Ibbenbüren. Die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum hatten sich bei ihrer Auswärtsfahrt zu den Tecklenburger Land Volleys II viel vorgenommen. Am Ende mussten sie sich aber mit einem Punkt begnügen, sie unterlagen dem Gastgeber im Tiebreak mit 2:3 (17:25, 29:27, 25:14, 22:25, 11:15) und zahlten dabei einiges an Lehrgeld.

Nach den bisher schwachen Auftritten mit Niederlagen gegen die Zweitvertretungen der VSG Ammerland, von Bremen 1860 und des FC Schüttorf 09 sollte gegen die Tecklenburger auch im Hinblick auf das Erreichen des Relegationsplatzes zum Regionalliga-Aufstieg die Wende geschafft werden. Trotz eines zwölf Mann starken Kaders – mit Christian Carus stieß allerdings ein Spieler erst im zweiten Satz zum Team – kamen die Schützlinge von Trainerin Susanne Schalk nur schwer ins Spiel. Vor allem die platzierten Angaben der Hausherren bereiteten den Gästen große Schwierigkeiten, sodass der erste Durchgang an die Volleys ging. Danach marschierten beide Teams im Gleichschritt Richtung Satzende. Ein 15:19 konnten die VG-Spieler in ein 20:19 umwandeln und waren danach immer mit einem Punkt vorne. Da dies bekanntlich nicht zum Satzgewinn reicht, ging es in die Verlängerung. Jetzt war der Gäste-Block besser postiert und auch bei den Aufschlägen wurde viel Druck auf die gegnerische Abwehr ausgeübt. Am Ende holten sich die Schalk-Mannen mit 29:27 den zweiten Durchgang und waren auch im dritten Satz gut drauf. Nachdem Christian Carus beim Aufschlag eine 7:0-Führung für sein Team herausgeholt hatte, war das Thema schnell durch. Die Gegenwehr der Gastgeber war nur noch marginal und so stand am Ende ein deutliches 25:14 und die 2:1-Satzführung.

Auch im darauf folgenden Abschnitt gaben sich beide Teams keine Blöße, es ging lange Zeit hin und her, wobei sich keiner der Kontrahenten groß absetzen konnte. Weil aber zum Ende hin der Diagonalspieler der Hausherren, ein ehemaliger Zweitligaspieler, immer wieder erfolgreich abschloss und der VG-Block keine Mittel gegen ihn fand, schaffte Tecklenburg doch noch den Satzausgleich. Der Tiebreak musste jetzt die Entscheidung bringen. Hier ließen sich die Gäste relativ schnell in Form von gegnerischen Provokationen die Butter vom Brot nehmen. So kamen die Hausherren, die insgesamt abgeklärter agierten, doch noch zu einem 15:11 und fügten den Schalk-Schützlingen eine ganz bittere Niederlage bei – im Übrigen bereits die vierte in diesem Jahr. „Wie ärgerlich diese Niederlage ist, werden wir am finalen Spieltag sehen“, meinte Trainerin Schalk nach dem Spiel. „Wenn wir es nicht mehr schaffen sollten, haben wir es auch nicht verdient“, war ihre süffisante Aussage im Hinblick auf den Relegationsplatz drei. Trotzdem war sie insgesamt nicht unzufrieden mit der Vorstellung ihres Teams, in dem vor allem Florian Süßmuth als Libero glänzen konnte.

VG Delmenhorst-Stenum: Schröder, Sanders, Carus, Süßmuth, Bode, Wahle, Witt, Rüdiger, Müller, Thiel, Förstermann, Marks