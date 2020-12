Die 13-jährige Lea Sophie Baechler vom Delmenhorster SV 05 will im kommenden Jahr weiter Gas geben. (INGO MÖLLERS)

Im Wasser fühlt sich Lea Sophie Baechler pudelwohl. Die 13-jährige Nachwuchsschwimmerin gehört deutschlandweit zu den talentiertesten Athletinnen ihres Jahrgangs. Um sich stetig zu verbessern, nimmt die Schülerin einiges in Kauf. So stehen wöchentlich bis zu sieben Trainingseinheiten an, teilweise sogar in Oldenburg. Coronabedingt lief 2020 aber nicht alles so, wie sie sich das zum Jahresbeginn vorgestellt hatte. Denn geschlossene Schwimmhallen und ausgefallene Wettkämpfe machten dem Talent zu schaffen.

„Beim Schwimmen kann ich mich einfach entspannen. Hier finde ich den perfekten Ausgleich zum Alltag“, sagt Lea Sophie Baechler, deren Leistungskurve in den vergangenen Jahren konstant nach oben zeigte. Dabei landete die Schwimmerin des Delmenhorster SV 05 des Öfteren ganz oben auf dem Treppchen und ließ der Konkurrenz keine Chance. Beispielhaft hierfür stehen die Norddeutschen Mehrkampfmeisterschaften, die 2019 in Potsdam ausgetragen wurden. Lea Sophie Baechler startete in der Disziplin Schmetterling und belegte souverän den ersten Platz. Für die Strecke von 200 Metern benötigte sie lediglich 2:35,92 Minuten und kam elf Sekunden vor der Zweiten sowie 18 Sekunden vor der Dritten ins Ziel. Auch über die 200 Meter Lagen war die Delmenhorsterin in 2:34,62 Minuten die schnellste Schwimmerin ihres Jahrgangs. „Ich komme selbst aus der Schwimmer-Szene. Somit freut es mich vielleicht noch ein bisschen mehr, dass sie so großen Erfolg hat und ihren Weg geht“, sagt Ute Baechler, die die Wettkämpfe ihrer Tochter stets eifrig mitverfolgt.

Spaß steht im Vordergrund

Zu Beginn dieses Jahres startete Lea Sophie Baechler bei den Norddeutschen und Niedersächsischen Meisterschaften der Langen Strecke in Hannover und präsentierte sich einmal mehr in Topform. Die 400 Meter Lagen legte sie in einer Zeit von 5:20,38 Minuten zurück und wurde Erste ihres Jahrgangs 2007. Somit sicherte sie sich die Titel der Norddeutschen Jahrgangsmeisterin sowie der Landesjahrgangsmeisterin. „Natürlich freue ich mich immer wieder, wenn ich mich verbessere. Im Vordergrund steht aber der Spaß“, betont das Talent.

Der Erfolg ist für Lea Sophie Baechler keinesfalls selbstverständlich. Hierfür trainierte sie in den vergangenen Jahren sehr hart. Angefangen hat alles beim Delmenhorster SV 05, wo sie das Schwimmen gelernt hat und für den sie nach wie vor startet. Nachdem sie verschiedene Abzeichen erreicht hatte, entdeckte der Verein, dass in der jungen Schwimmerin großes Potenzial schlummert. So folgte die Einladung zum Training der Leistungsgruppen. Angekommen in der höchsten Leistungsgruppe, trainiert sie aktuell fünfmal pro Woche à zwei Stunden. Seit ihrem zehnten Lebensjahr gehört Lea Sophie Baechler zudem dem Landeskader an und trainiert noch zusätzlich zweimal pro Woche am Stützpunkt in Oldenburg. Somit ist der wöchentliche Terminkalender randvoll. „Stress ist das für mich auf keinen Fall. Ich freue mich immer wieder auf die Trainingseinheiten“, sagt die Schwimmerin. Ihre Mutter wundert sich dennoch ab und zu, wie ihre Tochter Schule und Hobby so gut unter einen Hut bekommt: „Lea ist eine sehr gute Schülerin. Das ist wirklich bemerkenswert, wie gut sie das alles meistert und den Spagat hinbekommt.“

Die vergangenen Monate waren für die junge Schwimmerin jedoch alles andere als einfach. Coronabedingt wurde der Sport vom einen auf den anderen Tag heruntergefahren. Somit wurden auch die Schwimmhallen geschlossen. „Ich wusste erst nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Wenn man fast täglich trainiert und schwimmt, ist das zuerst einmal eine große Umstellung“, erklärt Lea Sophie Baechler. Wann wieder Wettkämpfe stattfinden können, ist unklar. Diese Tatsache bereitet ihr Sorgen, denn die Weiterentwicklung ist ihr sehr wichtig: „Ich versuche, mich stetig zu verbessern. Dabei geht es darum, gewisse Zeiten zu überbieten oder an der Technik zu arbeiten. Dass das aktuell in Wettkämpfen nicht möglich ist, finde ich schade.“

Lea Sophie Baechler hofft, dass sich die Situation im kommenden Jahr wieder bessert. Für 2021 hat sie sich große Ziele gesteckt: „Ich will noch besser werden und einige Zeiten erreichen. Zudem arbeite ich auf weitere Nominierungen für den Landeskader hin.“ Angesichts all dieser Ambitionen ist es Ute Baechler besonders wichtig, dass der Druck für ihre Tochter nicht zu groß wird: „Ich denke, dass sie in den kommenden Jahren viel erreichen kann. Dennoch muss man dazu sagen, dass sie erst 13 Jahre alt ist, also noch relativ jung. Deshalb müssen wir erst mal abwarten, wie die Zukunft aussieht.“