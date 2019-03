Mit ihrer besten Saisonleistung setzte sich Madlin Rother bei der Landesmeisterschaft durch. (INGO MÖLLERS)

Neuenkirchen. Die Landesmeisterschaft im Kunstradfahren der Junioren und Elite in Neuenkirchen begann mit einer Hiobsbotschaft für den TV Adelheide. Aus Verletzungsgründen konnten sowohl die Vierer- als auch die Sechsermannschaft der Delmenhorster nicht an den Start gehen. Damit kämpften lediglich drei Sportler im Einer um die Titel – und das in beeindruckender Manier. Insgesamt nahmen 85 Sportler aus zwölf Vereinen teil.

Madlin Rother ging in der Wettkampfklasse Juniorinnen mit aufgestellten 100,50 Punkten als letzte Starterin auf die Wettkampffläche. Mit Bravour meisterte sie alle ihre Übungen so gut wie noch nie in dieser Saison. Am Ende blieben auf der Anzeigetafel 94,90 Punkte stehen. Dies bedeutete mit einem Vorsprung von rund 15 Punkten Platz eins und somit die Landesmeisterschaft. Zudem erreichte sie die erforderliche Punktzahl, um bei dem 3. Junior Masters (Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft) starten zu dürfen. „Für unseren kleinen Verein ist das immer wieder eine große Ehre und wir sind ganz besonders stolz auf diese hervorragende Leistung“, sagte Michelle Doig, Jugend- und Pressewartin des RVA, die Rother auch trainiert. Sie wird die neue Landesmeisterin am 26. April ins baden-württembergische Öschelbronn zwischen Karlsruhe und Stuttgart zu den Junior Masters begleiten.

Zweimal knapp am Podest vorbei

Joel Steineker vertrat den RVA im Einer bei den Junioren. Bei ihm funktionierte der Übergang vom Lenkersitzsteiger in den Steuerrohrsteiger. „Jedoch misslangen ihm zwei andere Übungen, die sonst eigentlich problemlos klappen. Er selbst war mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden“, berichtete Doig. Steineker erreichte Platz vier.

Sarah Löning erwischte keinen besonders guten Tag. „Morgens ist sie bereits mit einem eingeklemmten Nerv im Nacken wach geworden. Starten wollte sie aber dennoch. Die erste Übung machte ihr große Probleme und leider klappte diese auch beim zweiten Versuch nicht. Somit konnte sie zwei weitere Übungen nicht zeigen, was sie insgesamt etwa 15 Punkte Abzug kostete“, bilanzierte Doig. Den Rest ihres Programms zeigte Löning ohne große Fehler. Ihren Startplatz verteidigte sie mit ausgefahrenen 67,39 Punkten. Damit belegte sie Position vier.