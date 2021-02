Die Bergedorferin Sandra Auffarth leistete sich auf Steve fünf Fehlerpunkte und platzierte sich nicht beim S***-Springen. (INGO MöLLERS)

Wüsting. Statt Amateurwettbewerbe gab es bei den zwölften Urban ClassX in Wüsting erstmals besonders hochklassige Prüfungen. Als Highlight stand ein S***-Springen mit Stechen auf dem Programm. Die mit 10.000 Euro dotierte Prüfung zog unter anderem auch Sandra Auffarth und Laura Voigt vom RV Ganderkesee nach Wüsting. Außerdem startete Carsten Raschen vom RC Hude bei den niedrigerklassigen Prüfungen des Turniers.

Die Behörden hatten bereits in der vorletzten Woche Amateuren die Teilnahme bei den Urban ClassX während des verschärften Lockdowns untersagt. Daher wurde auch das geplante Programm des zwölften Termins der Turnierserie ordentlich durcheinander gewürfelt: Alle reinen Amateurprüfungen – und damit der vierte Turniertag – mussten komplett gestrichen werden. Die übrigen Prüfungen wurden neu auf die verbliebenen drei Tage verteilt. Dennoch hielt das Turnier in der umgebauten Messehalle der Landtage Nord am vergangenen Wochenende wieder einige Höhepunkte parat.

Die professionellen Reiter maßen sich erstmals in einem Drei-Sterne-S-Springen. Zudem gab es einen Livestream von allen Wettbewerben am Sonnabend. So konnten alle, die sich einen der 100 Zugänge zum Stream gesichert hatten, sämtliche Ritte von daheim in Echtzeit mitverfolgen. Wer keinen der limitierten Stream-Zugänge ergattern konnte, kann sich zumindest noch im Nachgang des Turniers das Stechen des S***-Springens auf der Homepage der Veranstalter, auf Facebook oder Youtube ansehen.

Vier Reiter im Stechen

Im Video zu sehen sind die Starts der vier Reiter, die es nach einer fehlerfreien ersten Runde in das Stechen der hochdotierten Prüfung geschafft hatten. Hier war keine der beiden Reiterinnen des Ganderkeseer Reitvereins dabei, die am Wettbewerb teilnahmen. So heimsten Sandra Auffarth und ihr Hannoveraner-Wallach Steve 16 in ihrem Ritt direkt fünf Fehler ein. Mit ihrer Zeit von 73,33 Sekunden schafften sie es daher nicht nur nicht ins Stechen, sondern nur auf Platz 20 und damit nicht in die Platzierungen. Bei Laura Voigt und ihrem Oldenburger-Wallach Cracker by Jet 2 lief es immerhin etwas besser: Auf ihren Konto standen nach ihrem Ritt durch den Parcours nur vier Fehlerpunkte. Dank einer recht schnellen Runde von 67,96 Sekunden sicherte sie sich den siebten Platz. So bekam sie am Ende 400 Euro Preisgeld.

Der Sieg im S***-Springen und damit die stolze Prämie von 2.500 Euro gingen an Dominique Michelle Weber (RFV Ludwigslust) auf Chasseur en blanc, die nach dem Stechen fehlerfrei und in 30,40 Sekunden aus dem Parcours gingen. Als Zweiter schloss Tobias Meyer (RUFG Falkenberg) auf Greatest Boy ab vor der Drittplatzierten Maren Hoffmann (Jumping Arena Gadow) auf Goldquelle 2. Die vierte Teilnehmerin im Stechen, Paweena Hoppe (RDC Handorf-Langenberg), verließ den Hindernislauf auf Contrendro’s Wilde Hilde 3 mit acht Fehlern und hatte daher keine Möglichkeit, ganz oben mitzumischen.

Das S***-Springen beendete die „Große Tour“ der zwölften Urban ClassX. Zu dieser Prüfungsreihe gehörte bereits eine Zwei-Sterne-Prüfung mit Siegerrunde am Vortag. Auch hier ritten die beiden Reiterinnen des RV Ganderkesee mit: Sowohl Auffarth als auch Voigt blieben bei ihren Runden durch den von Werner Tapken und Melanie Pierzina gestalteten Parcours fehlerfrei, sodass sie es in die Plätze schafften: Die turniererprobte Mannschaftolympiasiegerin Auffarth landete auf dem 16. Platz, die Nachwuchshoffnung Voigt auf Platz acht. Beim ersten Wettbewerb der „Großen Tour“ nahm dagegen nur Voigt mit Cracker by Jet 2 teil. Sie hatte dabei aber kein Glück: Ihr Wallach riss zwei Hindernisse, strich damit acht Fehler ein und katapultierte seine Reiterin auf den 38. Rang.

Raschen reitet auf Rang vier

Die zweite Wettbewerbsreihe der zwölften Urban ClassX, an der Reiter aus dem Delmenhorster Verband teilnahmen, war die „Youngster-Tour“. Zu Sandra Auffarth gesellte sich hier Carsten Raschen, der für den RC Hude antritt. Beide starteten gleich doppelt beim M**-Springen: Auffarth gönnte ihren beiden Nachwuchspferden Dinara M und Comcador OLD die Möglichkeit, Turnierluft zu schnuppern. Die dunkelbraune Stute riss allerdings eine Stange und bescherte ihrer Reiterin damit Rang 31. Der Oldenburger-Hengst Comcador kassierte noch einen Fehlerpunkt mehr und brachte Auffarth damit Rang 33 ein. Raschen führte sowohl die Hannoveraner-Stute Nola 9 durch den Parcours (Fehler 0,00 / Zeit 61,12 / Platz vier) als auch den Hengst Nevio D (Fehler 9,00 / Zeit 73,62 / Rang 38). Bei einem weiteren M**-Springen der Youngster-Tour nahm Raschen schließlich allein und nur mit Nola 9 teil. Nach 64,88 Sekunden und acht Fehlern musste er sich dort mit Rang 25 begnügen.

Auffarth hatte sich stattdessen dazu entschieden, ihre zwei jungen Pferde statt im M**-Springen der Youngster-Tour lieber im Rahmen der „Kleinen Tour“ nochmals zu testen. So startete sie bei der zugehörigen Punktespringprüfung mit Joker der Klasse L. Doch auch hier gelang es der 34-jährigen Profi-Reiterin nicht, sich zu platzieren. Mit der Stute Dinara M reichte es trotz voller Punktzahl schließlich nur für den 21. Rang. Comcador wurden zwei Punkte abgezogen und so rangierte er zwei Plätze weiter hinten in der Rangliste.

Wie immer geht es in Wüsting schon am kommenden verlängerten Wochenende weiter. Beim 13. Turnier der Urban ClassX-Serie dürfen sich die Reiter wieder auf die altvertrauten Zeiten freuen: So starten die ersten Prüfungen wie gewohnt am Donnerstag (11. Februar) und die letzten Wettbewerbe werden wieder am Sonntag (14. Februar) bestritten. Bei diesem Turnier sind wieder alle Reiter – sowohl Profis als auch Amateure – startberechtigt: „Das Turnier vom 11. bis 14. Februar findet im wieder bekannten Umfang statt. Alle Reiter sind startberechtigt und wir freuen uns sehr auf die Rückkehr der Amateure“, verkündeten die Veranstalter auf ihren Kanälen im Internet. An den vier Turniertagen wird es also auch wieder reine Amateurwettbewerbe geben.