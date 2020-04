Marcel Bragula war viereinhalb Monate im Einsatz in Afghanistan. Dort beschäftigte er sich kaum mit Fußball. Zurück in Deutschland muss er sich in Geduld üben, bis der VfL Wildeshausen wieder auf dem Trainigsplatz steht. (INGO MÖLLERS)

Marcel Bragula: Ich bin selbstverständlich deutlich lieber hier bei meiner Familie. Man könnte sagen, dass ich von einer Krise in die andere gekommen bin, aber da muss man die Kirche im Dorf lassen. Man kann die aktuelle Situation hier nicht mit der Situation in Afghanistan vergleichen. Es gibt natürlich Leute, die die Krise anders erleben, die um ihre Gesundheit, um ihre Angehörigen und ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Um die muss man sich jetzt schwerpunktmäßig kümmern. Aber andere klagen auf einem hohen Niveau. Das machen viele Leute sowieso. Auch jetzt erlebt man das. Ich persönlich habe zwar ein paar Entbehrungen, aber ich bin zu Hause im Kreise meiner Liebsten und muss nicht um meinen Job bangen. Diejenigen, die die Krise nicht so stark betrifft, sollten sich jetzt zurückhalten.

Meine Frau arbeitet im Schichtsystem, da bin ich aktuell mehr als Hausmann gefragt. Derzeit habe ich Urlaub. Meine Kameraden sind teilweise in Rufbereitschaft, teilweise in den Kasernen vor Ort. Lehrgänge und Übungen sind aktuell sehr schwierig durchzuführen. Derzeit sind rund 15 000 Soldaten im humanitären Einsatz. Das bin ich gerade nicht, aber ich bin natürlich bereit und helfe gerne.

Neben der Entlastung meiner Ehefrau ist das meine zweite große Aufgabe: Ich halte mich fit. Ich wohne in Wildeshausen in der Nähe eines Waldgebiets und kann da Laufen oder auch Radfahren. Zudem gibt es Apps für Workouts für zu Hause.

Natürlich. Fußballern wie auch allen anderen Mannschaftssportlern fehlt das gemeinsame Trainieren und Spielen. Auch der Gesellschaft fehlt der Fußball. Es gibt kaum Themen, über die in normalen Zeiten soviel geredet wird. Der Großteil der Bevölkerung ist aber so klar zwischen den Ohren, dass er weiß, dass Fußball aktuell sehr untergeordnet ist. Würden wir eine Prioritätenliste bauen, stünde Gesundheit ganz oben, dann würden Wirtschaft und das soziale Umfeld folgen. Dann käme lange nichts und dann irgendwann Fußball. Natürlich gibt es zwischen Fußball und den anderen Gebieten auch Überschneidungen, aber Fußball steht derzeit hinten an.

Das hat Patrick Meyer gemacht, bevor ich wieder hier war. Die Spieler haben einen individuellen Plan mitbekommen. Der hat Hand und Fuß und ist sehr gut. Wir erwarten natürlich jetzt auch, dass die Spieler den abarbeiten. Wer sich nicht ganz dumm anstellt, verliert kaum individuelle Fitness. Aber das bringt nur für eine bestimmte Zeit was, irgendwann müssen fußballspezifische Grundlagen wieder dazukommen.

Die meisten Spieler haben wie auch ich eine große Sportaffinität und brauchen Sport zum Ausgleich. Aber ich kenne meine Pappenheimer. Dem einen oder anderen fällt es sicherlich schwerer, sich fitzuhalten. Aber gerade diese Spieler müssen sich überwinden und quälen. Denn klar ist: Wenn Tag X kommt und ein Spiel ansteht, dann spielt der, der nicht fit ist, nicht.

