Kapitän Nick Köster spielt auch weiterhin für den SV Atlas Delmenhorst. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst hat zwei Vertragsverlängerungen bekannt gegeben: Kapitän Nick Köster und MIttelfeldstratege Florian Stütz haben ihre Verträge frühzeitig verlängert, noch bevor der erste Pflichtspiel-Ball im Jahr 2020 über den Rasen rollt.

Beide Spieler sind in der Zentrale beheimatet und bildet somit die Schaltzentrale bei den Blau-Gelben. Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport, ist erfreut über den frühzeitigen Schritt: „Zwei wichtige Säulen innerhalb der Mannschaft haben ihren Vertrag verlängert. Nick ist nicht nur unser Kapitän, sondern identifiziert sich komplett mit dem Verein und ist ein wichtiger Bestandteil für die nächste Saison.“ Stütz, vor dieser Saison aus der Regionalliga vom SSV Jeddeloh an die Delme gewechselt, ist Dreh- und Angelpunkt bei Atlas. „Stütz ist eine Bereicherung für unser Spiel, das haben alle von der ersten Sekunde gemerkt. Somit war auch diese vorzeitige Verlängerung keine Sekunde eine Überlegung wert“, berichtet Fuhrken.



Köster lief bislang in 66 Ligaspielen für den SVA. „Ich musste nicht lange überlegen. Die Mannschaft, die Betreuer, das ganze Umfeld und unsere tollen Fans weiß ich sehr zu schätzen. Ich freue mich, an Bord zu bleiben und gemeinsam die Geschichte weiter zu schreiben. Packen wir es an“, blickt der Kapitän voraus, der im Interview mit dem DELMENHORSTER KURIER unlängst das Ziel ausgab, in dieser Spielzeit mindestens die Relegation zur Regionalliga zu erreichen. Standardspezialist Stütz gibt zu seiner Verlängerung kurz und bündig „Ich fühle mich wohl im Verein und im Team. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem SV Atlas Potenzial nach oben haben“ zu Protokoll.

Trainer Key Riebau wertet den frühen Schritt bei beiden Leistungsträgern positiv. „Es ist ein sehr, sehr positives Zeichen, wenn sich die beiden so früh entscheiden, kommende Saison auch ein Teil des Teams zu sein. Es sind auf ihre Weise zwei echte Leader-Typen, die in der Hinrunde großen Anteil an dem Erfolg von Atlas hatten“, ordnet der Coach ein.

Weitere Informationen

