Für Marcel Behrens war gleich in doppelter Hinsicht eine emotionale Partie: Nicht nur, weil es das letzte Heimspiel in der Verbandsliga für die Bookholzberger war, sondern auch, weil er sich zum letzten Mal das orangene Trikot der HSG überstreifte. (Ingo Möllers)

Bookholzberg. Schluss, aus und vorbei: Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg treten nach nur einer Saison in der Verbandsliga wieder den Gang in die Landesliga an. Im finalen Heimspiel dieser Spielzeit gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II hätten die Bookholzberger gewinnen müssen, um ihre Minimalchance auf den Klassenerhalt noch zu wahren. Doch am Ende begruben die Gäste mit dem 31:27 (19:16)-Sieg auch das letzte Fünkchen Hoffnung. Bei fünf Absteigern, da der OHV Aurich den Klassenerhalt in der 3. Liga verpasste, war die Sieben von Trainer Andreas Müller nicht nur auf einen Sieg, sondern auch Schützenhilfe angewiesen. Beides verlief an diesem vorletzten Spieltag im Sande.

Vor der Begegnung wurden die altgedienten HSG-Akteure Stefan Buß, Werner Dörgeloh und Marcel Behrens sowie Marcel Janorschke, der nach Hamburg zieht, noch von ihrem Mannschaftsführer Arne Klostermann verabschiedet. Dann wurde es ernst. Andreas Müller hatte sein Team intensiv auf die Partie vorbereitet, um die allerletzte Chance zu nutzen. Die Gäste aus Barnstorf, die auf Platz vier jenseits von Gut und Böse platziert sind, neigten jedoch nicht dazu, das Spiel einfach abzuschenken. Im Gegenteil: Sie waren hoch motiviert, die Punkte aus Bookholzberg zu entführen. Bei den Gastgebern stimmte ebenfalls die Einstellung.

Und die Müller-Schützlinge hatten einen Plan, setzten diesen aber bisweilen nicht konsequent genug um. Besonders die Ballverluste im Angriff sorgten für die Vorteile der Gäste – allein durch sieben Tempogegenstöße kam der Tabellenvierte zu einfachen Toren. Aber auch mit der spielerischen Klasse von Dirk Mosel hatte die Müller-Abwehr so ihre Probleme. Nach der 2:1-Führung durch Julian Stolz kamen die Gäste anschließend zu einem 4:2. Beim Stande von 5:6 vergab Nico Mönnich einen Siebenmeter, kurz darauf führte Barnstorf mit 8:5. Dieser Drei-Tore-Vorsprung behielt dann bis zu Halbzeit seine Gültigkeit – 19:16. „Wir haben alles versucht, aber 19 Gegentreffer in einer Halbzeit sind zu viel“, kritisierte Andreas Müller.

Der Plan, im zweiten Durchgang besser zu verteidigen, ging für die Landkreis-HSG auf. Die Gastgeber kassierten nur noch zwölf Gegentore. Allerdings ließen die Müller-Schützlinge im eigenen Angriff einige gute Möglichkeiten liegen, sodass sie nicht mehr in Schlagdistanz kamen. Am Ende gewannen die Gäste ungefährdet und der Heim-Sieben wurde bewusst, dass sie in der nächsten Serie in der Landesliga auflaufen muss.

Müller, der mit Torwarttrainer Manfred Meyer und Co-Trainer Werner Dörgeloh das Team auch in der nächsten Saison führen wird, sprach nach dem Abpfiff von einem verdienten Gästesieg. Gleichzeitig blickte er schon auf die neue Saison: „Bei uns findet nun ein Umbruch statt: Mit einem verjüngten Kader mit A-Jugendlichen und Neuzugängen wollen wir in der Landesliga wieder angreifen.“