Neele Detken erzielte gegen Ohmstede einen lupenreinen Hattrick. (INGO MÖLLERS)

Oldenburg. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison deutlich gewonnen. Gegen den Landesligisten 1. FC Ohmstede hatte das Team von Trainer Claus-Dieter Meier keine Probleme und behielt mit 8:1 (3:0) die Oberhand.

Nachdem sich die Violetten in der ersten Halbzeit noch etwas schwergetan hatten, warfen sie im zweiten Durchgang ihre physische Überlegenheit in die Waagschale. So spielten sie den Kantersieg heraus. Vor allem Neele Detken drehte im zweiten Durchgang richtig auf und erzielte einen lupenreinen Hattrick (64., 71., 83.). Darüber hinaus trafen nach der Pause Nathalie Heeren (47.) und Julia Hechtenberg (85.). Vor dem Seitenwechsel hatten Hechtenberg (15.), Heeren (28.) und Lynn Janning (35.) ihre Farben bereits komfortabel in Führung gebracht.

„Dass der Ehrentreffer der ehemaligen Jahn-Spielerin Simone Wimberg gelang, lag sicherlich nicht an den Absprachen im Jahn-Team“, meinte Claus-Dieter Meier, der aufgrund der Urlaubszeit nur auf zwölf Akteurinnen zurückgreifen konnte. Einziger Neuzugang im Kader war Pia von Kosodowski, „die im Sturm zu überzeugen wusste, obwohl sie nicht unter den Torschützinnen auftaucht“, lobte Meier.