Auch wenn die Handballer aktuell nicht in die Halle dürfen, steht die kommende Saison bereits in den Startlöchern. Der Oberligist HSG Delmenhorst stellt sich dafür teilweise neu auf, wie der Vorsitzende Jürgen Janßen berichtet. Eine Personalie betrifft Lennart Witt. Zuletzt stand er als Allrounder im Kader der HSG, fortan ist er Teammanager. Er tritt künftig kürzer – zumindest als aktiver Spieler. „Ich bin jetz auch 33 Jahre alt und es gibt die lange Corona-Pause. Ich weiß nicht, ob ich körperlich, gerade auf Dauer, noch die nötige Fitness habe. Jürgen und auch Rade (Trainer Jörg Rademacher, Anmerkung der Redaktion) wollten aber gerne, dass ich noch im weiteren Sinne bei der Mannschaft bleibe“, berichtet Witt.

Und so steht er den Delmenhorstern als Spieler noch als Notlösung zur Verfügung, seine Hauptaufgabe liegt aber woanders: Als Teammanager kümmert er sich um Organisatorisches rund um die Mannschaft und fungiert als Bindeglied zwischen Trainern und Spielern. „Zu meinen Aufgaben gehört auch die Kommunikation mit potenziellen neuen Spielern, bei der Spielersuche bin ich zusammen mit Jürgen und Rade aktiv dabei. Ich halte da auch die Augen und Ohren offen“, berichtet der 33-Jährige. Zudem steht auch eine Modernisierung des Internetauftritts und der Social-Media-Bereich des Vereins auf seiner Agenda. Im Fall der Fälle soll er zudem bei Differenzen zwischen Spielern und Trainern oder bei anderen internen Problemen helfen. „Internes Krisenmanagement gehört zu meinen Aufgaben. Das passt ganz gut, weil ich Sozial- und Sportwissenschaften studiere“, sagt Witt.

Er wechselte 2019 vom TV Cloppenburg an die Delme und hat zusätzlich eine Delmenhorster Vergangenheit, da er bereits in der Jugend das Trikot der HSG trug. Nun will er in seine neue Aufgabe hineinwachsen. „Es geht auch darum, den Verein etwas professioneller aufzustellen“, erklärt der 33-Jährige. Immer in enger Abstimmung mit Jürgen Janßen und Coach Rademacher.

Integration von Jugendspielern

Witt ist nicht die einzige neue Personalie: Thies Kohrt rückt an die Seite von Rademacher. Auch Kohrt spielte für die HSG Delmenhorst, verletzte sich außerhalb des Handballs jedoch schwer am Arm und musste daher seine aktive Laufbahn beenden. Er übernahm wenig später das Amt des A-Jugendtrainers bei der HSG und führte das Team zu den Spielen der Qualifikation zur Bundesliga. Kohrt hatte seinerzeit bereits angekündigt, dass er die Talente nur übergangsweise betreut. Dak Rieken folgte auf ihn. Nun kehrt Kohrt erneut zur HSG zurück und wird Teil des Trainerstabes unter seinem ehemaligen Chefcoach. Vergangenes Jahr nahm er sich – unabhängig von Corona – sportlich zurück, da er privat viel zu tun hatte. „Jetzt wollte ich wieder was machen. Ich mache meine B-Lizenz zum Trainer und zeitlich ist es schwer, parallel ein Team komplett alleine zu betreuen. Zu Delmenhorst ist der Kontakt nie abgebrochen, ich habe hier gute Erfahrungen gemacht und möchte jetzt unter Rade lernen und viel mitnehmen“, erzählt Kohrt.

Er kennt den Kader, der großenteils aus ehemaligen Mitspielern besteht, gut. Zudem arbeitete er erfolgreich mit den Talenten des Vereins zusammen, die nun den Sprung zu den Herren schaffen sollen. „Das ist ein richtiges Brett. Bei den Herren kommen den Jungs jetzt teilweise Leute entgegen, die 40 Kilo mehr wiegen und das ist Muskelmasse. Der Unterschied ist sehr groß, aber es sind ein paar Spieler dabei, die es schaffen können, zumindest mittelfristig. Die haben ja nicht ohne Grund die Bundesliga-Qualifikation erreicht“, meint Kohrt.

Neben der Körperlichkeit spiele auch die Erfahrung eine große Rolle. „Die Jungs lernen im Training schon viel, aber Wettkampf ist dann nochmal was anders“, weiß Kohrt. Er bezeichnet sich als Puzzlestück auf dem Weg zum Erfolg, sowohl für die Talente als auch für das Gesamtteam. „Ich habe auf die Aufgabe total viel Lust. Hier entsteht etwas“, sagt er. Er sehe es als gute Mischung an, dass mit Rademacher ein erfahrener Coach leitet und er als jüngerer Assistent mitarbeite. „Es ist sicher sinnvoll, dass Rade noch jemanden dazubekommt, der seine Werte vertritt. Rades Ansehen in der Mannschaft ist sehr hoch. Er ist sehr professionell und hat sehr viel handballerisches Fachwissen“, berichtet Kohrt.

Derweil laufen die Kaderplanungen für die Herren weiter. Vor allem die Jugendspieler sollen vermehrt Chancen bekommen, kündigt Janßen an. Bis zu fünf Akteure aus dem Team, das die Bundesligaqualifikation knapp verpasste, gehören künftig dem Oberligakader an. Zudem laufen Verhandlungen mit gestandenen Akteuren, die den Kader verbessern sollen.

Weiter in der Warteschleife

Von der reinen Anzahl her könnte die HSG mit den aufrückenden Jugendspielern eine neue Herrenmannschaft melden. „Aber wir müssen da erstmal abwarten. Wir wissen ja nicht, wann wir wieder trainieren und spielen dürfen und wer dann wirklich mitmacht und wer nicht auch wegzieht, beispielsweise für ein Studium“, sagt Janßen. Der Plan sieht daher vor, die Kader der bisherigen Herrenmannschaften recht groß zu machen und gegebenenfalls ein Team nachzumelden. „So herum ist es besser, als jetzt ein Team zu melden und es dann eventuell zurückziehen zu müssen“, sagt Janßen.

Für die aktuellen Jugendteams sieht es derzeit nicht optimal aus. Durch die hohen Inzidenzzahlen in Delmenhorst ist ein Training derzeit nicht möglich und auch nicht absehbar. Anders sieht es im Landkreis Oldenburg aus, wo es aufgrund eines Inzidenzwertes unter 100 ab der kommenden Woche Lockerungen im Sportbereich geben könnte. „Gerade im Jugendbereich haben wir dadurch ein Problem“, sagt Janßen.

Weitere Informationen

Eine weitere Nachricht hat der Vorsitzende parat: Das traditionelle Saisonvorbereitungsturnier der HSG, der Toyota Engelbart Cup, soll am Freitag und Sonnabend, 3. und 4. September, in der Stadionhalle ausgetragen werden. „Wir hoffen, dass das möglich ist und dass Zuschauer in die Halle dürfen“, blickt Janßen voraus. Zwei Zusagen von Oberligisten liegen bereits vor.