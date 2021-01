Auf Cracker by Jet klappte es für Laura Voigt im S*-Springen nicht so richtig – sie landete nur auf Rang 37. Im M**-Springen zeigte das Duo jedoch eine fehlerfreie Leistung und holte Platz drei. (INGO MÖLLERS)

Vergangene Woche waren beim Urban-ClassX-Turnier aufgrund mangelnder Nennungen zwei Prüfungen abgesagt worden, beim jüngsten Turnier stimmten die Zahlen wieder: 288 Reiter hatten genannt, alle angesetzten 20 Wettbewerbe starteten wie geplant.

Vier Tage lang zeigten die Reiterinnen und Reiter samt ihrer Pferde ihre Fähigkeiten bei den Springprüfungen. Bei der anspruchsvollsten, dem S*-Wettbewerb, mischte auch Sandra Auffarth vom Ganderkeseer Reitverein mit. Als 20. von den 40 Genannten ritt die Mannschaftsolympiasiegerin auf dem Hannoveraner Steve 16 über die Hindernisse in der umgebauten Mehrzweckhalle. Der fuchsfarbene Wallach benötigte für den Parcours allerdings 81,29 Sekunden und strich insgesamt neun Fehlerpunkte ein. Mit diesem Ergebnis landete das Duo nur auf dem 33. Rang. Zumindest war Auffarth dort aber in guter Gesellschaft, denn auf Rang 35 folgte ihre Vereinskameradin Laura Voigt. Auf den oberen Plätzen war kein Name aus der Delmenhorster Umgebung zu finden: Der Sieg ging an Tobias Meyer (RUFG Falkenberg), der sich an diesem Turnierwochenende in Topform präsentierte und vier Siege sowie einen zweiten und zwei dritte Plätze abräumte. Platz zwei im S*-Springen holte Mario Stevens vom RUFV Lastrup, Dritter wurde Enno Klaphake vom RV Oldenburger Münsterland.

Auffarth testet Nachwuchspferde

Sandra Auffarth war nach ein paar Wochen Pause aber nicht nur für einen Start im anspruchsvollen Springen der Klasse S* wieder nach Wüsting gefahren. Sie wollte vor allem ihre jüngeren Pferde Turnierluft schnuppern lassen. Sowohl mit der Hannoveraner Stute Dinara M als auch mit dem selbst gezogenen Oldenburger Wallach Comcador OLD trat sie im M*-Youngster-Springen an und schaffte es mit der Stute nach einer fehlerfreien Runde in 66,24 Sekunden auf Platz acht. Auch mit dem Wallach blieb Auffarth ohne Fehler, war aber etwas langsamer unterwegs (70,59 Sekunden), sodass es nur für Rang 13 reichte. Der Sieg im Youngster-Springen ging an die Oldenburger Springpferd-Stute Glen Miller geritten von Maximilian Wurster (RV Oldernburger Muensterland). Auf Platz zwei folgte die Holsteiner-Stute Gina M 9 mit Alexa Stais (Sportförderung Löwen Classics). Platz drei ging an den Oldenburger Springpferd-Hengst Capuccino 44 und seinen Reiter Lennard Runge vom RFV Steller See.

In der L-Springprüfung mit Idealzeit lief es schlechter für die Bergedorferin: Sie landete auf Comcador OLD nach 74,54 Sekunden und zwei Fehlerpunkten nur auf Rang 17. Auf Dinara M handelte sie sich sogar drei Fehlerpunkte ein, da sie noch ein wenig langsamer durch den Parcours kam (77,78 Sekunden). Immerhin mit dem dritten Pferd hatte sie etwas mehr Glück: Auf der Irischen-Sportpferd-Stute D Silver Diva, fuhr die Ganderkeseerin nur einen Strafpunkt ein. Das Duo schloss nach seinem Ritt durch den Parcours in 69,96 Sekunden auf Platz neun.