Ich habe mich in Afghanistan sehr wenig mit Fußball beschäftigt. Erstens hatte ich wenig Zeit, zweitens gab es nur ein paar Bereiche mit Wlan. Von daher habe ich in puncto Fußball ein bisschen abgeschaltet. Aber das war auch kein Problem, Patrick Meyer hatte alles im Griff. Er ist zwar noch ein junger Trainer, aber fachlich sehr gut. Dazu steckt er viel Herzblut rein. Es gab da keinen Substanzverlust. Ich habe sowohl Feedback von der Sportlichen Leitung als auch von der Mannschaft bekommen und das war durchweg positiv. Da waren wir aber auch vorher schon von überzeugt, dass das so kommen würde.

Aktuell prasselt medial soviel auf uns ein. Viele verschiedene Sichtweisen. Ich sehe es derzeit eher als Nachteil, dass sich jeder zu allem äußert. Die Informationen erschlagen einen derzeit und ich muss ehrlich sagen, dass ich das eher als störend empfinde. Zum Thema Fußball: Da bin ich Soldat. Ich warte auf Anweisung von oben und dann wird das umgesetzt. Der NFV (Niedersächsischer Fußball Verband, Anmerkung der Redaktion) hat sich klar geäußert, dass auch über den 30. Juni hinaus gespielt werden könnte. Für uns wäre das kein Problem. Das sieht bei anderen Vereinen mit Spielerverträgen, die am 30. Juni enden, aber vielleicht anders aus.

Es gibt drei Szenarien: 1. Abbruch und Annullierung; 2. Tabelle zu einem bestimmten Stichtag einfrieren; 3. Saison irgendwann zu Ende spielen. Annullierung ohne Auf- und Absteiger wäre natürlich hart für die Teams, die oben stehen. Einfrieren wäre auch sehr schwierig. Da kann man sich beispielsweise die Bezirksliga Weser-Ems anschauen, in der Frisia und SV Wilhelmshaven vorne weg sind. Frisia ist wegen des besseren Torverhältnisses vorne, der SV hat aber schon drei Auswärtsspiele mehr gemacht. Da ist schon eine Ungleichheit. Die Saison zu verlängern, ist aber auch schwierig. Für Hobbyfußballer wie uns ist es schwer, zwei Spiele pro Woche zu machen und dann beispielsweise am Mittwochabend nach Firrel zu müssen. Das ist nicht so einfach umzusetzen.

Das ist ein schwieriges Thema. Egal, wie die Entscheidung ausfallen wird, wird es Gewinner und Verlierer geben. Ich halte es aber aktuell für zweitrangig, welche Entscheidung getroffen wird, da jede Vor- und Nachteile hat. Man kann es nicht allen recht machen. Mit der Politik ist das ja gerade nicht anders. Den einen gehen die Maßnahmen nicht weit genug, andere halten sie für zu hart oder sogar für ganz überflüssig. Wir leben in einer Besserwisser-Gesellschaft, in der jede Entscheidung stundenlang diskutiert wird, anstatt eine Entscheidung umzusetzen. Nochmal zum Fußball: Einige werden die Entscheidung für richtig halten, andere werden sie kritisieren und mit Klagen drohen.

Ich investiere da ungefähr soviel Zeit wie sonst auch. Man sollte jetzt auch nicht überdrehen und versuchen, den Fußball neu zu erfinden. Eigentlich stehen jetzt die gleichen Aufgaben an wie jedes Jahr zu dieser Zeit: Das Trainerteam plant den Kader für die kommende Saison, führt Einzelgespräche mit Spielern und hält Kontakt zur Sportlichen Leitung. Da muss man jetzt anpacken. Natürlich geht das mit E-Mail und Telefon nicht so gut wie im persönlichen Gespräch.

Zur Person

Marcel Bragula (45)

ist seit 2005 Mitglied des VfL Wildeshausen und übernahm die Erste im Sommer 2014. Im Mai 2015 und 2019 schaffte er zweimal mit dem Team den Aufstieg in die Landesliga. Dort stehen die Krandelkicker derzeit auf Rang acht knapp oberhalb der Abstiegszone.