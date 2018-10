Der SV Tur Abdin hatte in Wilhelmshaven Grund zum Jubeln. (INGO MÖLLERS)

Wilhelmshaven. Gerade mal elf Feldspieler aus dem Kader der ersten Mannschaft standen Trainer Christian Kaya für die Fußball-Bezirksligapartie beim Aufstiegsfavoriten SV Wilhelmshaven zur Verfügung. Dennoch setzte sich der SV Tur Abdin Delmenhorst mit 2:1 (1:1) durch. „Ich bin schon ein Stück weit stolz auf die Mannschaft, dass sie so zusammengehalten hat“, lobte der Abdin-Coach. Er wechselte drei Mann ein, die eigentlich bei der zweiten Mannschaft in der 2. Kreisklasse gegen den Ball treten.

Die Delmenhorster entschieden sich im Jadestadion für die Flucht nach vorne. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben früh gepresst und Wilhelmshaven überrumpelt“, berichtete Kaya. Bereits in der ersten Minute verzeichnete Johannes Artan die erste Chance. Kurz darauf sorgte Lukas Matta für die 1:0-Führung (3.). Manuel Celik hatte sich vorher auf der linken Seite durchgetankt und das Leder in die Mitte gepasst. Dort schob Matta ein. 15 Minuten lang dominierten die Gäste so das Spielgeschehen, doch dann schlichen sich Fehler ein. „Es ist typisch für uns in dieser Saison, dass die Konzentration nachlässt. Wir haben dann zu viele Fehler im Aufbauspiel gemacht und den Gegner so zurückgebracht“, ärgerte sich Kaya. Vor dem eigenen Strafraum vertändelte Abdin den Ball, Christopher Nickel bedankte sich mit dem 1:1 (35.). „Der Ausgleich ging zu dem Zeitpunkt in Ordnung“, meinte Kaya.

Im zweiten Durchgang wog die Partie hin und her mit diversen Chancen auf beiden Seiten – und dem glücklicheren Ende für Abdin. Nach einem Pass von Ninos Yousef startete Celik in den Sechzehner durch und wurde dort gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Can Blümel sicher zum 2:1 (87.). „Wir haben das Glück, das wir in den letzten Wochen nicht hatten, dieses Mal erzwungen“, meinte Kaya. Durch die enge Personallage sei der Sieg in dem wichtigen Spiel hoch zu bewerten. „Das war kämpferisch und läuferisch top“, lobte der Abdin-Trainer.

Durch den vierten Sieg im siebten Spiel stößt Abdin ins Tabellenmittelfeld vor. „Wir können jetzt von einem soliden Start sprechen. Hätten wir heute verloren, sähe es anders aus. Im Großen und Ganzen können wir aber zufrieden sein, die Leistungskurve zeigt nach oben“, erzählte Kaya. Am kommenden Sonntag sollen gegen den sieglosen Tabellenletzten ESV Wilhelmshaven drei Zähler dazukommen.