Die Jugendfußballer des JFV Delmenhorst müssen noch warten, bis sie wieder in der Gruppe trainieren dürfen. im Landkreis Oldenburg dürfen Gleichaltrige wieder auf die Plätze. Grund sind verschieden hohe Inzidenzwerte. (INGO MÖLLERS)

Das Land Niedersachsen hat seine Corona-Verordnung aktualisiert. Zudem greift seit Sonntag ein Bundesgesetz, das Geimpften und Genesenen weitere Lockerungen zugesteht: Für sie entfallen Kontaktbeschränkungen, sodass auch Kontaktsport für diese wieder erlaubt ist. Die Inzidenz im Landkreis Oldenburg sank bereits unter den Wert von 100 und liegt dort seit mindestens fünf Tagen. Dadurch gelten neue Regeln. In Delmenhorst ist sie deutlich über 100, sodass hier weitere Lockerungen frühestens in einer Woche greifen könnten, sollte die Inzidenz schnell unter 100 pro 100.000 Einwohner sinken und dort mindestens fünf Tage bleiben.

Für die Freizeitsportler im Landkreis Oldenburg sind das gute Nachrichten, vor allem für die jüngeren. „Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 18 Jahren dürfen sich in Gruppen in nicht wechselnder Zusammensetzung von bis zu 30 Kindern und Jugendlichen zuzüglich betreuender Personen sportlich betätigen“, heißt es in der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Auch Kontaktsport ist hier erlaubt. Geimpfte und genesene Personen werden nicht mit eingerechnet.

Erwachsene dürfen nur kontaktfreiem Sport nachgehen, jedoch immerhin wieder in Gruppen. Bedingung ist, „dass ein Abstand zwischen den teilnehmenden Personen von jeweils zwei Metern eingehalten wird oder je teilnehmende Person eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung steht“. Auch hier zählen Geimpfte und Genesene nicht mit. Zudem sind die Verantwortlichen vor Ort dazu verpflichtet, bei den Behörden ein Hygienekonzept vorzulegen. Diese Regeln gelten für Sportanlagen unter freiem Himmel. Ausgenommen sind Schwimmbäder. Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist weiterhin nicht zulässig. Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen nur unter Einhaltung des Abstandsgebots betreten und genutzt werden.

In geschlossenen Räumen öffentlicher und privater Sportanlagen, einschließlich Fitnessstudios, Kletterhallen und ähnlicher Einrichtungen mit Ausnahme von Schwimmhallen, ist Sport eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts zulässig. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen hier nicht, ebenso wenig Geimpfte und Genesene.