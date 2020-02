Lea Sophie Baechler vom Delmenhorster SV 05 zeigte eine herausragende Leistung und wurde in Hannover Beste ihres Jahrgangs 2007. (INGO MÖLLERS)

Für den Delmenhorster SV 05 standen jüngst gleich zwei Schwimm-Wettkämpfe im Terminkalender. Lea Sophie Baechler startete bei den Norddeutschen und Niedersächsischen Meisterschaften der Langen Strecke in Hannover und präsentierte sich einmal mehr in Topform. Sie legte die 400 Meter Lagen in einer Zeit von 5:20,38 Minuten zurück, wurde Erste ihres Jahrgangs 2007 und damit Norddeutsche Jahrgangsmeisterin sowie Landesjahrgangsmeisterin. Laut einer Mitteilung des Vereins ist das die zweitbeste Leistung, die je eine Delmenhorsterin über 400 Meter Lagen auf einer 50-Meter-Bahn abgeliefert hat.

Einen Tag später gingen die jüngeren Aktiven an den Start. Für die Jahrgänge 2009 bis 2012 stand der Kinder- und Jugendmehrkampf in Wardenburg auf dem Programm. Bei diesem speziellen Wettbewerb müssen die Kinder nicht nur die vier Lagen (Rücken, Freistil, Brust und Schmetterling) beherrschen, sondern auch technische Disziplinen wie etwa Gleittest und Kopfweitsprung. Für jede Kategorie erhalten die Teilnehmer Punkte, die am Ende zusammengezählt werden. Besonders zu überzeugen wusste Taje Kölling (Jahrgang 2009). Sie erreichte 1426 Punkte und sicherte sich mit einem souveränen Vorsprung von 365 Zählern den ersten Platz. Bei ihren männlichen Jahrgangskollegen ging nicht nur der erste, sondern auch der zweite Platz nach Delmenhorst. Jonas Sander holte mit 788 Punkten die Goldmedaille, dicht gefolgt von Leonel Fischer, der insgesamt auf 731 Zähler kam. Auch Jette Meyer stand am Ende auf dem Treppchen. Sie erhielt die Bronzemedaille im Jahrgang 2010.

Mit dabei waren in Wardenburg außerdem Lia Anders, Talea Breuer, Nia Tamina Heine, Alina Novoa Mateo, Lara Petrick, Jasper Stalljann und Miguel Tews. Sie landeten zwar nicht auf dem Podest, freuten sich aber über neue persönliche Bestzeiten – ebenfalls ein schöner Erfolg.