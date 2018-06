In Ganderkesee kämpfen zahlreiche Schwimmer um Zeiten und Medaillen. (Möllers)

Ganderkesee. Die 28. Auflage des Ganderkeseer Schwimm-Festivals liefert mal wieder erstaunliche Zahlen: 30 Vereine haben sich mit 492 Teilnehmern angekündigt – insgesamt rechnet der gastgebende SV Ganderkesee 69 mit 2542 Einzel- und zusätzlich 115 Staffelstarts. „Das sind etwas weniger als im vergangenen Jahr, aber verglichen mit den Ausgaben zuvor ist das ein guter Schnitt“, sagt Anne Lintelmann, Schwimmwartin bei den Gastgebern. Diesen Freitagnachmittag treffen die ersten Aktiven im Freibad Ganderkesee ein und schlagen ihre Zelte auf. Sonnabend und Sonntag stehen dann die verschiedenen Wettkämpfe auf dem Programm. Enden soll die Veranstaltung am Sonntag gegen 15.30 Uhr. „Dann räumen wir schon mal auf“, sagt Lintelmann, „ich hoffe, dass wir dann alle vor dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück sind.“

Mit der Ausschreibung im Winter haben die Vorbereitungen für das Organisationsteam des Vereins begonnen. Seit Mitte April kümmert es sich intensiv um die 28. Auflage, in dieser Woche „befinden wir uns in der heißen Phase“, erklärt Lintelmann. Will heißen: Stühle und Zelte mussten beispielsweise noch beschafft werden, außerdem wurden die Startkarten ausgedruckt. Das Programm steht dagegen schon länger. Diesen Freitag veranstaltet die Jugend ein Kegel-Fußball-Turnier, Sonnabend wird traditionell wieder Wasserball gespielt. Lintelmann: „Wir haben früher auch mal eine Disco angeboten, aber das Sportprogramm kommt einfach besser an.“ Außerdem steht wie im vergangenen Jahr ein Elimination-Schwimmen am Sonnabend auf dem Programm. Dort treten acht Schwimmer an, die schwächsten scheiden Runde für Runde aus, bis noch zwei Sportler über sind. „Es gibt auch wieder ein Aktionszelt, wo sich die kleineren Kinder beschäftigen können“, sagt Lintelmann. Was sich die Schwimmwartin für die 28. Auflage wünscht? Natürlich gutes Wetter und „ dass vielleicht der eine oder andere Veranstaltungsrekord fällt“. Aufgrund der Meldeergebnisse sei dies durchaus möglich. Immerhin starten laut ihr einige Schwimmer, die bereits bei Deutschen Meisterschaften an den Start gingen.

Übrigens: Nach der 28. Auflage ist erst mal Schluss, aufgrund der Sanierung des Ganderkeseer Freibades pausiert die Veranstaltung im nächsten Jahr. „Wir starten neu, wenn das Bad fertig ist. Es wird ja auch komplett umgekrempelt“, erklärt die SV-Schwimmwartin.