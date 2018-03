Andre Haake machte sieben Tore in Haren. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Handball-Sieben der HSG Delmenhorst lässt keinerlei Zweifel daran aufkommen, dass sie in der Verbandsliga Nordsee jedes Spiel bis Saisonende gewinnen will. Das 35:25 (17:13) beim TuS Haren unterstrich dieses Vorhaben abermals. Zwölf Punkte und 131 Tore Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz haben die Schützlinge von Trainer Jörg Rademacher bei noch sechs ausstehenden Begegnungen. Rein theoretisch steht der Aufstieg in die Oberliga damit also noch nicht fest, aber die Realität ist eine andere: Die HSG wird nach einem Jahr in der Verbandsliga in die vierthöchste Spielklasse zurückkehren. "Für mich ist der Drops gelutscht. In meinen Augen sind wir durch", sagte Rademacher. Im gleichen Atemzug betonte er, dass die HSG aber auch alle folgenden Begegnungen mit voller Kraft angehen wird: "Wir sind noch nicht Meister. Außerdem wollen wir die Siegesserie ausbauen. Das ist gut für das Selbstbewusstsein – auch für die kommende Saison. Und wir werden darauf achten, den Wettbewerb nicht zu verzerren. Für andere Mannschaften geht es ja noch um viel."

In Haren hatte die HSG nur zu Beginn Probleme. "Die Halle war sehr glatt und es wird ohne Backe gespielt. Da hatten wir ein paar Anlaufschwierigkeiten, ebenso mit dem 2,10 Meter großen Kreisläufer. Aber die Mannschaft zeichnet aus, dass sie auch mit widrigen Umständen gut umgeht", berichtete Radmacher. Kreis-Koloss Martin Giesen machte fünf der ersten acht TuS-Tore und traf insgesamt zwölfmal. So stand es nach 17 Minuten 8:8, doch in der Folge zog die HSG davon. "Wir haben offensiv viele Dinge gut gemacht. Und defensiv haben wir diesen Extremspieler auch besser in den Griff bekommen. Man muss aber auch sagen, dass Haren aus dem Rückraum keinen Druck gemacht hat und wir so defensiv verteidigen konnten", erklärte Rademacher. Ohne Backe sei es schwer, aus dem Rückraum Druck zu erzeugen. "Daher war es wichtig, dass wir spielerische Lösungen gefunden und aus Gegenstößen einfache Tore erzielt haben. Ich bin stolz auf die Mannschaft", fasste Rademacher zusammen.

Für die HSG geht es am 7. April gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg weiter. Im Derby kann Delmenhorst dann rechnerisch den Aufstieg klarmachen.