie kannten sich schon länger. Natürlich taten sie das, schließlich ist die Entfernung zwischen Delmenhorst und Hude nicht allzu groß. Sportliche Begegnungen, etwa in der Saisonvorbereitung, liegen da förmlich auf der Hand. „So hatte man quasi immer den Kontakt zueinander“, sagt Lars Möhlenbrock über seinen Draht zu Bastian Fuhrken in den vergangenen Jahren. Die beiden sind in der lokalen Fußballszene fest verankert. Fuhrken beim SV Atlas Delmenhorst, Möhlenbrock lange Zeit beim FC Hude. Nach gut vier Jahren endete seine Zeit als Coach des Bezirksligisten im Dezember 2020. Ende Februar stand fest, wo sein Weg weitergehen würde: beim SV Atlas. Neben Malte Müller ist Möhlenbrock nun als zweiter Co-Trainer bei den Blau-Gelben tätig.

Nach der Trennung vom FCH dauerte es nicht lange, bis er mit Fuhrken, dem Sportlichen Leiter des Regionalligisten, konkret in Kontakt trat. Der Austausch war positiv, sodass als nächster Schritt Gespräche mit Cheftrainer Key Riebau und Malte Müller folgten – und hier stimmte die Chemie ebenfalls. „Dann war relativ zügig klar, dass man was zusammen machen kann“, erzählt Möhlenbrock, der sich als früherer Regionalliga-Keeper auch speziell um die Atlas-Torhüter kümmert.

Für den 33-Jährigen geht mit seiner neuen Aufgabe bei den Delmestädtern ein Perspektivwechsel einher. Bisher hat er stets als hauptverantwortlicher Trainer gearbeitet und bringt daher eine ordentliche Portion Erfahrung mit. Nun schlüpft er auf einem höheren Niveau in die Rolle des Assistenten und erweitert diese zudem mit seiner Expertise als ehemaliger Schlussmann. Möhlenbrock sieht in dieser Konstellation einen Gewinn für alle Beteiligten. „Ich kann mich weiterentwickeln, mich aber auch einbringen, sodass das für beide Seiten eine gute Situation ist und beide Seiten vorankommen“, meint der gebürtige Oldenburger. Er könne die ganzen organisatorischen Aspekte, das Drumherum beim SVA kennenlernen und beobachten, wie Key Riebau das Training gestaltet. „Das sind Dinge, bei denen ich sehr viel mitnehmen und lernen kann“, freut sich Möhlenbrock.

Viel Spaß bei den Einheiten

Den steilen Aufstieg der Blau-Gelben hat er in den vergangenen Jahren immer verfolgt. „Atlas hat eindrucksvoll bewiesen, dass das hier etwas Dauerhaftes und Nachhaltiges ist“, betont der neue Co-Trainer. Natürlich gehöre auch mal das richtige Timing und eine Portion Glück dazu, etwa beim Aufstieg in die Regionalliga, „aber das muss man sich erarbeiten.“ In dieser Saison gilt Letzteres für den sportlichen Erfolg, der an den ersten sieben Spieltagen jedoch weitgehend ausblieb. Seit der 0:1-Niederlage gegen den FC Oberneuland im Oktober 2020 stand Atlas in der vierten Liga nicht mehr auf dem Rasen. Alles in allem lief bis dato wenig zusammen. Falls der Spielbetrieb noch mal aufgenommen werden sollte, muss der Aufsteiger dringend punkten.

Dafür legt die Mannschaft mittlerweile die Grundlagen, seit einigen Wochen darf sie wieder trainieren. „Grundsätzlich sind alle froh, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagt Möhlenbrock. Allerdings wisse man eben nicht zu 100 Prozent, worauf man sich vorbereitet, schließlich kann niemand vorhersagen, wann und ob es überhaupt weitergehen kann. „Das macht es wirklich schwierig. Du lebst als Trainer davon, dass du gewisse Ziele und Zeitpläne hast. Das ist gerade ausgehebelt. Es ist eine Ausnahmesituation“, erklärt Möhlenbrock. Man hänge derzeit ein bisschen in der Luft. Dennoch mache das Training „unheimlich viel Spaß, weil die Jungs voll mitziehen. Sie haben richtig Lust und geben richtig Gas“, lobt der Co-Trainer.

Momentan kümmert sich Möhlenbrock schwerpunktmäßig um die Torhüter. „Das macht mir unglaublich viel Spaß. Der Vorteil ist, dass ich mich auf eine kleinere Gruppe konzentrieren kann“, erläutert der 33-Jährige. Daneben macht er sich nach und nach mit den Abläufen vertraut, lernt die Spieler und die Arbeitsweise beim SVA kennen. Das Ziel lautet, dass sich das Trainerteam weiterentwickelt, jeder seinen Part hat und die Rädchen immer besser ineinandergreifen. „Da fuchsen wir uns gerade rein“, berichtet Möhlenbrock, der sich mit Atlas auf eine zweijährige Zusammenarbeit geeinigt hat. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns da sehr gut ergänzen können.“

Parallel zu seiner neuen Tätigkeit hat er sich vorgenommen, mit seiner Trainerlizenz voranzukommen. In diesem Jahr will er den B-Schein schaffen und im kommenden Jahr dann die nächste Stufe erreichen. Dafür hat Möhlenbrock nun mehr Zeit, da es bei Atlas ein großes Team hinter dem Team gibt, das sich um viele Dinge kümmert. Das halte den Trainern den Rücken frei. „Du kannst dich aufs Sportliche konzentrieren“, verdeutlicht Möhlenbrock. Er weiß diese Situation zu schätzen, schließlich würden sie auch beim ambitionierten Regionalligisten das alles immer noch neben ihrem Job machen. „Aber trotzdem bringen alle Leidenschaft mit rein und kümmern sich. Dann macht das Spaß“, lobt Möhlenbrock sein neues Fußball-Umfeld.