Laura Voigt vom RV Ganderkesee mischte mit zwei Pferden mit. Mit New Star (Foto) lief es nicht so gut und sie landete auf Rang 23. Auf Cracker Vy Jet verbuchte sie einen Abwurf und wurde Zehnte. (INGO MÖLLERS)

Fünf Tage mit 39 Prüfungen standen bis Sonntag auf dem Programm bei den Huder Reitertagen. Den Höhepunkt bildete das S*-Springen mit Stechen zum Abschluss. Janne Visscher (FSV Filsum) setzte sich auf La Grafina durch. In der ersten Runde blieb sie, wie drei weitere Konkurrenten auch, fehlerfrei, im Stechen zeigte sie dann die beste Leistung und setzte sich vor Marc Wieting (RV Hoeven) mit Captain Jack durch.

Loort Fleddermann vom ausrichtenden RC Hude war auf Sir Henrie in der ersten Runde zwar schnell unterwegs, musste jedoch einen Abwurf hinnehmen und landete so mit vier Fehlerpunkten auf Rang acht. Ebenso einen Abwurf handelte sich Laura Voigt (RV Ganderkesee) mit Cracker Vy Jet ein und platzierte sich damit als Zehnte. „Das Springen war recht schwer aufgebaut, das Niveau der Reiter war aber auch sehr hoch“, ordnete Katja Stöver, 2. Vorsitzende des Kreisreiterverbandes Delmenhorst, das Geschehen ein.

In der Punktespringprüfung der Klasse S* feierte Henrike Ostermann (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) mit ihren Pferden Carinjo und Clintess einen Doppelsieg. Lediglich zwei Zehntelsekunden lagen zwischen ihren beiden Leistungen bei jeweils identischer Punktzahl von 65,00.

Hygienekonzept funktioniert

Stöver war bei den Reitertagen vor allem für die Dressur zuständig und zeigte sich dabei beeindruckt von den Leistungen der Teilnehmer und der hohen Melde-Erfüllung. „Es gab im Vorfeld knapp 1800 Nennungen von 545 Reitern mit 1311 Pferden. Normal werden 70 Prozent erfüllt, bei uns waren es etwa 80 Prozent. Da haben wir, auch wegen der hohen Temperaturen, selber nicht mit gerechnet“, sagte sie. Auf dem weitläufigen Gelände in Hude gab es jedoch keine Probleme, das Hygienekonzept funktionierte. Es waren nie mehr als 50 Zuschauer vor Ort, geregelt wurde das durch eine Einlasskontrolle mit Bändchen. „Etwas schade ist, dass es keine Siegerehrungen gab. Aber dafür mussten die Teilnehmer mit ihren Pferde auch nicht vor Ort warten, sondern konnten nach ihrem Auftritt abreisen. Dadurch geht etwas Atmosphäre verloren, aber es war gut für alle“, erklärte Stöver. Zum Corona-Hygienekonzept gehörte zudem, dass es kein großes Zelt, sondern mehrere kleine Pagoden gab, die den Reitern Schatten spendeten. „Die Pferde kommen mit den Temperaturen gut zurecht. Natürlich merken die den Umschwung auch. Aber die Pferde sind alle gut trainiert“, erklärte Stöver.

Die S-Dressur ist laut Stöver die einzige dieser Kategorie im Kreisverbandsgebiet, auch in Hude feierte sie Premiere. „Da waren viele Leute von Rang und Namen dabei. Die Nachfrage bei den hiesigen Reitern war groß“, sagte Stöver. Die S-Dressur bezeichnete sie als einen Höhepunkt. So seien Prozentwerte im hohen 60er-Bereich gut, ab 70 Prozent dann sehr gut – und die drei Erstplatzierten lagen alle oberhalb von 70 Prozent (wir berichteten).

Besonders das Leistungsniveau der Ponyreiter im Kreisverband ist hoch, sagte Stöver. Imponiert hat ihr Rieka Marie Schnier auf Chefassistent. „Sie hat das Pony noch nicht lang und war dafür schon extrem gut“, berichtete Stöver. Im Stilspringwettbewerb wurde die Reiterin des RV Ganderkesee Zweite mit der Wertnote 7,70, in der Dressurprüfung A* Dritte mit der Wertnote 8,20 und im Dressur-Wettbewerb mit der Wertnote 8,50 Zweite.

Die Huder Reitertage fungierten als eines von zwei Qualifikationsturnieren für die Kreismeisterschaften. Das zweite folgt am Sonnabend in Hohenböken. Ab morgens sind dort die Dressurreiter dran, am Sonntag die Springreiter. Ein Kreismeistertitel wird jeweils in den Klassen A, E, L und M vergeben. Um sich für das Finale zu qualifizieren, das ebenfalls in Hohenböken am kommenden Wochenende ansteht, reicht ein guter Ritt: Es zählt nur das bessere Ergebnis eines Reiters der beiden Qualifikationen. Daher kann über den aktuellen Stand noch nicht viel gesagt werden, da die Ergebnisse in Hohenböken möglicherweise besser sind als die in Hude.