Philipp Hollmann (Mitte) und der TV Neerstedt waren der SG Achim/Baden um Noah Dreyer (links) in nahezu allen Belangen unterlegen. (Ingo Möllers)

Neerstedt. Sie hatten von einer Überraschung geträumt, wie sie im Pokal immer wieder mal passiert. Die Handballer des TV Neerstedt, derzeit in der Verbandsliga auf Aufstiegskurs, wollten gegen den Oberligisten SG Achim/Baden in der zweiten Runde eine typische Pokalgeschichte schreiben. Am Ende standen die Männer von Coach Björn Wolken jedoch ratlos und enttäuscht auf der Platte: In eigener Halle waren sie vor lediglich gut 50 Zuschauern chancenlos geblieben und quittierten mit 18:32 (7:15) eine schmerzliche Niederlage. Noch in der vergangenen Saison gewannen die Neerstedter gegen die SG Achim/Baden ihr Heimspiel mit 21:18.

Als nach ausgeglichenem Beginn Erik Hübner in der siebten Minute zum 4:6 verkürzte, schien die Welt noch in Ordnung. Nur drei Zeigerumdrehungen später verriet die Anzeigentafel einen Klassenunterschied: 4:10. Im Angriff fanden die Neerstedter keine Mittel gegen die sichere 6:0-Abwehr der Gäste, die mit eindrucksvollem Tempospiel ganz früh die Vorentscheidung herbeiführten. Beim 7:15 zur Pause war die Entscheidung an diesem Tage längst gefallen – es würde keine Pokalsensation eintreten.

Nur der Torwart überzeugt

TVN-Trainer Björn Wolken ist so leicht nicht aus der Fassung zu bringen. Die Leistung seiner Schützlinge am Sonnabend zu beschreiben, fiel ihm jedoch sichtlich schwer: „Auch wenn ich sehr lange nachdenke, fällt mir bis auf die Torwartleistung von Kevin Pecht nichts ein, was man an diesem Tag als gut in unserem Team bezeichnen könnte. Das A und O in einem Handballspiel ist die Einstellung der Spieler. Das erste Mal in meiner Tätigkeit beim TV Neerstedt hat die Mannschaft keinerlei Einstellung gezeigt." Wolken war stark enttäuscht vom Auftritt seiner Sieben. Die mangelnde Einstellung zog sich durch das Match wie ein roter Faden. Technische Fehler en masse führten zu Ballverlusten, die der flinke Linksaußen Kevin Podien eiskalt mit Gegenstoßtoren bestrafte. "Von meiner Kritik möchte ich lediglich Kevin Pecht ausnehmen", sagte Björn Wolken abermals. "Kevin hat wirklich eine starke Leistung gezeigt. Leider wurde er häufig von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Er hat bewiesen, welch tolle Entwicklung er in den letzten zwei Jahren genommen hat. Kevin drängt sich auf."

Björn Wolken zeigte Mitleid mit den Zuschauern und dem Verein. „Es hätte mich nicht gewundert, wenn etliche Zuschauer vor dem Spielende nach Hause gegangen wären. Mein Team hat Handball zum Abgewöhnen gezeigt. Mit solch einer Leistung vergraulen wir unsere treuen Fans.„ Wenn Björn Wolken nun an das nächste Punktspiel am nächsten Wochenende beim Elsflether TB denkt, dann wird es ihm etwas unbehaglich. „Mit solch einer Einstellung wie im Achim-Spiel brauchen wir in Elsfleth gar nicht erst aufzulaufen.“ Wolken wünscht sich, dass der TVN diesen Ausrutscher als Signal für eine Wende zum Besseren nimmt: „Im bisherigen Saisonverlauf haben meine Jungs sehr viel richtig gemacht. Jetzt werden wir eine Woche daran arbeiten, dass wir wieder in die Spur finden.“

So versammelte Wolken sein Team direkt nach Spielschluss um sich und schwor es auf die nächste Aufgabe ein: „Wir alle wissen, dass wir es viel besser machen können. Ich erwarte von allen Spielern eine 100-prozentige Einstellung, damit wir in Elsfleth wieder so auftreten, wie ich das von meinem Team gewohnt bin. Dass ein Neerstedter Team nicht kämpft, darf sich nicht wiederholen. Der Kampf ist unsere größte Tugend. Das muss das Team im Spitzenspiel beim Elsflether TB beweisen.“ Wer den engagierten Übungsleiter kennt, weiß, dass er dann wieder ein hochmotiviertes Team auf das Parkett schicken wird.