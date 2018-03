Vielseitigkeitsreiterin Pauline Knorr trainiert auf dem Hof in Döhle zehn Pferde – darunter auch Starlight (links) und Wilbert (rechts). Mehrmals täglich bringt sie die Tiere nach draußen. (Janina Rahn)

Klack. Klack. Klack: Der dumpfe, metallische Ton rückt näher, wird lauter. Plötzlich herrscht für den Bruchteil einer Sekunde aber nahezu vollständige Ruhe. Ein kaum hörbares Rascheln stört die Stille, ehe das klackernde Geräusch sie wieder gänzlich wegfegt. „Gut gemacht, braver Junge“, sagt Pauline Knorr zu ihrem Wallach Wilbert, während sie sich aus dem Sattel nach vorne beugt und ihm lobend den Hals tätschelt. Die Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee und ihr Pferd absolvieren gerade einen ihrer ersten Geländeritte des Jahres. Und offensichtlich hat das Duo keinen Winterrost angesetzt, denn die Hindernisse überwindet es ohne große Mühe – wenngleich Wilbert mit seinen Hufen ab und an die angebrachten Borsten streift.

Wenige Galoppsprünge später sind in der Ferne nur noch die Konturen der beiden zu erahnen. Auf dem weitläufigen Gelände am Rande der Lüneburger Heide lassen sie ein Hindernis nach dem anderen hinter sich: mal mit einem Sprung über ein kleines Holzhäuschen, mal durchqueren sie einen Graben – immer begleitet von dem klackernden Geräusch, sobald Wilbert mit einem Huf den noch leicht gefrorenen Boden berührt. Allzu lange dauert das Training nicht – die Anstrengung sieht man dem Duo trotzdem an.

Streicheleinheiten für Starlight: In der Vielseitigkeit brauchen Reiter und Pferd viel Vertrauen zueinander. Streicheleinheiten helfen dabei, dieses zu bilden. (Janina Rahn)

Pauline Knorr schmeißt ihrem Wallach schwungvoll eine Decke über. Anschließend geht es über einen Feldweg, der mit Abdrücken von zig Hufeisen gespickt ist, zu ihrem Stall.

Als Anfang des Jahres ihre Zeit als Sportsoldatin in Warendorf endete, machte sie sich auf dem Hof von Olympiasieger Andreas Dibowski in Döhle am Rande der Lüneburger Heide selbstständig – will also heißen, dass ihr Stall auch wirklich ihr Stall ist. Leben und arbeiten auf einem Reiterhof. Bei einigen Menschen weckt das sicherlich Sehnsüchte, animiert vielleicht sogar zum Träumen: Bei frischem Morgentau durch die Wälder reiten; bei lauen Abendtemperaturen dem Sonnenuntergang entgegengaloppieren. Ganz so simpel und zugleich abenteuerlich wie bei der Zeichentrickserie Bibi und Tina ist das wahre Leben auf einem Reiterhof aber nicht. Eigentlich ist es gar nicht so. Denn zweifelsohne hat Pauline Knorr ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, doch es ist eben gleichzeitig ein Job. Ein Job, der Zeit frisst, für den vieles hinten angestellt werden muss. Vor allem, wenn man wie die Vielseitigkeitsreiterin große Ziele verfolgt.

Vertrauen bilden

Nur wenig Tageslicht dringt in den Stall, Lampen sorgen stattdessen für die Helligkeit in dem großen Raum. Aus den Boxen lugen Pferdeköpfe hervor. Mit neugierigen Blicken beobachten sie das Geschehen: Pauline Knorr wurschtelt in einer kleinen Sattelkammer herum. Verschiedene Namensschilder zieren deren Wand, darunter hängen jeweils verschiedene Trensen. Nachdem die 22-Jährige ihren Wallach davon befreit hat, baumeln auch unter Wilberts Schild wieder die schwarzen Zügel.

Und während Knorr die Decke und die Bandagen fein säuberlich in dem Raum verstaut, steht der Wallach ganz gelassen in dem Flur zwischen den Boxen – mit einem seiner Hinterbeine vollführt er sogar fast eine Art Knicks. „Das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass er entspannt ist und Vertrauen hat“, erklärt Knorr.

Letzteres sei in der Vielseitigkeit von besonderer Bedeutung. Denn der Reiter gebe zwar den Ton an, doch es komme durchaus mal vor, dass er sich vermanaged. Knorr: „Wenn das Pferd das dann erkennt, kann es die Situation regeln.“ Genau deshalb müssten Mensch und Tier eine Einheit bilden, sich vertrauen. Wie das funktioniert? Zum einen durch viele Streicheleinheiten und Trainings, zum anderen durch die Erziehung. Bei Letztgenanntem ist laut Knorr eine klare Linie wichtig. Wenn das Pferd etwas gut mache, dann sage sie das. Genauso, wenn es etwas falsch macht. „Das ist ein bisschen wie bei der Kindererziehung. Außer, dass das Pferd nicht sagen kann, wie es sich fühlt. Das erkennt man über die Körpersprache.“

