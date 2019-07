Jan Wernke (RSC Handorf-Langenberg, linkes Bild) kam auf Lorelli in der Zeitspringprüfung der Klasse S* auf dem zweiten Platz ins Ziel. In der L-Vielseitigkeit ging derweil Pauline Knorr vom RV Ganderkesee auf Quantana an den Start und belegte Rang drei. (Nico Nadig)

Das Wort Pause kennt Sandra Auffarth derzeit offenbar nicht. Nachdem sie am vergangenen Wochenende beim Chio in Aachen sowohl im Springen als auch in der Vielseitigkeit gestartet war, absolviert sie auch beim Oldenburger Landesturnier in Rastede ein wahres Mammutprogramm. So startete die ehemalige Vielseitigkeitsweltmeisterin auch am Donnerstag in mehreren Springprüfungen. „Das geht gerade schon alles Schlag auf Schlag. Nächste Woche fahre ich wieder zum Turnier nach Polen, aber es macht Spaß“, sagte Auffarth. Auf der Stute Nupafeed’s Coupe Dora landete sie bei der ersten Qualifikation der Youngster Tour außerhalb der Platzierungen auf dem zehnten Rang. Im Sattel von Wallach Steve reichte es zu Platz 25.

Direkt im Anschluss ging es für die Bergedorferin mit der Zeitspringprüfung der Klasse S* weiter, die als erster Wertungsdurchlauf der Mittleren Tour diente. Ihr Auftritt auf dem Hengst Nupafeed’s Cool as Ice war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Das Duo schied aus. Etwas besser lief es für Marius Horstmann vom RV Ganderkesee. Er kam auf seinem Wallach Cedric K immerhin ins Ziel – Platz 63 von 95. Der Sieg ging unterdessen an Jan Wormstall vom RSC Buchenhof, der mehr als drei Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten deutschen Vizemeister Jan Wernke hatte.

Bevor die Youngster und Mittlere Tour losgingen, standen auf dem Springplatz noch zwei weitere Prüfungen an: Für den zweiten Durchlauf der Senioren-Wertung, eine Zeitspringprüfung der Klasse M*, hatte sich Torsten Hische vom RV Ganderkesee viel vorgenommen. Wie bei seinem Sieg am Vortag wollte er mit einer fehlerfreien und möglichst schnellen Runde oben mitmischen – das klappte nur bedingt. Er blieb zwar ohne Strafpunkt, seine Zeit von 66,40 Sekunden reichte jedoch lediglich für Rang 16. Wesentlich weiter vorne landete seine Vereinskameradin Linda Frerichs. Auf dem Wallach Soxx beendete sie den Parcours in 61,75 Sekunden – gleichbedeutend mit Rang drei. Den gleichen Platz belegte Frederik Geue bei der anschließenden zweiten Wertungsprüfung der Junioren. Für den Kurs der Klasse L brauchte er auf dem Wallach Confiance 63,77 Sekunden.

Während die Springreiter auf dem Hauptplatz ihr Können zeigten, bestritten die Vielseitigkeitsreiter ihre erste Teilprüfung im Dressurviereck. Bei der A**-Vielseitigkeit landete die Ganderkeseerin Nina-Carlotta Meiners auf dem achten Rang. Die Buschreiterin und ihr Lui M starten am Freitag mit 47,80 Minuspunkten in das Springen. Eine mehr als gute Ausgangslage in der L-Vielseitigkeit hat sich unterdessen Loort Fleddermann vom RC Hude verschafft. Auf Obella führt er das Feld mit 37,80 Strafpunkten an. Nur 0,8 Zähler dahinter liegt auf Rang drei Pauline Knorr mit Quantana. Nach sechs Jahren startet die Reiterin des RV Ganderkesee erstmals wieder im Schlosspark von Rastede. „In der Vergangenheit standen immer größere internationale Turniere an. Ich bin froh, wieder hier in der Heimat zu sein“, sagte Knorr. Sie ritt mit insgesamt drei Pferden durch das Viereck: Mit Geke Equigrip’s Stalypsia geht sie von Rang 14 ins Springen, mit dem außer Konkurrenz startenden Wilbert Bo von Platz 19. „Heute bin ich mit allen drei Pferden zufrieden“, betonte Knorr.