Ebenfalls einen Fehler strich Carsten Raschen vom RC Hude in dieser Prüfung ein, der mit seinem Hannoveraner-Hengst Nevio D antrat. Mit 69,40 Sekunden war er etwas schneller als Auffarth unterwegs und schob sich an ihr vorbei auf den fünften Platz. Am besten schnitt Saskia Kobe vom RC Leichttrab Huntlosen ab, die in 66,49 Sekunden fehlerfrei durch den Parcours ritt. Damit kam sie am dichtesten an die vorgegebenen Idealzeit heran und gewann. Auf Platz zwei folgte Christin-Kathrin Schlott (RV Heidegut Eschede) mit dem Wallach Chocolate Chip, vor Balazs Krusco (RV Diana Bad Rothenfelde) auf dem Luxemburger Reitpferd-Hengst Qualité.

Im L-Springen versuchte sich Jule Freericks vom RC Hude. Auf der Stute Fidorka zeigte sie einen fehlerfreien Ritt und schaffte es auf den sechsten Platz. Auch im M*-Springen ging mit Moritz Baum ein Huder an den Start. Ihm gelang es auf seiner Stute All in 10 aber nicht, ohne Fehler über die Hindernisse zu kommen – Rang 26. Ebenfalls vier Fehler verbuchten Nora Herrmann (RV Ganderkesee) und ihr Wallach Someone like you. Mit der Zeit von 71,09 Sekunden reihte sich das Duo auf Platz 28 ein.

Wesentlich erfolgreicher lief es bei Hermanns Vereinskollegin Laura Voigt im anschließenden Zwei-Sterne-M-Springen: null Fehler, 65,87 Sekunden und damit Platz drei. Vor der Reiterin des Ganderkeseer RV platzierten sich nur Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) und Tobias Bremermann (RC Bremen-Hanse).

Bei der A*-Springpferdeprüfung folgte eine Überraschung der anderen Art für eine der 15 teilnehmenden Reiterinnen und Reiter: Auf einmal ertönte das Lied Happy Birthday aus der Lautsprecheranlage. Mareike Stelter (Fahrclub Niedersachsen-Eiche) feierte ihren Geburtstag. Und so spielten die Veranstalter der Urban ClassX ein spezielles Ständchen als Soundtrack zu ihrem Ritt. Beflügelt von der Musik kam Stelter auf ihrer Stute Starlight of Gold auf den dritten Platz, blieb aber hinter Klaudia Barsony vom RV Ganderkesee und Friederike Nienaber (RUFG Falkenberg). Auf dem Wallach Copacabana 56 bekam Barsony von den Richtern Hermann Steffens und Heinrich Koonert eine Note von 7,70. Für ihren zweiten Ritt, auf dem Wallach Daiquiri 34 gab es eine Wertung von 7,20. Damit landete sie auf Rang acht, den sie sich mit ihrer Vereinskameradin Leslie Beilken und deren Stute Cinderella B 5 teilte.

Die beste persönliche Turnierbilanz wies Janne Grimsehl auf: Die Ponyreiterin des RV Ganderkesee errang mit ihrem Wallach Nesquick 23 nicht nur den Sieg im Standard-Spring-Wettbewerb. Das Gespann hatte sich zuvor auch noch den dritten Platz im Stilspringen mit Erlaubter Zeit gesichert. Doch damit nicht genug: Grimsehl krönte ihren Turnierauftritt mit einem weiteren dritten Platz in der Stilspringprüfung der Klasse A*.

Weiter geht es in Wüsting wie gewohnt am kommenden Wochenende (21. bis 24. Januar). Unter den 19 angesetzten Prüfungen wird es dann erstmals nicht nur ein S*-, sondern auch ein noch höherklassiges Zwei-Sterne-S-Springen geben. Im Teilnehmerverzeichnis für den zehnten Termin der Urban-ClassX-Turnierserie sind mehr als 390 Aktive gelistet. Darunter zehn vom RV Ganderkesee, beispielsweise Sandra Auffarth, Heike Jahncke, Nina-Carlotta Meiners und Celina Cansu Kiran. Mit vier Reitern – unter anderem Loort Fleddermann und Moritz Baum – und zwei Reiterinnen (Svenja Hempel und Kathryn Wolgast) wird auch der Huder RC wieder gut vertreten sein.