Wilbert hat sie mittlerweile alle Trainingsutensilien wieder abgenommen und in seine Box gebracht. Trödeln und Zeit verplempern gibt es für die 22-Jährige jedoch nicht. Sie hantiert in ihrer Sattelkammer schon wieder mit den nächsten Bandagen, Trensen und Sätteln herum. Schließlich hat sie auch ein straffes Programm. Für zehn Pferde trägt sie derzeit die Verantwortung. Um acht Uhr fängt die Reiterin meistens an. Dann klappert sie bis zum Abend ein Pferd nach dem anderen ab. Mehrmals am Tag werden die Tiere nach draußen gebracht. Immerhin muss Knorr sich im Gegensatz zu ihrer Bundeswehr-Zeit aber nicht mehr um das Ausmisten kümmern, dafür hat sie eine Mitarbeiterin. Die Hauptaufgabe der Vielseitigkeitsreiterin selbst besteht in dem Training und der Pflege der Pferde. Knorr: „Ich gestalte das Training und kümmere mich um den Futterplan. Pferde bekommen auch Zusatznahrung. Es ist aber nun nicht so, dass ich jetzt keinen Besen mehr in die Hand nehme. Die Prioritäten haben sich einfach verschoben, deshalb kann ich auch mehr Pferde haben.“ Als Selbstständige stehen allerdings auch noch Schreibtischarbeiten, also ein wirtschaftlicher Bereich, an: Rechnungen schreiben, Sponsoring, die Steuererklärung und Kontakt zu den Besitzern. Diese bezahlen sie ja schlussendlich dafür, dass sie die Pferde ausbildet.

Kein Tennisschläger

Mit einem Huf scharrt und kratzt Starlight über den gepflasterten Boden, während Knorr noch einige Utensilien aus ihrer Sattelkammer holt. Wirklich zufrieden wirkt der Wallach nicht, er möchte offenbar raus und nicht warten, bis seine Reiterin fertig ist. Das elfjährige Pferd quengelt. Die 22-Jährige beeindruckt das kaum. Knorr: „Es sind Lebewesen und eben keine Tennisschläger, die man einfach mal in die Ecke schmeißen kann. Man muss den Pferden am Ende auch gerecht werden und mit ihnen trainieren, wenn man auf Wettkämpfe will. Ich kann von einem Pferd keine 100 Prozent erwarten und gleichzeitig nur alle drei oder vier Tage was machen.“

Starlight hat Knorr für das Dressur-Training fertig vorbereitet: Die Hufe sind eingefettet, Trense und Sattel befestigt. Mithilfe einer kleinen Schaumstofftreppe schwingt Knorr sich auf das Pferd. In dem Viereck mit dem hellen Sandboden angekommen, steigert das Duo die Intensität behutsam. Wie bei Menschen startet eine Trainingseinheit für Pferde nämlich mit einer Art Aufwärmprogramm. Knorr stellt ihren tierischen Partner dafür „tief ein“, der Hals ist dabei gesenkt. Warum sie das macht? Die 22-Jährige klärt auf: „Der Rücken und die Muskulatur werden so gedehnt und gestreckt. Die Kraft soll ja aus den Hinterbeinen kommen. Zum Pferdesport gehört auch viel Theorie, die Anatomie der Tiere ist wichtig.“

Zu dem Gelände in Döhle gehört auch ein Geländeparcours: Knorr und ihr Wallach Wilbert absolvieren dort die ersten Hindernissprünge des Jahres. Winterrost haben die beiden offensichtlich nicht angesetzt, denn sie meistern das Gelände ohne große Mühe. (Janina Rahn)

Bei eisigem Wind und tristem Wetter spult das Duo routiniert sein Programm ab. Zwischen 40 und 60 Minuten dauert eine Trainingseinheit. „Bevor wir ein bestimmtes Ziel nicht erreicht haben, höre ich aber nicht auf. Dann dauert es eben auch einfach mal länger“, sagt Knorr. Am meisten Spaß hat sie – verständlicherweise – im Gelände. Allerdings stehen Geländeritte nicht häufig auf dem Plan, aufgrund der vielen Galopp-Intervalle nimmt das Konditionstraining einen größeren Teil ein – ein Ausritt in die nur fünf Minuten entfernte Lüneburger Heide bietet sich dafür häufig an. „Ansonsten konzentriere ich mich auf das Springtraining und mit Starlight vor allem auf die Dressur. Aber das Gelände macht wirklich am meisten Spaß. Dort ist Ausgeglichenheit die Stärke. Das ist auch die Kunst der Vielseitigkeit“, meint die Reiterin.

Nach dem Dressur-Training steht eine Einheit auf dem Springparcours mit Lucy Dynamik an. Die Stute ziert sich ebenfalls ein bisschen, lässt die Vorbereitungsprozedur dann jedoch relativ entspannt über sich ergehen. Übrigens gibt es laut Knorr durchaus einen interessanten Unterschied zwischen Stuten und Wallachen: „Stuten sind skeptischer und temperamentvoller. Man braucht Geduld. Wenn sie einem aber vertrauen, dann zerreißen sie sich für einen. Bei einem Wallach weiß man es im Gelände dagegen nie zu 100 Prozent“, sagt sie und steigt vor ihrem Stall auf die Stute. Sie reitet über den gepflasterten Innenhof zu dem Feldweg hin zum Springplatz – ständig begleitet von dem Klackern der Hufen.