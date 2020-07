Fabian Goedeke (LGG Ganderkesee) benötigte für die 800 Meter 1:58,47 Minuten. Damit sicherte er sich den Bezirkstitel. (Ingo Möllers)

Das erste große Leichtathletik-Event nach der Corona-Zwangspause hat insgesamt 231 Athleten aus 56 Vereinen in das Delmenhorster Stadion gelockt. Bei den Bezirksmeisterschaften Weser-Ems im Einzel der Männer und Frauen sowie der Jugendlichen unter 20 und unter 18 mischten auch einige Sportler aus Vereinen aus der Region mit. Es nahmen jedoch nicht nur Athleten aus dem Bezirk teil, sondern auch diverse aus umliegenden Regionen und Bundesländern. Deren Ergebnisse flossen zwar nicht in die Meisterschaft ein, dennoch ging es auch hier um Siege und natürlich um gute Zeiten und Weiten.

Die Veranstaltung war nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus organisatorischer Sicht interessant. Immerhin standen knapp 100 Läufe auf dem Programm. Die Langstreckenläufe entfielen, da der Abstand zwischen den Sportlern nicht gewährleistet werde konnte, bei den Läufen über die kürzeren Distanzen bis 800 Meter blieb jeweils eine Bahn zwischen den Athleten frei. Insgesamt dauerte die Bezirksmeisterschaft sieben Stunden, obwohl weder Hochsprung noch Wurfdisziplinen erlaubt waren.

Für die meisten Teilnehmer war es der erste Wettkampf nach längerer Pause, entsprechend wurden keine Höchstleistungen erwartet. Zwei Titel holte sich der wohl prominenteste Teilnehmer: Fabian Dammermann von der LG Osnabrück siegte über 200 und 400 Meter in 22,05 beziehungsweise 48,06 Sekunden bei den Männern. Er wurde im vergangenen Jahr mit der deutschen 4x400-Meter-Staffel Europameister in der Altersklasse U23. Einen guten Lauf zeigte Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee: Er bewältigte die 800 Meter in 1:58,47 Minuten und gewann damit den U20-Titel. Einen Gegner gab es nicht. Dass er schneller sein kann, bewies er bereits im Vorjahr, als er als 17-Jähriger mit 1:57,88 Minuten auf Platz zwei auf der Landesbestenliste seiner Altersgruppe stand.

Ebenfalls konkurrenzlos lief Jannes Popken (TV Hude) über 400 Meter bei den U18-Junioren in 67,34 Sekunden zum Bezirkstitel. Zwei Vizemeisterschaften erreichte Johanna Struthoff (LGGG) über 100 Meter in 14,02 Sekunden sowie im Weitsprung mit 5,01 Metern in der U20-Konkurrenz. Eine Bronzemedaille gab es für Joel Einemann (LC 93 Delmenhorst) über 400 Meter bei den Männern in 56,76 Sekunden. Auch die Plätze fünf bis sieben gingen hier an den Laufclub in Person von Benedikt Knappe, Philipp Pospich und Jens Weischenberg. Einen weiteren dritten Platz gab es für Leonard Brockhoff vom Delmenhorster TV. Der 14-Jährige landete bei 5,19 Metern und musste sich nur zwei älteren Gegnern im U18-Wettbewerb geschlagen geben. Das Podest verpassten Daniel Eskes vom Delmenhorster TV über 800 Meter bei der U18 in 2:07,62 Minuten und Sophie Adermann bei der U20 mit 30,02 Sekunden über 200 Meter jeweils mit Platz vier.

Seit diesem Montag gilt eine neue Corona-Verordnung und das heißt, dass die freien Bahnen bei den Läufen künftig wieder besetzt werden dürfen. Das sind gute Nachrichten für den Leichtathletik-Events veranstaltenden Kreis Delme-Hunte: Denn bereits an diesem Freitag steht das 1. Ferienabendsportfest auf der Tagesordnung. Schon dort dürfen alle Bahnen besetzt werden. Los geht es im Delmenhorster Stadion um 18 Uhr.

