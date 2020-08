Luca Liske (rechts) wechselte vor der Saison von den A-Junioren des JFV Nordwest zum Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Die Begeisterung für Fußball wurde Luca Liske in die Wiege gelegt: Vater Sascha spielte in den 1990ern 34-mal für den SV Atlas Delmenhorst in der damals drittklassigen Regionalliga. Sohn Luca macht es ihm nun nach und trägt fortan das Trikot der Blau-Gelben. „Papa hat immer erzählt, dass das Atlas-Stadion sein Wohnzimmer ist und er den ganzen Tag trainiert hat. Damit hat er mich heißgemacht und ich wurde gierig, das auch zu erreichen. Dass es jetzt geklappt hat, ist ein Traum“, erzählt der 19-Jährige.

Wie vor 25 Jahren ist nun ein Liske der jüngste Spieler im Kader. Dass es mit Einsätzen in der Regionalliga kein Selbstläufer wird, weiß das Talent. „Mein Ziel ist es natürlich schon, auf meine Minuten zu kommen und dann auch Tore zu machen. Ich weiß, was ich kann. Die Konkurrenzsituation ist natürlich groß. Angst habe ich aber keine, Bock habe ich“, sagt er. Ehrgeizig ist Luca Liske: „Ich wollte immer so hoch wie möglich spielen.“ Doch der Spaß steht an erster Stelle. „Als Vierjähriger hat er beim VfL Stenum schon mitgemacht bei Turnieren, durfte aber bei Spielen noch nicht ran, weil er noch keinen Spielerpass bekommen hat“, erinnert sich Mutter Manuela. Ihr Sohn habe immer schon nur spielen wollen. „Wir fahren seit 18 Jahren auf den gleichen Campingplatz. Morgens nach dem Frühstück ist Luca mit dem Ball unter dem Arm los und hat mit den anderen Kindern Fußball gespielt. Zum Abendessen kam er manchmal zurück, manchmal mussten wir ihn holen. Auch bei Turnieren wollte er nie aufhören, sondern immer weitermachen“, denkt sie zurück. Lucas große Schwester Chiara ergänzt: „Er geht wirklich nie ohne Ball vor die Tür.“

Lucas Fähigkeiten zeigten sich schon früh. Vater Sascha trainierte beim VfL Stenum die 2000er-Jugendmannschaft, Luca (Jahrgang 2001) machte regelmäßig mit. „Man hat da schon gesehen, dass er ein gewisses Talent hat“, berichtet er. Liske senior spielte selber noch für den Delmenhorster SC, schoss dessen erstes Tor und trainierte später Borussia Delmenhorst.

Gewinn beim Lattenschießen

Auf deren Sportanlage traf Luca Liske erstmals auf Bastian Fuhrken und Tammo Renken, die einige Jahre später den SV Atlas neu gründen sollten. Fünf oder sechs Jahre alt war Luca und zog die Aufmerksamkeit der Großen auf sich. Beim Lattenschießen gewann er von Fuhrken und Renken unter anderem Vitamalz und Snickers. „In Hude habe ich mal sechs Euro gewonnen“, erinnert sich Luca Liske und lacht dabei. Auch der Familie ist diese Geschichte noch sehr präsent, sie alle begleiteten Sascha zu dessen Spielen und waren auch bei Lucas Auftritten beim JFV Nordwest dabei – und werden es bei Atlas sein.

Beim JFV spielte Luca vier Jahre in der B- und A-Jugend. „Basti hat schon früh gesagt, dass Luca mal zu Atlas kommen soll, in den vergangenen zwei Jahren wurde das dann natürlich immer mehr“, berichtet Manuela Liske. Unter anderem veranstalteten die Blau-Gelben vor der vergangenen Saison ein Testspiel gegen den JFV – vor allem, um Luca in einem Spiel gegen Erwachsene in Aktion zu sehen. Der Teenager, den Fuhrken später als das größte Talent seines Jahrgangs in der Region bezeichnete, zeigte nur wenige Minuten nach Anpfiff seine Qualitäten und erzielte einen Treffer. „Ich wusste, dass Marlo (Siech, Anmerkung der Redaktion) mit dem linken Fuß etwas schwächer ist und habe ihn angelaufen, den Zweikampf gewonnen, dann geschossen und der Ball war drin“, berichtet Luca Liske. Genau genommen traf er von außerhalb des Strafraums aus spitzem Winkel und überraschte damit Atlas-Schlussmann Florian Urbainski im kurzen Eck. Die Szene beschreibt Luca Liskes Stärken gut. „Er kann ein Spiel gut lesen. Er weiß, was man wann wie machen muss. Das kann man nur bedingt lernen. Ganz wie der Vater“, sagt Sascha Liske mit einem Augenzwinkern. Eine weitere Eigenschaft habe der Junior ebenfalls von ihm: Er ist nicht besonders lauffreudig. „Ich kann schon über den Kampf kommen und wenn ich Mist mache, will ich auch unbedingt hinterher, um den Ball wiederzuholen. Aber laufstark bin ich nicht“, erzählt der 19-Jährige.

Sascha Liske als Atlas-Verteidiger, hier rechts im Bild. (Archiv)

Er weiß, dass er körperlich noch zulegen muss. „Ich mache zusätzliche Stabilisationsübungen. Ich muss noch Muskulatur aufbauen, gerade im Rumpfbereich“, sagt Luca. Sein Vater bestätigt das: „Man braucht einfach eine Grundspannung, um stabil zu sein. Ohne geht es nicht.“ Der Unterschied zwischen Jugend und Herren sei in dem Bereich groß. „Ein Problem ist auch, dass ich nicht bei 100 Prozent bin. Vor nicht langer Zeit wurden mir bei einer OP Schrauben aus dem Rücken entfernt. Dazu kommt die lange Spielpause. Ich bin daher am Anfang beim Atlas-Training nur gelaufen. Als Zweikämpfe wieder gingen, bin ich direkt auf Flodyn Baloki getroffen. Das hat gekracht. Da wusste ich direkt, was Sache ist, und dass man nicht viel Zeit hat“, erzählt Luca Liske. Nach und nach gewöhne er sich an die rauen Sitten eines Regionalligateams.

Der 19-Jährige investiert viel Zeit in den Fußball und verzichtet. An einer Hand kann er Diskobesuche abzählen. „Ich habe auch diverse Geburtstage verpasst, wo reingefeiert wurde, weil ich da nicht dabei war, wenn am nächsten Tag ein Spiel war“, berichtet er. Ohne Ehrgeiz und Disziplin geht es nicht. „Druck verspüre ich nicht, nur große Lust. Das Kompliment von Basti über mein Talent freut mich natürlich. Ich hebe aber nicht ab. Ich weiß, dass ich dem gerecht werden muss.“ Dafür muss er vor allem Spaß am Spiel haben. „Dafür brauche ich Teamgeist und der ist bei Atlas da. Nur schade, dass kaum Zuschauer bei den Spielen sein werden“, meint Luca Liske. Spaß wird er trotzdem haben. Dafür braucht er nur einen Ball am Fuß.