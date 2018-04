Nach abgesessener Gelbsperre kehrt Nick Köster (am Ball) gegen seinen ehemaligen Klub wieder in die Startelf des SV Atlas zurück. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Eigentlich sorgt ja allein schon die Historie des Derbys zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und BV Cloppenburg für ordentlich Brisanz. Beim anstehenden Aufeinandertreffen kann auf Geschichte aber mal getrost gepfiffen werden. Denn was das Duell diesmal wirklich spannend macht, ist die aktuelle Situation beider Verein: In der Fußball-Oberliga kämpfen die Tabellennachbarn – Cloppenburg ist Neunter, Atlas Zehnter – beide um den Klassenerhalt. Und wer das Feld des Delmenhorster Stadions an diesem Sonnabend (Anpfiff: 16 Uhr) als Sieger verlässt, verschafft sich erst mal etwas Luft. Atlas könnte seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bestenfalls auf sechs Zähler ausbauen, Cloppenburg sogar auf acht. „Für beide Mannschaften ist das Spiel aufgrund der Tabellensituation wichtig. Sowohl wir als auch Cloppenburg stehen knapp über dem Strich“, sagt SVA-Coach Jürgen Hahn.

Der Trainer der Blau-Gelben hat den BVC am Mittwochabend bei seinem Nachholspiel gegen den Heeslinger SC (1:1) vor Ort beobachtet. Welche Erkenntnisse er gewonnen hat? Nun, laut Hahn sind die Cloppenburger mittlerweile fitter und stehen auch kompakter. Zwei Dinge, die er auf das Trainerduo Olaf Blancke und Torsten Bünger zurückführt, die der BVC im Dezember vergangenen Jahres vorgestellt hat. „Ich habe jedoch zwei unterschiedliche Hälften gesehen. Cloppenburg ist früh in Führung gegangen, hätte sogar das 2:0 machen können. In Durchgang zwei war dann Heeslingen am Drücker und hätte die Partie in Überzahl gewinnen können. Cloppenburg hat aber gut gekämpft“, berichtet Hahn. Außerdem ist laut des Trainers die Mischung aus erfahrenen Routiniers und jungen Spielern beim BVC sehr gut. Obwohl er seine Elf auf einen unangenehmen Gegner einstellen muss, ist die Marschrichtung klar: Zu Hause will der SV Atlas endlich mal wieder drei Punkte einsammeln. Hahn: „Wir wollen uns belohnen. Aber wie immer in der Oberliga entscheiden Kleinigkeiten.“ An diesen viel zitierten Kleinigkeiten scheiterte man bei den Blau-Gelben zuletzt jedoch häufig. Durch Schludrigkeiten und Unaufmerksamkeiten lud die in der Hinrunde noch so sattelfeste Abwehr die Gegner immer wieder zum Toreschießen ein – 18 Gegentore hat Atlas in der Rückrunde bis jetzt kassiert.

Im Vergleich zur 1:3-Pleite am vergangenen Sonntag beim Aufstiegskandidaten Lupo-Martini Wolfsburg verändert Jürgen Hahn seine Startelf vermutlich auf einigen Positionen. Nick Köster wird nach seiner Gelbsperre gegen seinen ehemaligen Klub auf jeden Fall wieder in die Startelf rücken. „Nick ist ein zentraler Faktor für uns“, betont Hahn. Innenverteidiger Marlo Siech, der in Wolfsburg ebenfalls eine Gelbsperre absaß, ist ein Kandidat für die Startelf. Ansonsten lässt sich der Atlas-Coach nicht weiter in die Karten schauen – „ein, zwei Positionen in der Defensive sind noch offen.“

Fehlen werden dagegen Hanno Hartmann und Simon Matta. Stürmer Thore Sikken, der sich kürzlich von einem Kreuzbandriss erholt hat, laboriert an einer Oberschenkelzerrung. Eine erfreuliche Nachricht hat Hahn allerdings noch zu verkünden: Mittelfeldmotor Musa Karli trainiert nach seiner Ellbogenverletzung wieder mit. Ein Einsatz an diesem Wochenende kommt noch zu früh, aber „kommende Woche sehen wir mal weiter.“ Der Fokus liegt jetzt aber auf dem Derby. Schließlich steht viel auf dem Spiel. Drei Punkte würden die größten Abstiegsängste vorerst beseitigen. Eine Niederlage dagegen . . . Mit dieser Situation möchte sich beim SV Atlas erst mal niemand beschäftigen.