Weitere Informationen

Bezirksmeister Männer

100 Meter: Till Meyer (TV Norden; 11,44 sec)

200 Meter: F. Dammermann (LG Osnabrück; 22,05 sec)

400 Meter: F. Dammermann (LG Osnabrück; 48,06 sec)

800 Meter: Erik Siemer (LG Osnabrück; 1:57,89 min)

110 Hürden: Jens Beintken (SV Friedrichsfehn; 17,01 sec)

400 Hürden: Jordan Gordon (OTB Osnabrück; 53,77 sec)

Weitsprung: Jens Beintken (SV Friedrichsfehn; 6,38 m)

Dreisprung: Dennis Kniefs (BTB Oldenburg; 11,21 m)

Bezirksmeister U20

100 Meter: Tim Gutzeit (BTB Oldenburg; 11,18 sec)

200 Meter: Tim Gutzeit (BTB Oldenburg; 22,61 sec)

400 Meter: Daniel Nintelmann (LG Pap/Asch; 55,77 sec)

800 Meter: Fabian Goedeke (Ganderkesee; 1:58,47 min)

110 Hürden: Kilian Weßbecher (TuS Borkum; 16,75 sec)

Weitsprung: Bennet Neumann (TV Cloppenburg; 6,14 m)

Dreisprung: Bennet Neumann (TV Cloppenbg; 12,83 m)

Bezirksmeister U18

100 Meter: Thorben Finke (SV Sigiltra Sögel; 11,60 sec)

200 Meter: Florian Kroll (LG Osnabrück; 23,11 sec)

400 Meter: Jannes Popken (TV Hude; 67,34 sec)

800 Meter: Max Ziolowski (LG Pap/Asch; 2:05,04 min)

110 Hürden: Torben Prepens (TV Cloppenburg; 15,56 sec)

Weitsprung: Torben Prepens (TV Cloppenburg; 6,59 m)

Bezirksmeisterinnen Frauen

100 Meter: Karina Hunfeld (SV Friedrichsfehn; 13,09 sec)

200 Meter: Lieske Meiners (SV Friedrichsfehn; 26,13 sec)

400 Meter: Marie Zepter (LG Osnabrück; 60,52 sec)

800 Meter: Carolin Bothe (OTB Osnabrück; 2:19,32 min)

100 Hürden: C. Sandfort (SV Friedrichsfehn; 15,69 sec)

400 Hürden: K. Hunfeld (SV Friedrichsfehn; 64,86 sec)

Weitsprung: Elena Meyer (LG Uplengen; 5,15 m)

Dreisprung: Elena Meyer (LG Uplengen; 10,69 m)

Bezirksmeisterinnen U20

100 Meter: Celina Sill (TV Cloppenburg; 13,19 sec)

200 Meter: Jana Rohling (LG Osnabrück; 27,18 sec)

400 Meter: Merret Kramer (TV Norden; 61,36 sec)

800 Meter: Nina Walter (DSC Oldenburg; 2:56,21 min)

100 Hürden: Marie de Vries (LG Uplengen; 16,40 sec)

Weitsprung: Marie Götting (SV Molbergen; 5,18 m)

Dreisprung: Marie Götting (SV Molbergen; 10,90 m)

Bezirksmeisterinnen U18

100 Meter: Jule Wachtendorf (SV Nordenham; 12,45 sec)

200 Meter: Jule Wachtendorf (SV Nordenham; 26,22 sec)

400 Meter: Imke Leigers (Union Meppen; 63,80 sec)

800 Meter: Leni Viehweger (VfL Lingen; 2:25,54 min)

100 Hürden: Julia Todt (Union Meppen; 15,45 sec)

400 Hürden: Aenne Kintz (BTB Oldenburg; 67,15 sec)

Weitsprung: Nadia Wema (TV Cloppenburg; 5,32 m)

Dreisprung: Gloria Bockhöfer (LG Osnabrück; 10,43 m)