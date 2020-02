Delmenhorst. Nach dem Spiel gegen den Spitzenreiter VfL Fredenbeck empfing die männliche A-Jugend der HSG Delmenhorst am Dienstagabend den nächsten schweren Gegner: Der Tabellenzweite der Handball-Oberliga, der TV Bissendorf-Holte, gastierte in einem Nachholspiel in Delmenhorst und bezwang den Gastgeber mit einem deutlichen 31:23 (13:12).

In der ersten Hälfte zeichnete sich dieses klare Ergebnis allerdings noch nicht ab. „Die ersten 30 Minuten waren wir taktisch sehr gut auf Bissendorf eingestellt. Von den ganzen Ballgewinnen haben wir leider aber nicht so viele Tore generiert. Wir hatten oft die Chance, in Führung zu gehen und hätten zur Halbzeit mit drei Toren vorne sein müssen”, ärgerte sich Trainer Thies Kohrt über die schlechte Chancenverwertung, die zu einem knappen 12:13-Pausenrückstand führte.

In der zweiten Halbzeit gelang es der HSG dann nicht mehr, sich an die taktischen Vorgaben zu halten. „Da haben wir im Angriff echt gepennt. Und in der Abwehr haben wir eins gegen eins auch alles verloren”, analysierte der HSG-Coach, der als Reaktion die Abwehr offensiv umstellte. „Das hat besser funktioniert. Aber knappe Schiedsrichter-Entscheidungen fielen dann leider zugunsten von Bissendorf aus, sodass wir keine Chance mehr hatten, dranzubleiben”, berichtete Kohrt, für den die 23:31-Niederlage zu hoch ausfiel. Unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war er nicht: „Wir haben vier Spiele in zwei Wochen. Da sind die Jungs natürlich auch etwas platt. Mit Bissendorf und Fredenbeck hatten wir die beiden Meisterschaftsfavoriten zu Gast, auch wenn heue mehr möglich gewesen wäre.”

Am kommenden Sonnabend empfängt die HSG dann den OHV Aurich. Das Hinspiel entschied sie mit einem 32:28-Sieg für sich, sodass Trainer und Team auf einen erneuten Erfolg und zwei Pluspunkte hoffen.

Weitere Informationen

HSG Delmenhorst - TV Bissendorf-Holte 23:31 (12:13)

Delmenhorst: Heise, Wick – Ramin, Sam (7), Ramin, Soheil (6/4), Bruning (4), Sonnewald (3), Till (2), Oetken (1), Szymanski, Rieger, Cuda

Siebenmeter: HSG 6/4, TVB 4/3

Zeitstrafen: HSG 2, TVB 3 HAE