Die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum um Trainerin Susanne Schalk gehen auch in der kommenden Saison in der Oberliga an den Start. (Ingo Möllers)

Die Volleyballer müssen sich zwar noch gedulden, bis der Starttermin für die Saison 2020/2021 bekannt gegeben wird. Aber immerhin wissen sie bereits, auf wen sie in der kommenden Saison in ihren jeweiligen Ligen treffen. Denn der Nordwestdeutsche Volleyballverband (NWVV) hat die Spielklasseneinteilung für die neue Serie veröffentlicht.

Gleich in mehreren Videokonferenzen haben sich der Verbandsspielausschuss und die Arbeitsgruppe „Spielklasseneinteilung“ unter Leitung von Verbandsspielwart Florian Brune zu dem Thema inhaltlich beraten. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie haben sich die Funktionäre darauf geeinigt, in der Saison 2020/2021 auf Achter- und Zehnerstaffeln zu verzichten, zumindest in den Ligen, in denen dies auch möglich ist. Durch diesen Entschluss könne der NWVV gegebenenfalls auf einen späteren Saisonstart frühzeitig reagieren. „Ein großer Dank geht an alle Beteiligten, die sich mit Engagement und Flexibilität dieser Herausforderung gestellt haben“, wird Florian Brune auf der Internetseite des Verbands zitiert. In der Hoffnung, zeitgerecht mit der Spielzeit starten zu können, sollen sich die für die einzelnen Staffeln zuständigen Staffelleiter mit den zugeteilten Mannschaften in Verbindung setzen, um das weitere Prozedere bekannt zu geben.

Weitere Informationen

Oberliga 1 Männer

DJK Füchtel Vechta

FC Schüttorf 09 II

Oldenburger TB II

SG Ofenerdiek/Ofen

TV Baden II

TuS Bersenbrück

VG Delmenhorst-Stenum

VSG Ammerland II

VfL Wildeshausen

Verbandsliga 2 Frauen

Bremen 1860 II

Geestemünder TV

NWVV-Team

TSV Buxtehude-Altkloster

TV Bremen-Walle 1875

TuS Zeven

VG Delmenhorst-Stenum

VSG Altes Land

Landesliga 1 Frauen

BTS Neustadt II

Emder Volleys II

SG Ofenerdiek/Ofen

SV Dimhausen

Stützpunkt Bremen

Vareler TB

VfL Wildeshausen

Wilhelmshavener SSV SEE