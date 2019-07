Lennardt Schröder vom TV Syke (hinten) behielt im Finale der Herren hauchdünn die Oberhand über Alexander Krafft vom TV Varel. (INGO MÖLLERS)

Hude. Es war an Dramatik kaum zu überbieten, was sich am frühen Sonntagnachmittag auf der Tennis-Anlage des Huder TV abspielte. Lennardt Schröder vom TV Syke und Alexander Krafft vom TV Varel standen sich bei den 6. Huder Open im Finale der Herren-Konkurrenz gegenüber – und lieferten sich dabei ein spektakuläres Duell. Sie schlugen sich die gelbe Filzkugel nur so um die Ohren, gaben keinen Ball verloren und sorgten für Spannung pur. Letztlich hatte Schröder im Matchtiebreak die Nase minimal vorne und setzte sich mit 14:12 durch. Den ersten Satz hatte er mit 6:3 für sich entschieden, ehe Krafft mit einem 6:4 den Ausgleich herstellte.

Entsprechend geschafft waren die beiden nach dem letzten Ballwechsel. „Es war ein geiles Match. Das hat richtig Bock gemacht“, meinte Schröder nach seinem Erfolg, der im dritten Durchgang gleich mehrmals auf der Kippe stand. Und das, obwohl sich der Syker beim Stand von 9:6 eigentlich in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht hatte. Doch er vergab nicht nur alle drei Matchbälle, sondern geriet sogar mit 9:10 in Rückstand. Anschließend ging es hin und her. Auch Krafft ließ drei Chancen zum Sieg liegen, bevor sein Kontrahent schließlich mit drei Punkten in Folge auf 14:12 stellte. „Der Tiebreak war ein Krimi. Am Ende war es auch Glück“, räumte Schröder ein.

Keine Unterbrechung

Dass das Duell eines Endspiels würdig war, bestätigte auch Michael Koberg, der zusammen mit seinem Bruder Jochen erneut die Hauptorganisation innehatte. Insgesamt sei die Qualität der Partien wieder hoch gewesen. 85 Aktive hatten sich auf dem Gelände des HTV eingefunden, knapp 20 weniger als im vergangenen Jahr, was Michael Koberg jedoch nicht störte. Im Gegenteil: „Das war an der Grenze des Machbaren“, sagte er mit Blick auf den Aufwand bei der fünften Auflage der Veranstaltung. Dieses Mal sei alles entspannter gewesen. Das Wetter hätte zwar etwas besser sein können, aber man habe ja immer noch problemlos Tennis spielen können. „Die Plätze haben gut gehalten. Wir mussten nicht einmal unterbrechen. Alle haben draußen gespielt, keiner in der Halle“, zeigte sich Michael Koberg zufrieden.

Seinen positiven Gesamteindruck unterstrichen die Worte von Lars Hoppe, der aus Kassel angereist war und zum ersten Mal an den Huder Open teilnahm. „Es ist ein schön organisiertes Turnier. Nette Leitung, Top-Plätze – eine runde Sache“, lobte Hoppe. „Vom sportlichen Niveau her war es genau das, was ich gesucht habe. Ein Turnier auf Breitensport-Ebene, aber mit dem Anspruch, gute Spiele zu erleben“, fügte er hinzu. Genau solch ein gutes Spiel gab es bei seinem Halbfinale gegen Lennardt Schröder zu sehen, als er sich ganz knapp mit 4:6, 7:5, 5:10 geschlagen geben musste. „Das war sehr spannend, richtig gut“, hob Michael Koberg hervor.

Während es im Hauptfeld der Herren kein heimischer Vertreter ins Halbfinale schaffte, lief es in der Nebenrunde aus Huder Sicht besser. Das vereinsinterne Finale entschied Jamiro Timmermann mit 6:2, 5:7, 10:5 gegen Carl Hagen Vienenkötter zu seinen Gunsten. Eine Überraschung gab es derweil bei den Herren 30. Der topgesetzte Carsten Glander (TC Blau-Weiß Delmenhorst) schied im Halbfinale gegen Stefan Harms (TK Nordenham) aus. Dieser musste sich im Finale allerdings Oliver Michaelis (SPOK) mit 5:7, 0:6 beugen.

Kristina Quindt siegt bei Damen 30

Bei den Herren 40 hieß der Sieger Arnd Grefe. Der topgesetzte Akteur der Jade-Tennis-Gesellschaft Wilhelmshaven bezwang Arthurs Vanags (Rot-Weiß Bremen) deutlich mit 6:2, 6:1. Eine Delmenhorster Siegerin ging aus der Damen-30-Konkurrenz hervor. Kristina Quindt vom TC Blau-Weiß setzte sich gegen Simone Wreth (Rot-Weiß Bremen) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:0 durch.