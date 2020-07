Dimitrios Ferfelis (am Ball) erzielte das frühe 1:0 und verwandelte später einen Foulelfmeter zum 3:0. Das Regionalliga-Team des SV Atlas ließ seiner Reserve keine Chance und schraubte das Ergebnis in der zweiten Halbzeit in die Höhe. (TAMMO ERNST)

Delmenhorst. Von einem normalen Fußballspiel konnte nun wahrlich keine Rede sein. Als im Düsternortstadion das erste Mal seit März ein Anpfiff ertönte, war vieles anders, als es alle Beteiligten gewohnt sind. Das lag zum einen an der Paarung. Der Regionalligist SV Atlas Delmenhorst traf auf seine eigene Reserve aus der Bezirksliga, es war das „Bruderduell“, so lautete die selbst gewählte Bezeichnung der Blau-Gelben. Und zum anderen waren da die von der Corona-Pandemie beeinflussten Rahmenbedingungen. Beim Zutritt zum Stadion mussten alle Zuschauer eine Maske tragen und einen ausgefüllten Registrierungsbogen abgeben. Rote Pfeile auf dem Boden zeigten den Weg an, der in Richtung Tribüne einzuschlagen war. Dort angekommen, war eindeutig markiert, auf welchen Plätzen das Publikum Platz nehmen durfte – Abstand war hier das oberste Gebot. Stehen durfte sowieso niemand. Und all das klappte problemlos. „Ich bin sehr zufrieden mit der Disziplin“, lobte Atlas-Präsident Manfred Engelbart das Verhalten der rund 200 Zuschauer.

Die bekamen in den 90 Minuten die erwartet einseitige Begegnung zu sehen. Der Drei-Klassen-Unterschied machte sich von Beginn an bemerkbar. Das Regionalliga-Team des SVA hatte gefühlt 90 Prozent Ballbesitz und ließ der zweiten Mannschaft nicht den Hauch einer Chance. „Diese Woche geht es noch nicht darum, dass wir irgendwelche Gradmesser haben“, sagte Trainer Key Riebau nach dem Abpfiff. Wichtig sei, dass seine Schützlinge sich auf dem Platz kennenlernen und die Neuzugänge integriert werden.

Bis der Ball zum ersten Mal im Netz lag, dauerte es nur vier Minuten. Der auffällige Philipp Eggersglüß schickte über rechts den ausgesprochen spielfreudigen Tom Schmidt, der einen Gegenspieler überlief und das Auge für den in der Mitte freien Dimitrios Ferfelis hatte. Der neue Stürmer musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Überhaupt gelang es Atlas speziell über die rechte Seite mit Eggersglüß und Schmidt immer wieder, gefährlich nach vorne zu stoßen. Beim 2:0 eroberte zunächst Karlis Plendiskis den Ball und bediente Schmidt, der diesmal Marek Janssen im Strafraum fand. Der Abschluss war bloße Formsache (13.).

Nachdem Ferfelis nach einer weiteren Kombination über die Stationen Janssen und Schmidt aus ähnlicher Position die Kugel nicht erwischt hatte (16.), markierte er vier Minuten später seinen zweiten Treffer. Marvin Osei wurde im Sechzehner gelegt, Ferfelis verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Atlas blieb in den folgenden Minuten stets in der Offensive, doch Janssen und Ferfelis vergaben weitere gute Möglichkeiten (22./26.). Danach schaltete der Regionalligist einen Gang zurück, bis zur Pause passierte nicht mehr allzu viel.

Janssen markiert Viererpack

Nach dem Seitenwechsel dauerte es zehn Minuten, bis Janssen für den ersten Höhepunkt des zweiten Durchgangs sorgte. Mit einem schönen Heber stellte er auf 4:0. Kurz darauf betätigte sich der Offensivmann als Vorbereiter, als er Schmidt mit einem gut getimten Pass steil schickte. Die Nummer acht des SVA ließ wieder einen Verteidiger stehen und vollendete ins lange Eck (60.). Drei Zeigerumdrehungen später war wiederum Janssen mit einem trockenen Schuss aus knapp 20 Metern erfolgreich. Lennart Schimmler unterlief ein Querschläger ins eigene Tor zum 0:7 aus Sicht der Reserve (73.). Der achte Treffer entstand über die linke Seite. Janssen passte auf Julian Harings, der den freien Schmidt bediente (81.). Der eingewechselte Oliver Rauh trug sich mit einem satten Schuss ins lange Ecke in die Torschützenliste ein (86.), ehe Janssen quasi mit dem Schlusspfiff seinen Viererpack perfekt machte.

Mit Eggersglüß, Ferfelis und Olivér Schindler standen drei Neuzugänge in der Startelf. Zur zweiten Halbzeit feierte Kostadin Velkov sein Debüt. Der Bulgare war tags zuvor in Delmenhorst angekommen. Key Riebau ist mit den Trainingsleistungen seiner Mannschaft bis dato zufrieden. „Die Jungs ziehen bisher gut mit“, sagte der Coach.

Weiter geht es an diesem Sonntag mit dem Blitzturnier des SV Baris Delmenhorst, ehe in der kommenden Woche ein richtiger Härtetest wartet. Am Mittwoch, 5. August, tritt Atlas beim künftigen Klassenkonkurrenten SSV Jeddeloh an.