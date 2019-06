Wildeshausens Lennart Feldhus – hier gegen Tyfun Kurt – hatte die Lufthoheit inne. Zudem traf er mit dem Fuß dreimal beim 6:0-Sieg gegen den SV Baris. (INGO MÖLLERS)

Der VfL Wildeshausen hat in seinem vorerst letzten Spiel in der Fußball-Bezirksliga demonstriert, warum er hochverdient als Meister in die Landesliga aufsteigt: Beim 6:0 (3:0)-Auswärtssieg beim SV Baris Delmenhorst ließ die beste Defensive der Liga gegen das offensivstarke Baris keinen Gegentreffer zu, zudem waren fast alle Standards brandgefährlich. Die Elf von Trainer Marcel Bragula zeigte ein starkes Pressing und Umschaltspiel und setzte sich so hochverdient durch. „Die Jungs waren heute hoch konzentriert und haben gerade in der ersten Halbzeit ein Super-Fußballspiel gezeigt“, lobte der VfL-Coach seine Mannen. Auch sein Gegenüber war trotz der hohen Niederlage guter Dinge: „Wenn man die Saison betrachtet, haben wir unsere Ziele erreicht. Auch heute hat man gesehen, dass wir genug Chancen herausgespielt haben“, sagte Baris-Trainer Önder Caki.

Die Partie zeigte, woran es beim SV Baris hapert: Das Team lässt sich zu leicht überspielen, häufig mangelt es an der Konzentration. „Wir haben es die ganze Saison lang trainiert und bleiben auch dran, dass wir lange Bälle besser verteidigen müssen. Auch heute haben wir die taktische Disziplin nicht gehalten. Nach dem 0:1 haben die Jungs den Kopf in den Sand gesteckt und innerhalb von ein paar Minuten noch zwei Dinger kassiert“, bemängelte Caki. Und genau hier liegt eine der Stärken der Wildeshauser: Sie lassen sich durch kleinere Rückschläge nicht aus der Bahn werfen und halten die taktischen Vorgaben ein. Deswegen haben es gegnerische Teams so schwer, Treffer gegen den VfL zu erzielen. „Man hat heute aber auch gesehen, dass wir Spieler haben, die Wildeshausens Abwehr Probleme bereiten können, zum Beispiel Dennis Kuhn. Aber er ist schon angeschlagen in die Partie gegangen und musste dann in der ersten Halbzeit raus“, sagte Caki.

Effektive Wildeshauser

Die Partie an der Lerchenstraße begann gemächlich, beide Teams zeigten dabei einen geordneten Spielaufbau. Nach zehn Minuten verschätzte sich dann Wildeshausens Keeper Sebastian Pundsack bei einem langen Ball und konnte mit dem Kopf vor seinem Strafraum nicht klären. Kuhn versuchte es mit einem Lupfer, setzte diesen aber zu steil an, sodass Pundsack zurückeilen und den Ball aufnehmen konnte. Fast im Gegenzug köpfte Thorben Schütte nach einem Freistoß von Lukas Schneider aus dem Halbfeld an die Latte. Wie fast alle der folgenden Standards ging der Ball auf den langen Pfosten, an dem die großen Wildeshauser bereits standen. In Minute zwölf köpfte Lennart Feldhus nach einer Ecke freistehend daneben. Nachdem Kuhn bei einem Konter zu lange mit dem Abschluss wartete und von Marius Krumland geblockt wurde (15.), gab es kurz darauf Handelfmeter für Wildeshausen (21.). Tayfun Kurt ging mit dem Oberkörper Richtung Ball und bekam diesen wohl ebenso an den Arm wie an die Brust. Schiedsrichter Marcel Dahl pfiff und zeigte den Baris-Akteuren, dass seiner Meinung nach der Oberarm zum Ball ging. Feldhus schob locker unten rechts zum 1:0 ein.

Die Delmenhorster lamentierten nun bei diversen Entscheidungen und ließen so die Konzentration fallen. Wildeshausen nutzte das eiskalt: Nach einem starken Diagonalball des überragenden Michael Eberle zögert Baris-Torwart Orhan-Can Karakaya und blieb auf halbem Weg aus dem Strafraum stehen. Andreas Kari nutzt das zum 2:0 (25.). Nach rund einer halben Stunde passte bei den Hausherren gleich ein ganzer Pulk von Spielern nicht auf. Devin Isik vertändelte den Ball vor dem eigenen Strafraum, zwei Verteidiger rückten nicht raus und hoben das Abseits auf, andere griffen Feldhus nicht an, dem der Ball vor die Füße rollte – und Wildeshausens Mittelstürmer hämmerte das Leder zum 3:0 in die Maschen (33.). Isik hatte auf der Gegenseite nach Steckpass von Spejtim Mujaj die große Chance auf den Anschluss, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins an Pundsack (42.).

Auch im zweiten Durchgang hatte der VfL das Geschehen weitestgehend unter Kontrolle und schlug nach einer Ecke zu: Karakaya segelte unter dem Ball durch, Schneider köpfte aus kurzer Distanz zum 4:0 ein (53.). Spätestens jetzt war die Entscheidung gefallen, dennoch spielten beide Teams weiter nach vorne.

Baris beendet Saison auf Platz elf

Isik scheiterte erneut an Pundsack (63.), auf der anderen Seite war es erneut Feldhus, der traf. Christoph Stolle spielte einen Diagonalball, sodass Eberle auf der rechten Seite völlig frei durch war und auf Feldhus querlegte. Dieser schob das Leder locker zum 5:0 ein (69.). Kurz vor Schluss durfte sich dann auch noch Christopher Kant in die Torschützenliste eintragen. Zunächst setzte sich Kevin Kari auf der linken Seite stark gegen zwei Mann durch. Daraus ergab sich eine Vier-gegen-zwei-Situation. Kant machte es alleine und erzielte das 6:0 (88.).

Der VfL Wildeshausen verabschiedet sich mit einem Kantersieg als Meister aus der Bezirks- in die Landesliga. Der SV Baris Delmenhorst beendet seine zweite Bezirksliga-Spielzeit auf einem soliden elften Platz.